Цели велокоманды Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2021

Велокоманда Alpecin-Fenix нацелена бороться за этапы Тур де Франс-2021 с Матье ван дер Пулом

Велокоманда Alpecin-Fenix, являющаяся лидер командного рейтинга UCI ProTeams 2020, впервые примет участие в Тур де Франс. Менеджер команды Кристоф Роодхофт (Christoph Roodhooft) в интервью Cyclingnews рассказал, что Alpecin-Fenix будет особенно сфокусирован на первой неделе французского Гранд-тура, где лидер команды, 26-летний Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel), ставший недавно четырёхкратным чемпионом мира в велокроссе, поборется за этапы.

Кристоф Роодхофт подчеркнул, что состав на Туре будет полностью построен для поддержки нидерландского гонщика.

Кристоф Роодхофт, менеджер велокоманды Alpecin-Fenix: «Посмотрим, как пойдёт первая неделя. Для всех нас это очень важное событие. Мы стартуем с фокусом на первую неделю, а потом посмотрим, что получится. Уровень нашей команды не равен уровню такой команды как Jumbo-Visma, поэтому подход к гонке у нас будет совершенно другим. Перед Туром мы выберем этапы, которые нам будут особенно подходить, но у нас не будет целей в генеральной классификации.

Ваут Ван Арт в прошлом году удивил всех, поэтому, естественно, мы ждём, что Матье что-то покажет, но, может быть, его результаты будут другими. Думаю, у Ваута Ван Арта лучше разделка, но посмотрим. Всё возможно.

На топовом уровне есть много команд, построенных вокруг одного гонщика, например, команда Петера Сагана. Думаю, это нормально.

В то же время мы снова хотим выиграть в Europe Tour UCI, чтобы сохранить право участвовать в крупных гонках. Вся команда будет работать ради этой цели, потому что в одиночку эту задачу Матье выполнить не сможет, хотя, надеюсь, он сыграет свою роль. Но для всей команды это ключевая цель».

Менеджер команды Alpecin-Fenix подтвердил, что Матье ван дер Пул начнёт сезон на шоссе с Тура Объединённых Арабских Эмиратов: «Затем он сконцентрируется на Туре Фландрии и Париж-Рубэ. Он уже показал, на что способен, поэтому сначала поедет за весенними классиками, потом переключится на маунтинбайк, а затем сфокусируется на Тур де Франс. Посмотрим, как всё пойдёт».