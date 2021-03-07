Матье ван дер Пул – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт, Давиде Баллерини о 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2021

Чемпион Нидерландов Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал третью победу в этом сезоне. После второго места на 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2021 26-летний велогонщик команды Alpecin-Fenix взял победу на 3-м этапе , опередив своего давнего соперника Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma) и итальянского спринтера команды Deceuninck-Quick Step Давиде Баллерини. Это вторая победа Матье ван дер Пула на «Гонке двух морей», первую он одержал на Тиррено-Адриатико в прошлом году.

PHOTO CREDIT: LaPresse

Этап решился на финальном километре. Зденек Штыбар (Deceuninck-Quick Step) атаковал. Чемпион мира, его товарищ по команде Жулиан Алафилипп сидел за ним, работая на Давиде Баллерин. Жулиан Алафилипп намеренно замедлился за 800 м, позволив чешскому велогонщику создать просвет в 30 метров между ним и группой. Это заставило действовать других гонщиков, которые начали преследовать Штыбара и догнали его за 500 м. Затем Алафилипп взвинтил темп, развозя Баллерини, но Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт обошли итальянского спринтера на финише.

Ваут ван Арт сохранил майку лидера общего зачёта «Гонки двух морей». Впервые с 2013 года (тогда это был Марк Кэвендиш) один гонщик лидирует в общем зачёте на трёх первых этапах Тиррено-Адриатико.

Матье ван дер Пул: «После моей вчерашней ошибки очень расстроился, поэтому сегодня хотел всё сделать правильно. Очень счастлив взять эту победу, особенно после работы всей команды. Это был очень трудный спринт после долгого этапа.

Жест, которым отпраздновал победу, из MotoGP. Не помню, кто точно так праздновал. Мы увидели это в Instagram, и я пообещал моим товарищам по команде, что повторю его. Вчера, конечно, я на себя немного разозлился. Ошибся в финале. Сегодня мне очень хотелось выиграть. Ребята моей команды приложили много сил, чтобы добрать первую группу. Разрыв, созданный Жулианом Алафилиппом, был неожиданным. Ваут ван Арт отреагировал мгновенно. И мне это подходило как нельзя лучше. Ситуация была странная, но всё в итоге закончилось хорошо. Милан-Сан-Ремо – это уже другая история. Её нельзя сравнивать с сегодняшней победой на этапе, но лично для меня эта победа – хороший знак».

Ваут ван Арт: «Думаю, упустил победу на этапе из-за просвета, оставленного Жулианом Алафилиппом в пользу Зденека Штыбара. Всех удивил этот манёвр. Мне пришлось реагировать, чтобы сохранить шанс побороться за этап. Матье сидел у меня на колесе, а я прошёл точку невозврата. Я его развёз, он находился в идеальной позиции. Но я взял несколько бонусных секунд, так что итог не отрицательный.

Мне будет трудно удержать майку лидера завтра. Ситуация для меня совершенно новая, но я готов к борьбе. Команда сильная, сегодня мы сберегли силы. Буду держаться как можно дольше, чтобы не проиграть слишком много до того, как меня сбросят горняки. Завтра вечером оценим, смогу ли бороться за победу».

Давиде Баллерини: «Финал получился напряжённым. Я сидел на колесе Жулиана, который дал образоваться просвету, чтобы у Штыби был шанс. К сожалению, остальные отреагировали, и тогда мы снова сфокусировались на спринте. Но когда мы вышли из последнего поворота, перед нами появился ещё один гонщик, поэтому вместо того, чтобы ускоряться, нам пришлось тормозить. Несмотря на это я смог финишировать в топ-3, это хороший результат, учитывая обстоятельства».