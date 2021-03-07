Показатели мощности Матье ван дер Пула на Страде Бьянке-2021

Винченцо Нибали о выступлении Матье ван дер Пула на Страде Бьянке-2021

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) после победы на Страде Бьянке-2021 загрузил все показатели мощности и пульса во время этой классики. Нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix не в первый раз делится своими показателями, точно так же он загрузил данные после победы на Амстел Голд Рэйс в 2019 году.

Когда Матье ван дер Пул атаковал на финальном гравийном секторе, он выдавал 774 ватт в течение 50 секунд с максимумом 1035 ватт, после чего две минуты 25 секунд ехал с мощностью 522 ватта.

За 18 минут 34 секунды после атаки и до финиша средняя мощность Матье ван дер Пула составила 402 ватта на 12,1 км дистанции. Этот отрезок он проехал со средней скоростью 39,2 км/ч.

В финальной атаке, уезжая от своих попутчиков Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) и Эгана Берналя (Ineos Grenadiers), Матье ван дер Пул выдал пиковую мощность дня – 1362 ватта, в течение 15 секунд он выдавал 1105 ватт. За 1 минуту 23 секунды подъёма его средняя мощность составила 556 ватт.

Средняя скорость Матье ван дер Пула за 4 часа 40 минут гонки составила 318 ватт, пульс – 148 ударов в минуту.

На втором по протяжённости подъёме дня Монтальчино средняя мощность Матье ван дер Пула за 14 минут 11 секунд составила 376 ватт с максимумом 889 ватт.

Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), который смотрел Страде Бьянке по телевизору, поделился впечатлениями в интервью La Gazzetta dello Sport:

«Я включил телевизор за 60 км до финиша, увидел, что сделал Матье… Мамма миа! С ума сойти! Он впечатлил меня. Никогда не видел гонщика, который бы провёл только своими силами такой спринт. Когда я увидел, что он ускоряется на гравийном секторе Тольфе, стало ясно, что игра окончена. Думаю, дело в его генах, учитывая, что его дедушка (Раймон Пулидор) и его отец Андри оба были чемпионами.

Измеритель мощности может быть полезен в тренировках, но не в гонке. Лучше выключать компьютеры в гонках или не смотреть на них. Мы видели, что случилось в 2020 на Тур де Франс, и как Погачар проехал разделку. Без компьютера, на лёгком велосипеде он отдал все силы. И выиграл».