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Матье ван дер Пул: «Я не разыгрывал комедию на Dwars door Vlaanderen-2021»

Матье ван дер Пул не смог защитить титул на Dwars door Vlaanderen-2021

 

 

   Матье ван дер Пулу  (Mathieu van der Poel) не удалось провести в своём атакующем стиле  классику Dwars door Vlaanderen-2021, где он должен был защищать титул победителя 2019 года (в прошлом году классика не проводилась).

 

  26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix после финиша в интервью  Het Nieuwsblad и Sporza откровенно сказал, что у него не пошла нога и не было сил бороться за победу. Матье ван Пул попытался атаковать, когда будущий победитель гонки Дилан Ван Баарле (Ineos Grenadiers) уехал в одиночку, но в итоге остался в группе. 

 

  Чемпион Нидерландов продолжил работать на своего товарища по команде Тима Мерлье (Tim Merlier), который поборолся в спринте за места на подиуме и занял 3-е место.

 

Матье ван дер Пул: «Я не разыгрывал комедию на Dwars door Vlaanderen-2021 »

 

Матье ван дер Пул: «Я не разыгрывал комедию на Dwars door Vlaanderen-2021 »

 

Матье ван дер Пул: «Я не разыгрывал комедию на Dwars door Vlaanderen-2021 »

 

  Матье ван дер Пул: «Какое-то время шёл на пределе. Товарищам по команде и руководству команды сказал, что сегодня не мой день. Я точно не играю в прятки и не разыгрываю комедию. Никогда так не делал. Я бы предпочёл бороться за победу, но с моими ногами сегодня это оказалось просто невозможно.

 

  К счастью, для Тима мне удалось закрыть просвет между пелотоном и ехавшей впереди группой. Он спринтовал и занял 3-е место, это положительный момент гонки».

 

  Необычно тёплая погода  - температура поднялась до +17 – могла повлиять на физическое состояние, но Матье ван дер Пул сказал, что жары не заметил:

 

  «Было жарко? Во время гонки я ел и пил достаточно. Не мог найти ногу. Кстати, Алафилипп тоже мне сказал во время гонки, что чувствует себя не очень хорошо. Я же весь день не мог выдать полную мощность.

 

  Я в состоянии с этим справиться. Такое и раньше со мной случалось. В воскресенье ожидаю другой гонки, надеюсь, буду в очень хорошей форме».

 

  Тим Мерлье: «Когда Матье подъехал к нам и сказал, что не в форме, я сначала подумал, что он шутит. Но он не шутил. Жаркая погода сыграла большую роль. У меня возникли трудности, хотя другим тоже было нелегко. Все жаловались. Я не думаю, что после этой гонки следует делать далеко идущие выводы. В воскресенье будет на 10 градусов холоднее, ситуация будет другой».

 

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre-2021. Результаты

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Dwars door Vlaanderen A travers la Flandre классика велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ser Gio

    Ser Gio

    Вчера, 22:50 | Регистрация: 20.03.2016

    Ну ничего, отработал на Мерлира. Благодаря протяжке МВДП достали групу Ван Авермата.



    Не нашел, как редактировать пост - не эксперт, но мне почему-то кажется, что правильно произносится Тим Мерлир (а не на французский манер Мерлье), так как он фламандец, а не валлонец.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:10 | Регистрация: 4.07.2013

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Комментарии

  • VeloVelo
    Будущее Петера Сагана в команд ... (28)
    VeloVelo-Фото

    Рубэ уже есть, есть Примавера и Фландрия.
    Ему осталось победить на ЛеДуайен и на Ломбардии.
    Мне кажется, он еще поставит это себе целью.

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «Я не разыг ... (2)
    VeloVelo-Фото

    У вас просто пока еще нет возможности редактирования.
    Примерно после сотого комментария у вас изменится статус с "посетитель" на "постоялец" и добавятся новые опции, в том числе, редактирование.

  • VeloVelo
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Мария Новолодская, 21 год. Хорошо проехала и Дверки и Гент-Вевельгем. 

  • Shega
    Будущее Петера Сагана в команд ... (28)
    Shega-Фото

    Вы прямо как Курдюков. Тот каждую гонку, видя Сагана в пелотоне, начинает песню про развод...психологические проблемы... мотивацию и т.д. Никто не знает ничего о его психологическом состоянии и в чем причина спада, кроме самого Сагана. Всё остальное - от лукавого.
    Можно подумать, Саган с каждым годом всё молодеет и молодеет, а травм у него в прошлом всё меньше и меньше. Все когда-то становятся "не теми" и в конце-концов заканчивают карьеры.((
    А по поводу интервью генерального менеджера - абсолютно согласна с мнением Shalamа s Urala.

  • sqrudgmcduck
    Будущее Петера Сагана в команд ... (28)
    sqrudgmcduck-Фото
    Про Терпстру Вы конечно позабавили! Сагану напишите, пусть извинится перед ним.
  • sqrudgmcduck
    Будущее Петера Сагана в команд ... (28)
    sqrudgmcduck-Фото

    Сейчас читают Денк с Саганом ваши комментарии к этой статье, и угарают со смеху. Поверьте, то что выдал прессе хер Денк, на дурака бы сделано не было. Они не такие глупые и бестактные, как вам кажется. Это стандартная раскрутка спонсоров на новый контракт. Немцы не дураки отпускать главную звезду велоспорта просто так. 99% останется в Боре. Не останется, отстегнёт Денке за новый контракт с условным Треком.

  • salomon
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (12)
    salomon-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Груздев когда нибудь доедет хоть на одной гонке до финиша?
    Груздев тренируется для более престижных гонок.
  • Ser Gio
    Матье ван дер Пул: «Я не разыг ... (2)
    Ser Gio-Фото

    Ну ничего, отработал на Мерлира. Благодаря протяжке МВДП достали групу Ван Авермата.



    Не нашел, как редактировать пост - не эксперт, но мне почему-то кажется, что правильно произносится Тим Мерлир (а не на французский манер Мерлье), так как он фламандец, а не валлонец.

  • close2you
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (12)
    close2you-Фото
    он работает на молодеж, вы же - смотрите лишь результаты .
  • AzaKonta
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (12)
    AzaKonta-Фото
    Груздев когда нибудь доедет хоть на одной гонке до финиша?

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5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
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