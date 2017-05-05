Фернандо Гавирия – победитель 12-го этапа Джиро д'Италия-2017

Фернандо Гавирия выигрывает третий этап на Джиро д’Италия-2017

Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) сделал хет-трик на Джиро д’Италия-2017, после победы на 3-м и 5-м этапах он не оставил соперникам шанса и на 12-м этапе.

22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors опередил в спринте итальянского гонщика команды Wilier Triestina - Selle Italia Якуба Маречко и ирландского гонщика команды Bora – Hansgrohe Сэма Беннета.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

12-й этап – 229-километровый, самый протяжённый в этом выпуске Джиро д’Италия, развивался по традиционному сценарию спринтерского. Со старта в отрыв уехали три гонщика – российский гонщик команды Gazprom – RusVelo Сергей Фирсанов (Sergey Firsanov), и итальянские гонщики Марко Маркато (Marco Marcato) из команды UAE Team Emirates и Мирко Маэстри (Mirco Maestri) из Bardiani – CSF.

Сразу после старта началось восхождение на подъём 2-й категории, на вершине которого отрыв не стал бороться за горные очки, а герой 11-го этапа Омар Фраиле (Omar Fraile) из команды Dimension Data боролся с лидировавшим в горной классификации словенским гонщиком Яном Поланцом (Jan Polanc) из команды UAE Team Emirates за то, чтобы 4-м пересечь вершину. И Фраиле это удалось, он атаковал незадолго до вершины и обошёл Поланца, перехватив у него синюю майку лучшего горного гонщика.

Необычным элементом этапа стало то, что впервые в истории Джиро д’Италия часть дистанции гонщики проехали по автостраде. По "Автостраде Панорамика А1" пелотон прошёл 33 км дистанции между городами Барберо дель Мюджелло и Риоведжио. Это особенный момент в 100-м выпуске итальянского Гран-тура, показывающий значимость «Корса Роза» для Италии.

Для генеральщиков этап стал своеобразным днём восстановления, пелотон держал отрыв в пределах 5 минут, а за 10 км до финиша добрал беглецов. Мирко Маэстри пытался в одиночку удерживать просвет, когда его товарищи по отрыву уже вернулись в пелотон. Но через несколько километров сдался и он.



PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Этап завершился общим спринтом, где победу отпраздновал Фернандо Гавирия (Quick Step Floors).

Том Дюмулин (Sunweb) сохранил розовую майку лидера.