Состав команды BORA – hansgrohe на 100-й выпуск Джиро д'Италия

Команда BORA – hansgrohe объявила состав на Джиро д’Италия-2017. На старт юбилейного 100-го выпуска итальянского Гран-тура 5 мая выйдут: 32-летний чешский гонщик Ян Барта, 29-летний итальянский гонщик Чезаре Бенедетти, 26-летний ирландский гонщик Сэм Беннетт, 25-летний австрийский гонщик Патрик Конрад, 32-летний португальский гонщик Жозе Мендеш, 23-летний австрийский гонщик Грегор Мюльбергер, 28-летний итальянский гонщик Маттео Пелукки, 25-летний австрийский гонщик Лукас Пёстльбергер, 28-летний немецкий гонщик Рюдигер Зелиг.

Средний возраст команды – 27,9 лет. Из всей команды, стартующей на Джиро д’Италия, не в первый раз стартуют на итальянском Гран-туре лишь Маттео Пелукки, для которого это будет третий старт в карьере, Чезаре Бенедетти, который участвовал в Джиро д’Италия в 2012 году, и Ян Барта, который также будет стартовать на итальянском Гран-туре во второй раз в карьере через 5 лет после дебюта в 2012 году.

Ян Барта, Маттео Пелукки и Жозе Мендеш – самые опытные гонщики команды. Для Барты это будет шестой Гран-тур в карьере, для Пелукки и Мендеса – пятый.

Впервые едет Гран-тур один гонщик команды - Лукас Пёстльбергер.

Никто из гонщиков этого состава BORA – hansgrohe ещё ни разу не побеждал на этапах Гран-туров. Лучшие результаты на этапах Гран-туров были у Рюдигера Зелига – 2-е место на этапе Вуэльты Испании-2016, Маттео Пелукки – 2-е место на этапе Джиро д’Италия-2015 и Яна Барты – 2-е место на этапе Джиро д’Италия-2012.

Состав команды Bora – Hansgrohe на Джиро д’Италия-2017:

Jan Barta, (Чехия), Cesare Benedetti, (Италия), Sam Bennett, (Ирландия), Patrick Konrad, (Австрия), Jose Mendes, (Португалия), Gregor Mühlberger, (Австрия), Matteo Pelucchi, (Италия), Lukas Postlberger, (Австрия), Rudiger Selig, (Германия).