VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Матье ван дер Пул не будет защищать титул на Амстел Голд Рэйс-2020

Предварительный календарь гонок Матье ван дер Пула на 2020 год не включает участие в Амстел Голд Рэйс

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) не будет защищать титул победителя классики Амстел Голд Рэйс в 2020 году. Сейчас 24-летний нидерландский велогонщик продолжает собирать победы, но уже в велокроссе, где в третий раз стал чемпионом Европы, а также выиграл этап Кубка мира в чешском Таборе.

 

  Спортивный директор команды Corendon-Circus Мишель Корнелисс (Michel Cornelisse) в интервью Helden подчеркнул, что команда и в будущем поддержит смешанное расписание для Матье ван дер Пула, где кросс будет сочетаться с шоссе:

 

  «Велоспорт не должен стать для Матье рутиной. Я на тысячу процентов уверен, что Матье сможет и дальше развиваться с нами. Сейчас получаю сообщения от сильных гонщиков, которые хотят работать в гонках на Матье. Цель нашей команды – стать сильнее. Corendon-Circus начинали как континентальная велокоманда, теперь мы профессиональная континентальная команда. Кто знает, возможно, за этим последует лицензия Мирового тура».

 

  Предварительный календарь гонок на шоссе на начало 2020 года у Матье ван дер Пула включает Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо, Гент-Вевельгем, Дварс дор Фландерен, Тур Фландрии, Париж-Рубэ. Хотя проконтинентальная команда Corendon-Circus должна ждать приглашения на гонки Мирового тура.

 

  Адри ван дер Пул в интервью Helden подтвердил, что его сын не будет защищать титул на Амстел Голд Рэйс, так как в это время планирует переключиться с шоссе на маунтинбайк и готовиться к Олимпийским играм: «Следующий сезон Матье из-за Олимпиады будет организован не так, как в этом году. После Париж-Рубэ он больше не будет выступать в классиках. Так что не поедет и Амстел Голд Рэйс».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Рик Цабель и Мадс Вюрц Шмидт п ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Earl57
    Та ладно вам. Женская команда будет, Bigla-Katusha.

     

    Неужели?

    Вот радость-то!

    Пусть дружат эти две замечательные команды, и растут из этой дружбы маленькие катюшенцы!

     

     

  • Earl57
    Рик Цабель и Мадс Вюрц Шмидт п ... (5)
    Earl57-Фото

    Та ладно вам. Женская команда будет, Bigla-Katusha. Приписана к датчанам

     

  • levonardo
    Рик Цабель и Мадс Вюрц Шмидт п ... (5)
    levonardo-Фото
    Ну чё вы начинаете. Всех российских гонщиков уже подписали, кому было надо. А Катюша пусть будет. Что бы помниили.
  • Yuriy 17
    Рик Цабель и Мадс Вюрц Шмидт п ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Название KATUSHA - один немногих оставшихся лучиков света в тёмном царстве российского профессионального велоспорта.

     

    Не гасите его, пожалуйста!

     

    Сергей Игнатьевич Дацкевич
    Плакат, 1960

     

  • Astanaforever
    Рик Цабель и Мадс Вюрц Шмидт п ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Где подписания наших российских велогонщиков? Если нет их, уберите название Katusha.
  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (63)
    levonardo-Фото
    Мадс Вюрц и Рик Цабель в ICA на следующий год.
  • Earl57
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Ну, Ван дер Пулу тоже никто ничего не гарантировал. Ван Арт выздоравливает и даже собирается до конца велокроссового сезона проехать несколько гонок. На тренировках по лесу уже бодро ездит...
    https://twitter.com/WoutvanAert/status/1195018566447308801

    По этому сезону Матье намного сильнее выглядет, его постоянные атаки, победы там, где охотники за очками уже отказались бы и доезжали видеи и организаторы. неизвестно как там Ван Арт, но присуствие Вандерпули в гоке атоматически повышает градус. Приглашать их будут везде, вот увидите)))

  • Ice
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Ну, Ван дер Пулу тоже никто ничего не гарантировал. Ван Арт выздоравливает и даже собирается до конца велокроссового сезона проехать несколько гонок. На тренировках по лесу уже бодро ездит...
    https://twitter.com/WoutvanAert/status/1195018566447308801

    По этому сезону Матье намного сильнее выглядет, его постоянные атаки, победы там, где охотники за очками уже отказались бы и доезжали видеи и организаторы. неизвестно как там Ван Арт, но присуствие Вандерпули в гоке атоматически повышает градус. Приглашать их будут везде, вот увидите)))

  • Earl57
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Earl57-Фото

    Ну, Ван дер Пулу тоже никто ничего не гарантировал. Ван Арт выздоравливает и даже собирается до конца велокроссового сезона проехать несколько гонок. На тренировках по лесу уже бодро ездит...

    https://twitter.com/WoutvanAert/status/1195018566447308801

  • Kitsune-taichou
    Генеральный менеджер команды T ... (11)
    Kitsune-taichou-Фото
    и тогда он сказал, что сдает позиции

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 ноября

Stefan Kung (Groupama - FDJ)

Aleksey Rybalkin (Gazprom - RusVelo)

17 ноября

Enrico Battaglin (Team KATUSHA-Alpecin)

Harry Tanfield (Team KATUSHA-Alpecin)

Stefan De Bod (Dimension Data)

Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2019 (42)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)