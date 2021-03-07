Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

Матье ван дер Пул, Жулиан Алафилипп и Эган Берналь о Страде Бьянке-2021

26-летний велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) стал первым нидерландским гонщиком, выигравшим классику Страде Бьянке.

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Решающий момент в гонке наступил за 52 км до финиша, когда ускорение чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) сформировала группу из 10 гонщиков.

Матье ван дер Пул сразу подключился к работе в голове группы, в которой вскоре осталось 8 человек – Матье ван дер Пул, Жулиан Алафилипп, победитель Страде Бьянке-2020 Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Эган Берналь и Том Пидкок (Ineos Grenadiers), Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Михаэль Гогль (Qhubeka-ASSOS).

На финальном секторе белых дорог за 12 км до финиша Матье ван дер Пул атаковал. За ним последовать только Жулиан Алафилипп и Эган Берналь. Втроём за 2 км до финиша они везли бывшим попутчикам по отрыву 23 секунды.

Матье ван дер Пул, который в прошлом году на Страде Бьянке финишировал 15-м, не оставил соперникам шанса, мощно атаковав на финальном подъёме в Сиене. С преимуществом в пять секунд он первым пересёк линию финиша на Пьяцца дель Кампо. Чемпион мира Жулиан Алафилипп финишировал вторым, Эган Берналь финишировал 3-м и стал первым колумбийским гонщиком, поднявшимся на подиум Страде Бьянке.

Матье ван дер Пул: «Это культовая гонка, и я очень хотел её выиграть. Думаю, победить на Страде Бьянке было труднее всего, потому что здесь так много сильных гонщиков, включая таких горняков как Погачар и Берналь. Не так часто в гонке участвует столько чемпионов, включая генеральщиков, борющихся за победу на однодневной велогонке.

Думаю, Жулиан в конце немного устал. Он и мне сказал мне, что нога идёт не так хорошо. Обычно он всегда едет на полную мощность, но он пропустил несколько смен, поэтому я знал, что он не обманывает.

Эган на подъёмах производил сильное впечатление, но я знал, что последняя секция – для меня. Чувствовал, что силы у меня есть, но никогда нельзя быть уверенным, когда на финише два твоих соперника – сильнейшие гонщики в мире.

Сегодня я ехал с уверенностью, чувствовал себя отлично, постарался сохранить силы для финала и ждал правильного момента. Знал, что впереди трудные сектора. Наша команда сегодня показала, насколько мы сильны. Я полностью полагался на своих товарищей по команде, верил, что они вывезут меня в нужный момент на выгодную позицию. На следующей неделе стартую на Тиррено-Адрикатико. Постараюсь побороться за этапы, и в то же время буду стараться удержать лучшую форму для Милан-Сан-Ремо».

Жулиан Алафилипп: «Я бы предпочёл выиграть, но могу быть доволен финишем на подиуме, потому что сделал всё, что было в моих силах, и ни о чём не жалею. Я боролся за победу, но Матье был сильнейшим.

Скорость в пелотоне была высокой ещё до сектора Монте-Санте-Мария, поэтому я понимал, что будет тяжело. Когда образовалась сильная лидирующая группа, мы все слаженно работали вместе и смогли создать хороший просвет. Потом я пару раз атаковал, Ван дер Пул делал тоже атаковал на последних 20 километрах. Я присоединился к нему вместе с Берналем, и мы втроём продолжали удерживать скорость до финиша. На крутом подъёме в Сиене я сделал всё, что мог, и сегодня это принесло призовое место. Но я чувствую, что моя форма такая, как хотел, и это хорошо. Следующая цель – победа на этапе Тиррено-Адриатико-2021».

Эган Берналь: «Если честно, сам удивился, войдя в число тройки сильнейших, потому что я не специалист однодневных гонок. А подняться на подиум вместе с Матье ван дер Пулом и чемпионом мира Жулианом Алафилиппом для меня большая честь. Это мотивирует перед следующими целями и даёт уверенность. Том Пидкок и я старались держаться с фаворитами, потому что было слишком тяжело попытаться уехать в одиночку. Матье, Ваут ван Арт и команда UAE Team Emirates ехали очень сильно. В финале вопрос был только в том, у кого идёт нога».