Матье ван дер Пул: «На Милан-Сан-Ремо обычно побеждает сильнейший»

Матье ван дер Пул о старте и тактике на Милан-Сан-Ремо-2021

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) второй раз в карьере будет стартовать на классике – Монументе велоспорта Милан-Сан-Ремо. 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix в прошлом году занял на итальянской классике 13-е место. На пресс-конференции, посвящённой старту на Милан-Сан-Ремо-2021 Матье ван дер Пул признался, что это не самая любимая из его гонок, где самым сложным для него является долгое ожидание Поджио.

Photo Credit: LaPresse

Матье ван дер Пул: «У нас не сильнейшая команда, так что не всегда мы должны брать контроль. Милан-Сан-Ремо – не самая любимая из моих гонок, потому что 150 км из 200 ты просто едешь в пелотоне и стараешься не заснуть.

Думаю, было бы круто однажды выиграть Милан-Сан-Ремо. У Ваута преимущество – он уже побеждал здесь, думаю, ему будет чуть легче. Но да, конечно, гонка каждый год новая, обычно Милан-Сан-Ремо – честная гонка, на которой побеждает сильнейший.

Конечно, выиграть на Милан-Сан-Ремо труднее всего, потому что там не так много мест, где можно по-настоящему обострить гонку. Чаще всего приходится ждать Поджио, потому что Чипресса слишком далеко, и между Чипрессой и Поджио гонка идёт на слишком большой скорости. Трудно одержать победу на этой классике ещё и потому, что Поджио недостаточно крутая. Сложно создать просвет. Часто мы видели, как на финиш приезжает большая группа. Но после трёхсот километров в спринте побеждает сильнейший, а не самый быстрый.

Было бы очень удобно проехать Чипрессу и подъехать к Поджио в маленькой группе. Но если там атаковать, с тобой уедет много гонщиков, часть из которых быстрые, так что оказываешься в невыгодной ситуации против группы. На этой гонке очень трудно предугадать.

Не думаю, что на моё выступление на Милан-Сан-Ремо повлияет то, как я выиграл 3-й этап Тиррено-Адриатико-2021. По прошлым годам я заметил, что чем больше я выкладываюсь, тем лучше. Мне просто надо время восстановиться. Думаю, у меня это получится. На следующий день после того, как потратил все силы, я уже был в порядке. И разделку проехал вполне достойно. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться, их будет более чем достаточно.

Думаю, сильный соперник – Майкл Мэттьюс, он очень хорошо проехал в прошлом году, хорошо выступал на Париж-Ницце-2021, думаю, его нельзя упускать из виду.

Пару раз в карьере я уже был в роли фаворитам гонки, сон из-за этого не потеряю. Просто постараюсь выиграть, а если не получится, у меня останется ещё несколько шансов. Конечно, я в достаточной степени реалист, чтобы понимать, что есть гонки, которые никогда не выиграю. Шансов проиграть всегда больше, чем победить, так я считаю».