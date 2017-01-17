Мауро Веньи о приглашении проконтинентальных команд на 100-й выпуск Джиро д’Италия

После объявления списка проконтинентальных команд, получивших приглашения на юбилейный выпуск Джиро д’Италия (Giro d’Italia), две итальянские команды Androni Giocattoli и Nippo-Vini Fantini, не увидевшие себя в числе участников, обрушили на организаторов шквал критики.

Директор итальянского Гран-тура и менеджер RCS Sport Мауро Веньи (Mauro Vegni) в интервью Gazzetta dello Sport объяснил, чем руководствовались организаторы при раздаче приглашений.

Мауро Веньи: «Причины кризиса итальянского велоспорта не в том, кого приглашают на Джиро д’Италия, а в том, что на протяжении многих лет его основой служит неверная бизнес-модель: «Мне надо, чтобы команда проехала Джиро, или я её закрою». Это неправильно.

Мы всегда уделяли внимание итальянскому велоспорту, но Джиро д’Италия не может заменять всё, или, в таком случае, другие итальянские гонки уже ничего не значат. Команда, которая не едет Джиро д’Италия, примет участие в Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо. Неверно говорить, что всё зависит от Джиро, это означает, что у команды нет других планов.

Мне жаль команду Androni Giocattoli, но у них нет проекта команды. То же самое с Nippo-Vini Fantini, в которую я верил последние два года. Мне хотелось видеть, как с ними лучшие молодые итальянские гонщики становятся профессионалами.

Команда Bardiani имеет свой проект – они развивают молодых гонщиков. Команда Wilier-Selle Italia заняла второе место в Кубке Италии, но они не поедут Тиррено-Адриатико.

Gazprom – спонсор Лиги чемпионов, у него большие планы на будущее.

Почему CCC Sprandi Polkowice? Потому что Польша – это новый рынок, который очень интересен для Джиро д’Италия. Мы также должны учитывать политические и коммерческие аспекты, а не только спортивную составляющую».