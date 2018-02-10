Матье ван дер Пул пропустит Omloop Het Nieuwsblad-2020

Матье ван дер Пул откладывает дебют на бельгийской классике Omloop Het Nieuwsblad

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) пропустит старты на первых бельгийских классиках Omloop Het Nieuwsblad и Kuurne-Brussels-Kuurne, которые пройдут в эти выходные, 29 февраля и 1 марта. Команда Alpecin-Fenix объявила через Твиттер, что у 25-летнего нидерландского гонщика грипп и высокая температура.

Alpecin-Fenix: «Матье ван дер Пул не выйдет на старт Omloop Het Nieuwsblad-2020 в этот уик-энд. У Ван дер Пула грипп, в среду вечером у него поднялась температура, поэтому он не сможет проехать гонку».

На прошлой неделе Матье ван дер Пул начал сезон на шоссе после успешного выступления в велокроссе, где выиграл 24 из 25 гонок, в которых принял участие.

Следующими гонками в календаре Матье ван дер Пула будут Страде Бьянке (7 марта), Милан-Сан-Ремо (21 марта), Вуэльта Каталонии (23 – 29 марта), а также Dwars door Vlaanderen (1 апреля), Тур Фландрии (5 апреля), Париж-Рубэ (12 апреля), De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (15 апреля), Амстел Голд Рэйс (19 апреля) и Флеш Валлонь (22 апреля).

В составе Alpecin-Fenix на классике Матье ван дер Пула заменит Флорис Де Тир (Floris De Tier).