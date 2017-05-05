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Фернандо Гавирия – победитель 12-го этапа Джиро д'Италия-2017

Фернандо Гавирия выигрывает третий этап на Джиро д’Италия-2017

 

 

  Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) сделал хет-трик на Джиро д’Италия-2017, после победы на 3-м и 5-м этапах он не оставил соперникам шанса и на 12-м этапе.

 

  22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors опередил в спринте итальянского гонщика команды Wilier Triestina - Selle Italia Якуба Маречко и ирландского гонщика команды Bora – Hansgrohe Сэма Беннета.

 

Фернандо Гавирия – победитель 12-го этапа Джиро д'Италия-2017

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  12-й этап – 229-километровый, самый протяжённый в этом выпуске Джиро д’Италия, развивался по традиционному сценарию спринтерского. Со старта в отрыв уехали три гонщика – российский гонщик команды Gazprom – RusVelo Сергей Фирсанов (Sergey Firsanov), и итальянские гонщики Марко Маркато (Marco Marcato) из команды UAE Team Emirates и Мирко Маэстри (Mirco Maestri) из Bardiani – CSF.

 

  Сразу после старта началось восхождение на подъём 2-й категории, на вершине которого отрыв не стал бороться за горные очки, а герой 11-го этапа Омар Фраиле (Omar Fraile) из команды Dimension Data боролся с лидировавшим в горной классификации словенским гонщиком Яном Поланцом (Jan Polanc) из команды  UAE Team Emirates за то, чтобы 4-м пересечь вершину. И Фраиле это удалось, он атаковал незадолго до вершины и обошёл Поланца, перехватив у него синюю майку лучшего горного гонщика.

 

 

  Необычным элементом этапа стало то, что впервые в истории Джиро д’Италия часть дистанции гонщики проехали по автостраде. По "Автостраде Панорамика А1" пелотон прошёл 33 км дистанции между городами Барберо дель Мюджелло и Риоведжио. Это особенный момент в 100-м выпуске итальянского Гран-тура, показывающий значимость «Корса Роза» для Италии.

 

 

 

  Для генеральщиков этап стал своеобразным днём восстановления, пелотон держал отрыв в пределах 5 минут, а за 10 км до финиша добрал беглецов. Мирко Маэстри пытался в одиночку удерживать просвет, когда его товарищи по отрыву уже вернулись в пелотон. Но через несколько километров сдался и он.

 

 

 
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

Этап завершился общим спринтом, где победу отпраздновал Фернандо Гавирия (Quick Step Floors).

 

Том Дюмулин (Sunweb) сохранил розовую майку лидера.

 

Результаты 12 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Дима
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (10)
    Дима-Фото
    Том будет держаться вопреки всему.
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (10)
    Berdok-Фото
    Bjoer В середине двухтысячных было Джиро где Петакки с десяток этапов насобирал по одному сценарию. Каким был сценарий я думаю говорить излишне =============================== а про Супер Марио и вспоминать не стоит
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Последний этап остался и там уже покоя не будет, все прекрасно понимают что на последней разделке Том может привести лидерам еще минуты полторы и будет унего 3.30 - 4.00 минуты(запаса от лидеров) А чтобы ликвидировать такой отрыв одного горного этапа не хватит. Так что я надеюсь что начиная с субботы будет совсем другая Джиро.

  • Николай Парилин
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (5)
    Николай Парилин-Фото
    Сергей, эти девушки не только на шоссе, но и на треке на первенствах мира и Европы для России медали уже не первый год добывают. Так что им кинтанами становиться совсем не обязательно. А мир всё-таки спасёт красота! :)
  • SSS
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (5)
    SSS-Фото
    Девчонки какие-то рыхловатые для велосипедисток. Им бы подсушиться чтоли...
  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (2)
    Bjoern-Фото

    Сход Грайпеля после завтрошнего этапа уже анонсировали, думаю и Юэн тоже сойдет.

     

    На Гаварию конечно завтра не ставит только ленивый и я в том числе, но хотелось чтоб победил Беннетт, а то у него один из лучших поездов и работает впустую

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (10)
    Bjoern-Фото
    В середине двухтысячных было Джиро где Петакки с десяток этапов насобирал по одному сценарию. Каким был сценарий я думаю говорить излишне
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (10)
    Николай Н.-Фото

    Что то в этом году Джира скучновата. Пару этапов было интересных, а вить уже перевалили за пол Джиро.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    чудесно горный этап под Гавирию)

  • djick
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (10)
    djick-Фото

    должен уже скоро сойти Томас, не сильно верю, что на 3-й неделе он готов бороться за 10-ку лучших!

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