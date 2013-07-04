Матье ван дер Пул: «Я не разыгрывал комедию на Dwars door Vlaanderen-2021 »

Матье ван дер Пул не смог защитить титул на Dwars door Vlaanderen-2021

Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel) не удалось провести в своём атакующем стиле классику Dwars door Vlaanderen-2021, где он должен был защищать титул победителя 2019 года (в прошлом году классика не проводилась).

26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix после финиша в интервью Het Nieuwsblad и Sporza откровенно сказал, что у него не пошла нога и не было сил бороться за победу. Матье ван Пул попытался атаковать, когда будущий победитель гонки Дилан Ван Баарле (Ineos Grenadiers) уехал в одиночку, но в итоге остался в группе.

Чемпион Нидерландов продолжил работать на своего товарища по команде Тима Мерлье (Tim Merlier), который поборолся в спринте за места на подиуме и занял 3-е место.

Матье ван дер Пул: «Какое-то время шёл на пределе. Товарищам по команде и руководству команды сказал, что сегодня не мой день. Я точно не играю в прятки и не разыгрываю комедию. Никогда так не делал. Я бы предпочёл бороться за победу, но с моими ногами сегодня это оказалось просто невозможно.

К счастью, для Тима мне удалось закрыть просвет между пелотоном и ехавшей впереди группой. Он спринтовал и занял 3-е место, это положительный момент гонки».

Необычно тёплая погода - температура поднялась до +17 – могла повлиять на физическое состояние, но Матье ван дер Пул сказал, что жары не заметил:

«Было жарко? Во время гонки я ел и пил достаточно. Не мог найти ногу. Кстати, Алафилипп тоже мне сказал во время гонки, что чувствует себя не очень хорошо. Я же весь день не мог выдать полную мощность.

Я в состоянии с этим справиться. Такое и раньше со мной случалось. В воскресенье ожидаю другой гонки, надеюсь, буду в очень хорошей форме».

Тим Мерлье: «Когда Матье подъехал к нам и сказал, что не в форме, я сначала подумал, что он шутит. Но он не шутил. Жаркая погода сыграла большую роль. У меня возникли трудности, хотя другим тоже было нелегко. Все жаловались. Я не думаю, что после этой гонки следует делать далеко идущие выводы. В воскресенье будет на 10 градусов холоднее, ситуация будет другой».