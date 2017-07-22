 Матье ван дер Пул о дебюте на Тур де Франс в 2021 году

Матье ван дер Пул: «Победа на этапе Тур де Франс – уже успех»

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) в следующем году собирается дебютировать на Тур де Франс и мечтает побороться за победу на этапе. Проконтинентальная велокоманда Alpecin-Fenix, в которой выступает 25-летний нидерландский велогонщик, обеспечила себе приглашения на все гонки Мирового тура календаря 2021 года, так как заняла первое место в рейтинге команд UCI Europe Tour.

Матье ван дер Пул завершил этот сезон в гонках на шоссе с пятью победами – стал чемпионом Нидерландов в групповой гонке и одержал четыре победы на гонках Мирового тура, в том числе стал победителем классики-Монумента Тур Фландрии-2020.

После объявления маршрута Тур де Франс-2021 Матье ван дер Пул в интервью Sporza рассказал, какие цели поставит на французский Гранд-тур.

Матье ван дер Пул: «Я прочитал кое-что, в основном о шансах на первой неделе и возможных этапах с ветрами. Но мне надо ещё изучить весь маршрут Тур де Франс-2021 в деталях. Что я уже понял? Что, конечно, будут шансы на первой неделе. По профилю 1-й и 2-й этапы подходят панчерам. Но победить на открывающих гонку этапах – это совсем не лёгкая задача. Почти весь пелотон захочет взять на них победу.

Поэтому я не нацеливаюсь на жёлтую майку. Если будет возможность взять зелёную, конечно, поборюсь за неё. Но всё зависит от того, как пройдёт первая неделя.

Мне подходит, если будут ветра, хотя на Тур де Франс гонка проходит более нервно и хаотично, потому что генеральщики не захотят терять время.

На данный момент меня не слишком волнует количество шансов на победу. Наша команда ставит задачу выиграть этап. Если посмотреть, как много команд возвращается после трёх недель Тур де Франс с пустыми руками, одна победа на этапе – это уже успех».

Через 9 дней после финиша Тур де Франс-2021 на Олимпийских играх пройдут соревнования в маунтинбайке, где Матье ван дер Пул также планирует принимать участие: «Пока рано строить планы. В этом сезоне мы увидели, как быстро всё меняется. Могут повлиять многие факторы. Но если даты не изменятся, я стартую и на Тур де Франс-2021, и на Олимпийских играх. Позже мы решим, как лучше подготовиться».