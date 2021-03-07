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Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

Матье ван дер Пул, Жулиан Алафилипп и Эган Берналь о Страде Бьянке-2021

 

 

  26-летний  велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) стал первым нидерландским гонщиком, выигравшим классику Страде Бьянке.

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

 

Матье ван дер Пул - победитель Страде Бьянке-2021

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Решающий момент в гонке наступил за 52 км до финиша, когда ускорение чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) сформировала группу из 10 гонщиков.

 

  Матье ван дер Пул сразу подключился к работе в голове группы, в которой вскоре осталось 8 человек – Матье ван дер Пул, Жулиан Алафилипп, победитель Страде Бьянке-2020 Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Эган Берналь и Том Пидкок (Ineos Grenadiers), Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Михаэль Гогль (Qhubeka-ASSOS).

 

  На финальном секторе белых дорог за 12 км до финиша Матье ван дер Пул атаковал. За ним последовать только Жулиан Алафилипп и Эган Берналь. Втроём за 2 км до финиша они везли бывшим попутчикам по отрыву 23 секунды.

 

  Матье ван дер Пул, который в прошлом году на Страде Бьянке финишировал 15-м, не оставил соперникам шанса, мощно атаковав на финальном подъёме в Сиене. С преимуществом в пять секунд он первым пересёк линию финиша на Пьяцца дель Кампо. Чемпион мира Жулиан Алафилипп финишировал вторым, Эган Берналь финишировал 3-м и стал первым колумбийским гонщиком, поднявшимся на подиум Страде Бьянке.

 

  Матье ван дер Пул: «Это культовая гонка, и я очень хотел её выиграть. Думаю, победить на Страде Бьянке было труднее всего, потому что здесь так много сильных гонщиков, включая таких горняков как Погачар и Берналь. Не так часто в гонке участвует столько чемпионов, включая генеральщиков, борющихся за победу на однодневной велогонке.

 

  Думаю, Жулиан в конце немного устал. Он и мне  сказал мне, что нога идёт не так хорошо. Обычно он всегда едет на полную мощность, но он пропустил несколько смен, поэтому я знал, что он не обманывает.

 

  Эган на подъёмах производил сильное впечатление, но я знал, что последняя секция – для меня. Чувствовал, что силы у меня есть, но никогда нельзя быть уверенным, когда на финише два твоих соперника – сильнейшие гонщики в мире.

 

  Сегодня я ехал с уверенностью, чувствовал себя отлично, постарался сохранить силы для финала и ждал правильного момента. Знал, что впереди трудные сектора. Наша команда сегодня показала, насколько мы сильны. Я полностью полагался на своих товарищей по команде, верил, что они вывезут меня в нужный момент на выгодную позицию. На следующей неделе стартую на Тиррено-Адрикатико. Постараюсь побороться за этапы, и в то же время буду стараться удержать лучшую форму для Милан-Сан-Ремо».

 

  Жулиан Алафилипп: «Я бы предпочёл выиграть, но могу быть доволен финишем на подиуме, потому что сделал всё, что было в моих силах, и ни о чём не жалею. Я боролся за победу, но Матье был сильнейшим.

 

  Скорость в пелотоне была высокой ещё до сектора Монте-Санте-Мария, поэтому я понимал, что будет тяжело. Когда образовалась сильная лидирующая группа, мы все слаженно работали вместе и смогли создать хороший просвет. Потом я пару раз атаковал, Ван дер Пул делал тоже атаковал на последних 20 километрах. Я присоединился к нему вместе с Берналем, и мы втроём продолжали удерживать скорость до финиша. На крутом подъёме в Сиене я сделал всё, что мог, и сегодня это принесло призовое место. Но я чувствую, что моя форма такая, как хотел, и это хорошо. Следующая цель – победа на этапе Тиррено-Адриатико-2021».

 

  Эган Берналь: «Если честно, сам удивился, войдя в число тройки сильнейших, потому что я не специалист однодневных гонок. А подняться на подиум вместе с Матье ван дер Пулом и чемпионом мира Жулианом Алафилиппом для меня большая честь. Это мотивирует перед следующими целями и даёт уверенность. Том Пидкок и я старались держаться с фаворитами, потому что было слишком тяжело попытаться уехать в одиночку. Матье, Ваут ван Арт и команда UAE Team Emirates ехали очень сильно. В финале вопрос был только в том, у кого идёт нога».

 

 

Результаты Страде Бьянке-2021

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Страде Бьянке Strade Bianche классика велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Страде Бьянке-2021. Результаты (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Гонка смотрелась на одном дыхании. По накалу и перепетиям (спасибо "белым дорогам" за это) пока что СБ уступает Париж-Рубэ, но уже почти на равных с Фландрией...особенно после выпуска 2021.

    У МВДП конечно вагон мощности. Было видно, что всю свою злость после того форс-мажора (?) с рулем на Ля Самен выплеснул здеся. Кстати Курдюков рассказывал, что тот велик ранее кто то нечаянно стукнул или ударил(ся) когда транспортивали, что ли.

    Берналь нежданно, но приятно удивил, как и ещё моложе его комрад Пидкок. Жаль ГВА, увы, но не смог поддержать темп, ну и Фульсанга, который почти догнал, но так и не добрал(

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: GTX
    Конь
    Чистый.

    Я бы даже сказал породистый) bb

  • Ser Gio
    Страде Бьянке-2021. Результаты (29)
    Ser Gio-Фото
    Согласен, будет интересно посмотреть на Матье в полноценном сезоне, все-таки подготовка к прошлому сезону была не стандартной и возможно, не идеальной.
  • Sezar
    Страде Бьянке-2021. Результаты (29)
    Sezar-Фото

    Да, наконец Симмонс поехал и несмотря на все залеты еще и прилично заехал. В моей личной иерархии юных талантов:) он потихоньку начинает отодвигать Пидкока с 3 места.

  • VeloliveTeam
    Страде Бьянке-2021. Женская ве ... (4)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: SVS
    Я ж специально проверял. Как вариант - изменённое сознание (глюки), или "леший попутал" :). Короче, пора в отпуск :).

    Поправили цифру )

  • SVS
    Страде Бьянке-2021. Женская ве ... (4)
    SVS-Фото

    Я ж специально проверял. Как вариант - изменённое сознание (глюки), или "леший попутал" :). Короче, пора в отпуск :).

  • Earl57
    Страде Бьянке-2021. Женская ве ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: SVS
    1 Chantal van den Broek-Blaak (Ned) Team SD Worx 3:54:40
     
    1 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 4:40:29
     
    Это что, Ж быстрее М проехали? Вроде, расстояние одинаковое...

    У женщин 136 км было, у мужчин 184 км.

  • SVS
    Страде Бьянке-2021. Женская ве ... (4)
    SVS-Фото

    1 Chantal van den Broek-Blaak (Ned) Team SD Worx 3:54:40

     

    1 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 4:40:29

     

    Это что, Ж быстрее М проехали? Вроде, расстояние одинаковое...

  • hodorik
    Страде Бьянке-2021. Результаты (29)
    hodorik-Фото

    Что-то не весь протокол не все гонщики ...

  • Николай Н.
    Страде Бьянке-2021. Результаты (29)
    Николай Н.-Фото

    Красивая гонка. Ван дер Пул не даром свою подготовку провёл на велокроссах. Такие дороги это его стихия.

  • SportSpirit
    Париж-Ницца-2021. Маршрут и уч ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Любопытно, в какой форме прошлогодний победитель после всех своих приключений с нерадивыми атомобилистками. 

     

    Роглич: с места в карьер? Ожил ли Кройсвик? 

     

    Порт в роли дометика Тао по умолчанию или дорога рассудит? 

     

    Я в предвкушении) главное, чтобы гонка проехала весь свой запланированный маршрут!

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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