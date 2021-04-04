Матье ван дер Пул о своей форме и готовности защищать титул на Туре Фландрии-2021

Матье ван дер Пул: «На Туре Фландрии всегда побеждает сильнейший»

Туром Фландрии-2021 Матье ван дер Пул (Mathieu Van Der Poel) завершит весеннюю часть сезона на шоссе. 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix на данный момент набрал 14 гоночных дней на шоссе, одержал четыре победы (на этапе Тура ОАЭ-2021, Страде Бьянке и этапах Тиррено-Адриатико-2021), поднялся на подиум “E3 Saxo Bank”.

На предстартовой пресс-конференции Матье ван дер Пул почеркнул, что будет защищать титул победителя Тура Фландрии, а также признался, что ждёт отдыха и перехода к маунтинбайку, а к шоссейным велогонкам вернётся в июне на Туре Швейцарии.

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Cyclingnews цитирует слова Матье ван дер Пула: «Цель – бороться за победу (на Туре Фландрии-2021). Если не получится, посмотрим, как в будущем по-другому подходить к этой гонке.

Считаю, что я хорошо начал сезон, но с нетерпением предвкушаю, когда снова пересяду на маунтинбайк.

Первая часть моего сезона была довольно насыщенной. После чемпионата мира по велокроссу всё происходило очень быстро, сезон кажется долгим, хотя он был коротким и интенсивным».

Во время пресс-конференции Матье ван дер Пул открыто сказал, что, возможно, пик его формы пришёлся на итальянские гонки, а потом он «сжёг ещё несколько спичек» во время атаки на этапе Тиррено-Адриатико-2021.

«У меня есть ощущение, что дела пошли не так хорошо. Стартовал на шоссе не с лучшей базой, после чемпионата мира по велокроссу начал довольно быстро. Форма была хорошей, что я доказал на Страде Бьянке и Тиррено. Но должен признать, что теперь форма чуть хуже, чем на тех итальянских гонках.

Меня много спрашивают, влияет ли на форму, если несколько раз слишком мощно прикладывать усилия без прочной базы. Но мы считаем, что я мог растянуть хорошую форму до Париж-Рубэ».

На вопрос, разумно ли было атаковать на этапе Тиррено-Адриатико-2021, Матье ван дер Пул ответил: «Да, потому что я выиграл. Так ведь?»

На вопрос о лучшей подготовке и более позднем выходе на пик формы его главного соперника Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) Матье ван дер Пул ответил: «Возможно, посмотрим в воскресенье.

Жулиан Алафилипп и я начали сезон очень мощно. Возможно, у нас с ним форма чуть хуже, в то время как Ваут выиграл Гент-Вевельгем. Но это ничего не значит. Жулиан – чемпион мира, он тоже один из главных соперников. Ваут выпал на Тигемберге на классике Е3. В воскресенье на Туре Фландрии все начнут с чистого листа, побеждает всегда лучший.

Deceuninck-Quick Step не повезло, что не будет Штыбара, потому что он был в отличной форме. Но его отсутствие не изменит их атакующую тактику. У них всё равно остаются большие силы.

Думаю, есть несколько гонщиков, способных выиграть, но много раз на недавних гонках мы думали, что знаем сильные стороны каждого соперника, а потом приходилось анализировать всё заново.

Трудно предсказать, кто будет сильнейшим в воскресенье. Думаю, претендентов в больше, чем кажется.

Уверен, что Deceuninck-Quick Step что-то предпримут как на Е3, хотя Тур Фландрии на 50 км длиннее и в конце больше подъёмов, что облегчает возможность кого-то сбросить. Наверняка гонка будет открытой».