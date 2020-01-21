Матье ван дер Пул не будет защищать титул на Амстел Голд Рэйс-2020

Предварительный календарь гонок Матье ван дер Пула на 2020 год не включает участие в Амстел Голд Рэйс



Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) не будет защищать титул победителя классики Амстел Голд Рэйс в 2020 году. Сейчас 24-летний нидерландский велогонщик продолжает собирать победы, но уже в велокроссе, где в третий раз стал чемпионом Европы, а также выиграл этап Кубка мира в чешском Таборе.

Спортивный директор команды Corendon-Circus Мишель Корнелисс (Michel Cornelisse) в интервью Helden подчеркнул, что команда и в будущем поддержит смешанное расписание для Матье ван дер Пула, где кросс будет сочетаться с шоссе:

«Велоспорт не должен стать для Матье рутиной. Я на тысячу процентов уверен, что Матье сможет и дальше развиваться с нами. Сейчас получаю сообщения от сильных гонщиков, которые хотят работать в гонках на Матье. Цель нашей команды – стать сильнее. Corendon-Circus начинали как континентальная велокоманда, теперь мы профессиональная континентальная команда. Кто знает, возможно, за этим последует лицензия Мирового тура».

Предварительный календарь гонок на шоссе на начало 2020 года у Матье ван дер Пула включает Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо, Гент-Вевельгем, Дварс дор Фландерен, Тур Фландрии, Париж-Рубэ. Хотя проконтинентальная команда Corendon-Circus должна ждать приглашения на гонки Мирового тура.

Адри ван дер Пул в интервью Helden подтвердил, что его сын не будет защищать титул на Амстел Голд Рэйс, так как в это время планирует переключиться с шоссе на маунтинбайк и готовиться к Олимпийским играм: «Следующий сезон Матье из-за Олимпиады будет организован не так, как в этом году. После Париж-Рубэ он больше не будет выступать в классиках. Так что не поедет и Амстел Голд Рэйс».