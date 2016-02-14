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Цели велокоманды Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2021

Велокоманда Alpecin-Fenix нацелена бороться за этапы Тур де Франс-2021 с Матье ван дер Пулом

Цели велокоманды Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2021

 

 

  Велокоманда Alpecin-Fenix, являющаяся лидер командного рейтинга UCI ProTeams 2020, впервые примет участие в Тур де Франс. Менеджер команды Кристоф Роодхофт (Christoph Roodhooft) в интервью Cyclingnews рассказал, что Alpecin-Fenix будет особенно сфокусирован на первой неделе французского Гранд-тура, где лидер команды, 26-летний Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel), ставший недавно четырёхкратным чемпионом мира в велокроссе, поборется за этапы.

 

  Кристоф Роодхофт подчеркнул, что состав на Туре будет полностью построен для поддержки нидерландского гонщика.

 

  Кристоф Роодхофт, менеджер велокоманды Alpecin-Fenix: «Посмотрим, как пойдёт первая неделя. Для всех нас это очень важное событие. Мы стартуем с фокусом на первую неделю, а потом посмотрим, что получится. Уровень нашей команды не равен уровню такой команды как Jumbo-Visma, поэтому подход к гонке у нас будет совершенно другим. Перед Туром мы выберем этапы, которые нам будут особенно подходить, но у нас не будет целей в генеральной классификации.

 

  Ваут Ван Арт в прошлом году удивил всех, поэтому, естественно, мы ждём, что Матье что-то покажет, но, может быть, его результаты будут другими. Думаю, у Ваута Ван Арта лучше разделка, но посмотрим. Всё возможно.

 

На топовом уровне есть много команд, построенных вокруг одного гонщика, например, команда Петера Сагана. Думаю, это нормально.

 

  В то же время мы снова хотим выиграть в Europe Tour  UCI, чтобы сохранить право участвовать в крупных гонках. Вся команда будет работать ради этой цели, потому что в одиночку эту задачу Матье выполнить не сможет, хотя, надеюсь, он сыграет свою роль. Но для всей команды это ключевая цель».

 

  Менеджер команды Alpecin-Fenix подтвердил, что Матье ван дер Пул начнёт сезон на шоссе с Тура Объединённых Арабских Эмиратов: «Затем он сконцентрируется на Туре Фландрии и Париж-Рубэ. Он уже показал, на что способен, поэтому сначала поедет за весенними классиками, потом переключится на маунтинбайк, а затем сфокусируется на Тур де Франс. Посмотрим, как всё пойдёт».

 

 

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 15:46 | Регистрация: 14.02.2016

    а после первой недели Ван дер Пул сходит ради МТБ на Олимпиаде

  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 17:33 | Регистрация: 20.06.2019

    Разделка у ван Арта может и лучше, но у ван дер Пула есть совершенно безумный кусок километров в 10, что для выигрыша этапов является ценным скиллом.

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Комментарии

  • Серж
    UCI вводит новые меры безопасн ... (3)
    Серж-Фото

    UCI ужесточает правила, касающиеся потенциально опасного поведения велогонщиков, в том числе выбрасывание бачков на дорогу или внутри пелотона, что создаёт риск для едущих сзади велогонщиков.

    давно пора. Вспомним, как Томас приземлился на 3-м этапе последней Джиро

  • EL-Fenomeno
    UCI вводит новые меры безопасн ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ситуация напоминает немного эффект бумеранга

    Вводят новые "правила-регламенты", они же запреты (читай меры безопасности) кому и где что можно, а что нельзя. Значит где то, кто то и попадётся. Последуют штрафы, потом и наказания, а значит и не согласия (со стороны привинившихся), следственно и апеляции, протесты. Если будет повторяться потом возможно пойдут (под натиском общественности в пелотоне, так сказать) переглядки, "шаг(и) назад от органов выше_стоящих, может даже и отмены некоторых решений/правил, то что сами ввели. 

    Короче получается почти замкнутый круг, где каждая сторона будет доказывать свою правоту. А вся эта шума (в будущем) не скажется благоприятно ни на сам орган ЮСиАй, ни на атмосферу в пелотоне.

    но Механизм запущен, посмотрим как будет работать в действии и оправдает(ся) ли.  

  • Ice
    Цели велокоманды Alpecin-Fenix ... (2)
    Ice-Фото

    Разделка у ван Арта может и лучше, но у ван дер Пула есть совершенно безумный кусок километров в 10, что для выигрыша этапов является ценным скиллом.

  • ROSt
    Андрей Пономарь подписал контр ... (2)
    ROSt-Фото

    Тільки ВПЕРЕД !!!

    Міцного здоровячка !!!!!

    Легкого ходу на важкій передачі !!!!!!!

    ukr

    good

  • Виктор Сироткин
    Цели велокоманды Alpecin-Fenix ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    а после первой недели Ван дер Пул сходит ради МТБ на Олимпиаде

  • close2you
    Андрей Пономарь подписал контр ... (2)
    close2you-Фото
    Савио - итальянский Лефевр) Андрюха вперёд!
  • Альоша Шац
    Положительный тест на Covid-19 ... (3)
    Альоша Шац-Фото
    Приходят значит допинг офицеры,а ты на самоизоляции)
  • sashaney
    UCI в виде исключения увеличит ... (5)
    sashaney-Фото

    Эта мера напрашивалась. Весь прошлый год организаторы ГТ говорили об этом. Это НЕ пробезопасность, а про выживание команд в эпоху массового отмена гонок. Не до жиру - быть бы живу !!!

  • sashaney
    Михал Квятковски о новых мерах ... (9)
    sashaney-Фото

    RVL,

    Тут ещё такой ракурс: на профи смотрят дети и воспринимается это уже как должное, технический элемент, обязательный к исполнению. Это не так. Нельзя всех полунасилно пихать туда. Об этом надо помнить. Так же как , извините , писать на ходу. Не умеешь - даже на национальный уровень не расчитывай. Не все станут профи, ненадо и нельзы отсеивать детей/юношей из зт того, что им не комфортно делать какие то "новомодные" вещи.
    Нужно , мне кажется, думать ещё и об эстетической стороне дела. Ну что это за шоу писающих мальчиков, сидящих на раме в раскоряку?
    Кто на это должен запасть? Из тех, кто ещё не на крючке.
    И в заключении. Квято профи и топ. Тут нет разговоров. К нему и ему подобным обязательно нужно прислушиваться в том, что касается безопасности. В конце концов, это буквально их жизнь. Не знаю кто в наше время готов смотреть бой гладиаторов. Даже в ММА вроде не убивают. Могу ошибаться - не смотрю. Но ... прислушиваться это одно, арешать - немного другое. Квято, как человек изнутри, не может быть нейтральным и будет искать выгоду себе. Федерация должна принимать решения учитывая интересы как можно больше заинтересованных сторон. Зрителей, в том числе. Это ведь шоу, развлечение. Нет?
    Почему технические ограничения не вызывают подобной реакции? А то давай, отменим и их. Езжайте ребята на любых рамах, любой геометрии. Вы же профи - вам виднее.

  • EL-Fenomeno
    UCI в виде исключения увеличит ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Орги ГТ сами ранее просили ЮСиАй чтобы им позволили взять/добавить ещё одну команду. Так что тут решение высшего начальства поддерживаю. Тем более, что когда то гонялись на ГТ под 200 человек в пелотоне. А падения и травмы во время этапов были есть и будут vava От этого никуда не денешься ибо сия неприятная вещь тоже неотъемлемая часть велоспорта

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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