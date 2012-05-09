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Состав команды BORA – hansgrohe на Джиро д'Италия-2017

Состав команды BORA – hansgrohe на 100-й выпуск Джиро д'Италия

 

  Команда BORA – hansgrohe объявила состав на Джиро д’Италия-2017. На старт юбилейного 100-го выпуска итальянского Гран-тура 5 мая выйдут: 32-летний чешский гонщик Ян Барта, 29-летний итальянский гонщик Чезаре Бенедетти, 26-летний ирландский гонщик Сэм Беннетт, 25-летний австрийский гонщик Патрик Конрад, 32-летний португальский гонщик Жозе Мендеш, 23-летний австрийский гонщик Грегор Мюльбергер, 28-летний итальянский гонщик Маттео Пелукки, 25-летний австрийский гонщик Лукас Пёстльбергер, 28-летний немецкий гонщик Рюдигер Зелиг.

 

Состав команды BORA – hansgrohe на Джиро д'Италия-2017

 

  Средний возраст команды – 27,9 лет. Из всей команды, стартующей на Джиро д’Италия, не в первый раз стартуют на итальянском Гран-туре лишь Маттео Пелукки, для которого это будет третий старт в карьере, Чезаре Бенедетти, который участвовал в Джиро д’Италия в 2012 году, и Ян Барта, который также будет стартовать на итальянском Гран-туре во второй раз в карьере через 5 лет после дебюта в 2012 году.

 

  Ян Барта, Маттео Пелукки и Жозе Мендеш – самые опытные гонщики команды. Для Барты это будет шестой Гран-тур в карьере, для Пелукки и Мендеса – пятый.

 

 Впервые едет Гран-тур один гонщик команды  - Лукас Пёстльбергер.

 

  Никто из гонщиков этого состава BORA – hansgrohe ещё ни разу не побеждал на этапах Гран-туров. Лучшие результаты на этапах Гран-туров были у Рюдигера Зелига – 2-е место на этапе Вуэльты Испании-2016, Маттео Пелукки – 2-е место на этапе Джиро д’Италия-2015 и Яна Барты – 2-е место на этапе Джиро д’Италия-2012.

 

Состав команды Bora – Hansgrohe на Джиро д’Италия-2017:

Jan Barta, (Чехия), Cesare Benedetti, (Италия), Sam Bennett, (Ирландия), Patrick Konrad, (Австрия), Jose Mendes, (Португалия), Gregor Mühlberger, (Австрия), Matteo Pelucchi, (Италия), Lukas Postlberger, (Австрия), Rudiger Selig, (Германия).

 

Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Bora – Hansgrohe Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Стас

    ungvar

    Вчера, 20:36 | Регистрация: 9.05.2012

    0 человек на генерал

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Ближайшие старты

25 - 30 апреля 2017

Tour de Romandie

28 - 30 апреля 2017

Tour de Yorkshire

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


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Комментарии

  • VeloVelo
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ильнур, Удачи! Верю в тебя! 

  • Zhanzhak
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Ильнур, удачи! То падение было ужасным, но слава богу в прошлом! Молния не бъет в одно место дважды! Это будет красивая гонка! Береги себя! 

  • Zhanzhak
    Предварительные составы команд ... (12)
    Zhanzhak-Фото
    Я бы назвала его ангелом- хранителем! И что то подсказывает мне, Джиро должна пройти без каких либо страшных падений в пелотоне.... желаю что б так оно и было! Удачи!
  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, жаль что Андрей не смог взять победу, верю, что у него даже была фотка Микэле з собой...не получилось(

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Цифры и ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Согласен, какую то горную вершину имени Скарпы (и спец. приз покорителю). Микэле все-таки "чистой крови" горняком был.

     

    Да, и админы, давайте уже меняйте тот опрос на главной с Вуэльтовской  на Джировскую

  • sab
    Предварительные составы команд ... (12)
    sab-Фото
    На Джиро будет одна команда - пелотон. А капитаном у нее будет Микеле
  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    velodoctor-Фото
    Ну вот вчера например, если б ветер был не встречный, а попутный они вполне могли майку лидера отдать. Фрум в этом ключе мне кажется говорил. Ну а так конечно вы правы, не обязаны догонять отрывы команды с лидером, тем более если нет угрозы потерять майку.
  • ungvar
    Состав команды BORA – hansgroh ... (1)
    ungvar-Фото

    0 человек на генерал

  • Николай Степаныч
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    Николай Степаныч-Фото

    Да, во многих ситуациях это так, но Ваш аргумент о том, почему команде это может быть выгодно, а не о том, почему команда обязана это делать. Одним почёт от демонстративной защиты майки прежде всего, но у других могут быть иные задачи на этап/гонку.

  • gaaga777
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    gaaga777-Фото
    вспомнил как скай отпускали отрыв на тдф)

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
9 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 841
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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