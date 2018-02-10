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Матье ван дер Пул пропустит Omloop Het Nieuwsblad-2020

Матье ван дер Пул откладывает дебют на бельгийской классике Omloop Het Nieuwsblad

 

 

   Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) пропустит старты на первых бельгийских классиках Omloop Het Nieuwsblad и Kuurne-Brussels-Kuurne, которые пройдут в эти выходные, 29 февраля и 1 марта. Команда  Alpecin-Fenix объявила через Твиттер, что у 25-летнего нидерландского гонщика грипп и высокая температура.

Матье ван дер Пул пропустит Omloop Het Nieuwsblad-2020

 

  Alpecin-Fenix: «Матье ван дер Пул не выйдет на старт Omloop Het Nieuwsblad-2020 в этот уик-энд. У Ван дер Пула грипп, в среду вечером у него поднялась температура, поэтому он не сможет проехать гонку».

 

  На прошлой неделе Матье ван дер Пул начал сезон на шоссе после успешного выступления в велокроссе, где выиграл 24 из 25 гонок, в которых принял участие.  

 

  Следующими гонками в календаре Матье ван дер Пула будут Страде Бьянке (7 марта), Милан-Сан-Ремо (21 марта), Вуэльта Каталонии (23 – 29 марта), а также Dwars door Vlaanderen (1 апреля), Тур Фландрии (5 апреля), Париж-Рубэ (12 апреля), De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (15 апреля), Амстел Голд Рэйс (19 апреля) и Флеш Валлонь (22 апреля).

 

В составе  Alpecin-Fenix на классике Матье ван дер Пула заменит Флорис Де Тир (Floris De Tier).

    

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Omloop Het Nieuwsblad классика гонка Мирового тура

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  1. paziz

    Вчера, 22:46 | Регистрация: 10.02.2018

    Я думаю одну из суперклассик этот парниша возьмёт в этом году

  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 23:17 | Регистрация: 4.05.2019

    Посмотрим, как Матье справится с такими коррективами гоночных планов.

     

    В голову Alpеcin, конечно, не залезешь, но мне показалось, что на Вольте Альгарве он был слегка пересушен для своих привычных данных и делал много малоэффективной работы. Попытки уезжать в отрыв и развоз спринтеров как-то не уладываются в стратегию набора формы в гонке. 

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Omloop Het Nieuwsblad

1 марта 2020

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

7 марта 2020

Strade Bianche

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

11 - 17 марта 2020

Tirreno-Adriatico

21 марта 2020

Milano-Sanremo

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • s75
    Грег Ван Авермат – один из гер ... (5)
    s75-Фото
    О чём-то догадываются? ))
  • s75
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    s75-Фото

    Всё, гонку отменили, и это только начало.

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул пропустит Om ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Посмотрим, как Матье справится с такими коррективами гоночных планов.

     

    В голову Alpеcin, конечно, не залезешь, но мне показалось, что на Вольте Альгарве он был слегка пересушен для своих привычных данных и делал много малоэффективной работы. Попытки уезжать в отрыв и развоз спринтеров как-то не уладываются в стратегию набора формы в гонке. 

  • paziz
    Матье ван дер Пул пропустит Om ... (2)
    paziz-Фото
    Я думаю одну из суперклассик этот парниша возьмёт в этом году
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    Николай Н.-Фото

    Второй раз штурмовали эту гору, всё теже лица, но в этот раз ещё и Закарин к ним добавился. Ильнур набирает форму. Видно он сегодня просто ехал своим темпом.

  • Sm1T
    Грег Ван Авермат – один из гер ... (5)
    Sm1T-Фото

    ееее класс

  • YuraHist
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    YuraHist-Фото

    У Луценко хорошая форма перед классиками !!!

  • levonardo
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    levonardo-Фото
    Да, за Алексея немного обидно. С другой стороны он гораздо лучше себя стал чувствовать в длинную гору, что наверное немного сказалось на рывке. Ильнур сегодня очень даже неплохо, не общий топ 5, но боролся до конца, не сдавался, выгребал. Надеюсь к Джиро подойдёт в хорошей форме. И отмечу ещё раз, что команда работает получше чем пару предыдущих лет.
  • EL-Fenomeno
    Грег Ван Авермат – один из гер ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, на этот раз организатори и "дизайнеры" ЛОГОтипа Е3 решили действительно никого не дразнить своим постером разве ту "женщину" с пёсиком)) biggrin

  • Ice
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    Ice-Фото

    Каков юнец))) Таки забрал победу на этой горе)

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