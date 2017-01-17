- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 21:54
Мауро Веньи о приглашении проконтинентальных команд на 100-й выпуск Джиро д’Италия
После объявления списка проконтинентальных команд, получивших приглашения на юбилейный выпуск Джиро д’Италия (Giro d’Italia), две итальянские команды Androni Giocattoli и Nippo-Vini Fantini, не увидевшие себя в числе участников, обрушили на организаторов шквал критики.
Директор итальянского Гран-тура и менеджер RCS Sport Мауро Веньи (Mauro Vegni) в интервью Gazzetta dello Sport объяснил, чем руководствовались организаторы при раздаче приглашений.
Мауро Веньи: «Причины кризиса итальянского велоспорта не в том, кого приглашают на Джиро д’Италия, а в том, что на протяжении многих лет его основой служит неверная бизнес-модель: «Мне надо, чтобы команда проехала Джиро, или я её закрою». Это неправильно.
Мы всегда уделяли внимание итальянскому велоспорту, но Джиро д’Италия не может заменять всё, или, в таком случае, другие итальянские гонки уже ничего не значат. Команда, которая не едет Джиро д’Италия, примет участие в Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо. Неверно говорить, что всё зависит от Джиро, это означает, что у команды нет других планов.
Мне жаль команду Androni Giocattoli, но у них нет проекта команды. То же самое с Nippo-Vini Fantini, в которую я верил последние два года. Мне хотелось видеть, как с ними лучшие молодые итальянские гонщики становятся профессионалами.
Команда Bardiani имеет свой проект – они развивают молодых гонщиков. Команда Wilier-Selle Italia заняла второе место в Кубке Италии, но они не поедут Тиррено-Адриатико.
Gazprom – спонсор Лиги чемпионов, у него большие планы на будущее.
Почему CCC Sprandi Polkowice? Потому что Польша – это новый рынок, который очень интересен для Джиро д’Италия. Мы также должны учитывать политические и коммерческие аспекты, а не только спортивную составляющую».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (288)