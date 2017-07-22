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Матье ван дер Пул о дебюте на Тур де Франс в 2021 году

Матье ван дер Пул: «Победа на этапе Тур де Франс – уже успех»

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) в следующем году собирается дебютировать на Тур де Франс и мечтает побороться за победу на этапе. Проконтинентальная велокоманда Alpecin-Fenix, в которой выступает 25-летний нидерландский велогонщик, обеспечила себе приглашения на все гонки Мирового тура календаря 2021 года, так как заняла первое место в рейтинге команд UCI Europe Tour.

 

  Матье ван дер Пул завершил этот сезон в гонках на шоссе с пятью победами – стал чемпионом Нидерландов в групповой гонке и одержал четыре победы на гонках Мирового тура, в том числе стал победителем классики-Монумента Тур Фландрии-2020.

 

 

 Матье ван дер Пул о дебюте на Тур де Франс в 2021 году

 

  После объявления маршрута Тур де Франс-2021 Матье ван дер Пул в интервью Sporza рассказал, какие цели поставит на французский Гранд-тур.

 

  Матье ван дер Пул: «Я прочитал кое-что, в основном о шансах на первой неделе и возможных этапах с ветрами. Но мне надо ещё изучить весь маршрут Тур де Франс-2021 в деталях. Что я уже понял? Что, конечно, будут шансы на первой неделе. По профилю 1-й и 2-й этапы подходят панчерам. Но  победить на открывающих гонку этапах – это совсем не лёгкая задача. Почти весь пелотон захочет взять на них победу.

 

  Поэтому я не нацеливаюсь на жёлтую майку. Если будет возможность взять зелёную, конечно, поборюсь за неё. Но всё зависит от того, как пройдёт первая неделя.

 

  Мне подходит, если будут ветра, хотя на Тур де Франс гонка проходит более нервно и хаотично, потому что генеральщики не захотят терять время.

 

  На данный момент меня не слишком волнует количество шансов на победу. Наша команда ставит задачу выиграть этап. Если посмотреть, как много команд возвращается после трёх недель Тур де Франс с пустыми руками, одна победа на этапе – это уже успех».

 

  Через 9 дней после финиша Тур де Франс-2021 на Олимпийских играх пройдут соревнования в маунтинбайке, где Матье ван дер Пул также планирует принимать участие: «Пока рано строить планы. В этом сезоне мы увидели, как быстро всё меняется. Могут повлиять многие факторы. Но если даты не изменятся, я стартую и на Тур де Франс-2021, и на Олимпийских играх. Позже мы решим, как лучше подготовиться».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур

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  1. close2you

    Вчера, 23:10 | Регистрация: 22.07.2017

    Дождались bye

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Комментарии

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (3)
    Адриен-Фото

    Ждал от чемпиона Испании победы на каком-нибудь подходящем этапе - звание обязывает... Может на этом получится ?

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (38)
    EL-Fenomeno-Фото
    Рогла проехал эту разделку как Мастер, но как же обидно за Барту 1 секунда не в его пользу( Карапаз боролся до конца и как мог сМинимизировал свои потери в генерале. 40сек. отставания вроде и не мало, но и отыгрывать их толком кроме последнего этапа негде. А тут ещё и Карти (здорово проколесил разделку) приблизился очень опасно.
  • GTX
    Дилан Груневеген может быть от ... (2)
    GTX-Фото
    А чего было тянуть резину 3 месяца
  • close2you
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (38)
    close2you-Фото
    да, только Карти молодой... и уже в троечке ))
    есть перспективы... заберут его через годик-два в INEOS и будет гранд-туры брать )
  • close2you
    Матье ван дер Пул о дебюте на ... (1)
    close2you-Фото

    Дождались bye

  • Александра
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (38)
    Александра-Фото

    Со всем уважением снимаю шляпу, Роглич силен. А болеть буду за Карапаса.))

  • Гонщик
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: AzaKonta
    В этом году ему не фортануло, а действительно был самым сильным. И в следующем году возьмет Тур
    Очень спорное утверждение .

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (38)
    BlAr-Фото
    Так и не понял - то ли Роглич проехал слабее, чем мог, то ли Карти и Карапас прыгнули выше головы. Возможно, что и то, и другое. На финише Роглич был вполне свеж; скорее всего, действительно решил поберечь силы на остальные этапы. А вот не капнут ли перестаравшиеся конкуренты - вопрос! Вроде бы завтрашний этап не располагает к провалам генеральщиков - наверное, смогут восстановиться!
  • patar
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (38)
    patar-Фото

    Из первой десятки он объехал только Вальверде. Хотя много я начитался и наслушался, что он неплохой раздельщик и способен отыгрывать в этом виде.
    Для того кто рассчитывает на какие-то перспективы в генерале - проехал он очень посредственно.
    Другое дело, что гонщик он молодой, неопытный, ему еще расти и расти. Первый ГТ всё-таки.

  • motte
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (38)
    motte-Фото
    Именно

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2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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