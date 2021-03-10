Матье ван дер Пул, Тадей Погачар, Ваут ван Арт о 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2021

Дубль Матье ван дер Пула на Тиррено-Адриатико-2021

5-й этап Тиррено-Адриатико-2021, этап «стенок» с девятью подъёмами на второй части дистанции осложнили дождь, холод и ветер. Но капитан команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) остался верен себе и атаковал сначала за 65,5 км до финиша, затем ещё раз ускорился за 63 км до финиша, провоцируя атаки других гонщиков. За 52 км до финиша чемпион Нидерландов уехал в одиночку ко второй победе на Тиррено-Адриатико-2021.

Матье ван дер Пул пересёк финиш первым, но на этот раз у него не был сил поднять руки в победном жесте. Пока он сражался в одиночку с расстоянием, холодом и ветром, позади него шла борьба претендентов на генеральную классификацию. Отрыву в составе Марка Солера (Movistar), Алессандро Де Марки (Israel Start-Up Nation) и Фабио Феллине (Astana - Premier Tech) не удалось приблизиться к Матье ван дер Пулу.

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Зато это получилось у лидера общего зачёта Тиррено-Адриатико-2021 Тадея Погачара (UAE Team Emirates), который атаковал в одиночку, когда Матье ван дер Пулу оставалось проехать 17,4 км до финиша. От преимущества в 2'48'' у Матье ван дер Пула на финише осталось всего 10 секунд, но он стал победителем 5-го этапа Тиррено-Адриатико-2021. Тадей Погачар финишировал вторым сохранил майку лидера. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), который не смог ответить на атаку Погачара, но постарался уехать от соперников, атаковал в одиночку и пересёк финиш через 49 секунд после победителя.

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Я хотел уехать заранее. Сначала всё шло хорошо, потому что собралась группа из 20 гонщиков. Но они не работали вместе. И вдруг я оказался впереди в одиночку на спуске, пока что-то ел. В тот момент я чувствовал себя отлично, поэтому решил продолжать в том же духе.

Только на последних 15 километрах мне стало очень тяжело. Там был сильный ветер и невероятный холод. Я слишком замёрз, чтобы что-то на себя надеть. Не ожидал, что будет настолько холодно, потому что в начале гонки всё было хорошо. Я ужасно замёрз, тело было пустым. Конечно, это был один из моих тяжелейших дней на велосипеде.

Счастлив одержать эту победу, потому что Тадей был близко. Мне сказали, что он приближается, но у меня даже слушать не было сил. Я просто хотел как можно скорее добраться до финиша. Не могу вспомнить, чтобы когда-либо так чувствовал себя в финале. Я был просто мёртвым.

Если бы финишировал вторым, это было бы огромное разочарование. До последнего круга чувствовал себя хорошо, после чего сил совсем не осталось. Даже не знаю, как я доехал до финиша. Последние 10 – 15 км были по-настоящему адскими».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Я атаковал в конце, когда заметил, что есть шанс сбросить Ваута ван Арта. У меня хорошо шла нога по такой холодной погоде, так что я попробовал. Сделал просвет, заехал на финиш на хорошей позиции, с хорошим преимуществом. Так что, я счастлив. В велоспорте может случиться что угодно, но надеюсь, что до конца Тиррено-Адриатико всё будет идти гладко. Но я буду внимательным до финиша самого последнего этапа».

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Я нацеливался на победу на этапе, но вы видели, каким оказался финал. Тадей Погачар был сильнее меня и остальных. Я ожидал, что Матье попробует уехать рано. Он прикладывал впечатляющие усилия. Тадей показал, что он сильнейший, теперь он слишком далеко от меня в генеральной классификации. Я на хорошей позиции, чтобы защитить второе место. Постараюсь выиграть ещё один этап, но, прежде всего, мне надо восстановиться после этого очень тяжёлого этапа.

Погода сделала гонку ещё сложнее. Я совсем замёрз, особенно на спусках. Этап был наподобие «выживет сильнейший». Перед стартом даже думал, что могу сегодня выиграть время. Но на последнем круге всё развалилось. Осталась борьба за выживание. Мне не стыдно проиграть Тадею в подъёме. Я не собираюсь завтра в спринте и в рзаделке на финальном этапе пытаться отыграть разницу в 1 минуту 15 секунд. В следующие два дня могу побороться за победу на этапе. Для этого у меня ещё осталась мотивация».