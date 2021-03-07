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Матье ван дер Пул – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт, Давиде Баллерини о 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2021

 

 

  Чемпион Нидерландов Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал третью победу в этом сезоне.  После второго места на 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2021  26-летний велогонщик команды Alpecin-Fenix взял победу на 3-м этапе , опередив своего давнего соперника Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma) и итальянского спринтера команды Deceuninck-Quick Step Давиде Баллерини. Это вторая победа Матье ван дер Пула на «Гонке двух морей», первую он одержал на Тиррено-Адриатико в прошлом году.

 

Матье ван дер Пул – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Этап решился на финальном километре. Зденек Штыбар (Deceuninck-Quick Step) атаковал. Чемпион мира, его товарищ по команде Жулиан Алафилипп сидел за ним, работая на Давиде Баллерин. Жулиан Алафилипп намеренно замедлился за 800 м, позволив  чешскому велогонщику создать просвет в 30 метров между ним и группой. Это заставило действовать других гонщиков, которые начали преследовать Штыбара и догнали его за 500 м. Затем Алафилипп взвинтил темп, развозя Баллерини, но Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт обошли итальянского спринтера на финише.

 

  Ваут ван Арт сохранил майку лидера общего зачёта «Гонки двух морей». Впервые с 2013 года (тогда это был Марк Кэвендиш) один гонщик лидирует в общем зачёте на трёх первых этапах Тиррено-Адриатико.

 

  Матье ван дер Пул: «После моей вчерашней ошибки очень расстроился, поэтому сегодня хотел всё сделать правильно. Очень счастлив взять эту победу, особенно после работы всей команды. Это был очень трудный спринт после долгого этапа.

 

  Жест, которым отпраздновал победу, из  MotoGP. Не помню, кто точно так праздновал. Мы увидели это в Instagram, и я пообещал моим товарищам по команде, что повторю его. Вчера, конечно, я на себя немного разозлился. Ошибся в финале. Сегодня мне очень хотелось выиграть. Ребята моей команды приложили много сил, чтобы добрать первую группу. Разрыв, созданный Жулианом Алафилиппом, был неожиданным. Ваут ван Арт отреагировал мгновенно. И мне это подходило как нельзя лучше. Ситуация была странная, но всё в итоге закончилось хорошо. Милан-Сан-Ремо – это уже другая история. Её нельзя сравнивать с сегодняшней победой на этапе, но лично для меня эта победа – хороший знак».

 

 Ваут ван Арт: «Думаю, упустил победу на этапе из-за просвета, оставленного Жулианом Алафилиппом в пользу Зденека Штыбара. Всех удивил этот манёвр. Мне пришлось реагировать, чтобы сохранить шанс побороться за этап. Матье сидел у меня на колесе, а я прошёл точку невозврата. Я его развёз, он находился в идеальной позиции. Но я взял несколько бонусных секунд, так что итог не отрицательный.

 

  Мне будет трудно удержать майку лидера завтра. Ситуация для меня совершенно новая, но я готов к борьбе. Команда сильная, сегодня мы сберегли силы. Буду держаться как можно дольше, чтобы не проиграть слишком много до того, как меня сбросят горняки. Завтра вечером оценим, смогу ли бороться за победу».

 

  Давиде Баллерини: «Финал получился напряжённым. Я сидел на колесе Жулиана, который дал образоваться просвету, чтобы у Штыби был шанс. К сожалению, остальные отреагировали, и тогда мы снова сфокусировались на спринте. Но когда мы вышли из последнего поворота,  перед нами появился ещё один гонщик, поэтому вместо того, чтобы ускоряться, нам пришлось тормозить. Несмотря на это я смог финишировать в топ-3, это хороший результат, учитывая обстоятельства».

 

 

Результаты 3 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Тиррено-Адриатико-2021 многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Woterman 1980
    Чует моё сердце, что завтра Денис пойдёт в атаку, на горном королевском этапе
    Денис это кто? Галимзянов? Так его дисквалифицировали еще лет семь назад. Или Рохан Деннис все таки? Он че горняком стал специализироваться на горных королевских этапах? Во даёт!!! )))
  • levonardo
    Изменён маршрут двух финальных ... (1)
    levonardo-Фото
    Приехали.
  • GTX
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    GTX-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Рогличу равных нет в горных финишах. А Власов молодец, всё же не потерял свою место среди лидеров.
    Почему не, Погачар в прошлом году нарисовался
  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 3 (8)
    Николай Н.-Фото

    Этот Евроспорт пишет программу одну, а показывает другое. Это не прилично. Но сегодня хоть показал Террено-Адриатику. О то вчера 2 этап не было. Смотрел сегодня утром. А всё таки кроссмены сильны даже на финише. Молодцы.

  • BlAr
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    BlAr-Фото
    Он и в прошлые годы сходу показывал высокие результаты, быстро набирая форму. Так что ничего неожиданного.
  • patar
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    patar-Фото
    у Астаны вообще трое в десятке... неплохо смотряться... но закрепить бы этапчиком))
  • Woterman 1980
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    Woterman 1980-Фото
    Чует моё сердце, что завтра Денис пойдёт в атаку, на горном королевском этапе
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    Николай Н.-Фото

    Рогличу равных нет в горных финишах. А Власов молодец, всё же не потерял свою место среди лидеров.

  • error
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    error-Фото

    Не рановата ли такая форма?

    Или настолько силен Рогла...

  • ROSt
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 3 (8)
    ROSt-Фото

    Оце діло !!! 

    Всім вернув )))

    Чекаємо на ітогову перемогу МВДП !!!!!!!

     drinks

     

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
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