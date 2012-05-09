- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 15:03
Состав команды BORA – hansgrohe на 100-й выпуск Джиро д'Италия
Команда BORA – hansgrohe объявила состав на Джиро д’Италия-2017. На старт юбилейного 100-го выпуска итальянского Гран-тура 5 мая выйдут: 32-летний чешский гонщик Ян Барта, 29-летний итальянский гонщик Чезаре Бенедетти, 26-летний ирландский гонщик Сэм Беннетт, 25-летний австрийский гонщик Патрик Конрад, 32-летний португальский гонщик Жозе Мендеш, 23-летний австрийский гонщик Грегор Мюльбергер, 28-летний итальянский гонщик Маттео Пелукки, 25-летний австрийский гонщик Лукас Пёстльбергер, 28-летний немецкий гонщик Рюдигер Зелиг.
Средний возраст команды – 27,9 лет. Из всей команды, стартующей на Джиро д’Италия, не в первый раз стартуют на итальянском Гран-туре лишь Маттео Пелукки, для которого это будет третий старт в карьере, Чезаре Бенедетти, который участвовал в Джиро д’Италия в 2012 году, и Ян Барта, который также будет стартовать на итальянском Гран-туре во второй раз в карьере через 5 лет после дебюта в 2012 году.
Ян Барта, Маттео Пелукки и Жозе Мендеш – самые опытные гонщики команды. Для Барты это будет шестой Гран-тур в карьере, для Пелукки и Мендеса – пятый.
Впервые едет Гран-тур один гонщик команды - Лукас Пёстльбергер.
Никто из гонщиков этого состава BORA – hansgrohe ещё ни разу не побеждал на этапах Гран-туров. Лучшие результаты на этапах Гран-туров были у Рюдигера Зелига – 2-е место на этапе Вуэльты Испании-2016, Маттео Пелукки – 2-е место на этапе Джиро д’Италия-2015 и Яна Барты – 2-е место на этапе Джиро д’Италия-2012.
Состав команды Bora – Hansgrohe на Джиро д’Италия-2017:
Jan Barta, (Чехия), Cesare Benedetti, (Италия), Sam Bennett, (Ирландия), Patrick Konrad, (Австрия), Jose Mendes, (Португалия), Gregor Mühlberger, (Австрия), Matteo Pelucchi, (Италия), Lukas Postlberger, (Австрия), Rudiger Selig, (Германия).
Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2017
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