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Матье ван дер Пул примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2019

Матье ван дер Пул предпочёл участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2019 вместо чемпионата мира по маунтинбайку

 

 

  24-летний нидерландский гонщик команды Corendon – Circus Матье ван дер Пул примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту, в групповой гонке, которая пройдёт 29  сентября в Йоркшире (Великобритания).

 

  Весной Матье Ван дер Пул стал победителем классик Амстел Голд Рэйс, De Brabantse Pijl, Dwars door Vlaanderen, Grand Prix de Denain, а также занял 4-е место на Туре Фландрии. Победой на Амстел Голд Рэйс голландский гонщик завершил первую часть сезона и вернётся на шоссе 15 августа, стартуя на Арктической гонке Норвегии.

 

  В планах Матье Ван дер Пула участие в чемпионате Европы по маунтинбайку, но стартовать на чемпионате мира по маунтинбайку, который пройдёт в Канаде, он не будет. Вместо этого голландский гонщик поедет Тур Британии, а затем примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту.  

 

 

  Матье Ван дер Пул: «К сожалению, мне придётся пропустить чемпионат мира по маунтинбайку, но выбор уже сделан. Не могу не признать, что дистанция в Йоркшире мне подходит. Поэтому в этом году я твёрдо отдал предпочтение участию в чемпионате мира по шоссейному велоспорту.

 

  Кроме того, я очень хочу проверить себя на тестовых соревнованиях в Токио, потому что Олимпийские Игры 2020 – всё ещё моя самая главная цель».

 

  Коос Муренхаут (Koos Moerenhout), тренер сборной Нидерландов по велоспорту: «Я счастлив, что мы можем включить Матьё в сборную в Йоркшире. Убеждён, что у нас будет зороший состав, присутствие Ван дер Пула ещё больше усилит команду».

 

  Команда Corendon – Circus: «Сочетание трёх видов соревнований (чемпионата мира по маунтинбайку, финала Кубка мира и чемпионата мира по шоссейному велоспорту) автоматически заставляет выбирать, где принимать участие. Мы детально проанализировали все сценарии и пришли к выводу, что чемпионат мира по шоссейному велоспорту и тестовое соревнование в Токио подойдут больше не только Матье, но и всей команде. Более того, мы очень хотим быть представленными на тестовом соревновании в Токио. Последние 18 месяцев мы работали, готовясь к Олимпийским играм 2020 года. Олимпиада, конечно, главная цель и для Матье, и для команды».

 

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Теги к статье: Mathieu van der Poel Матье ван дер Пул чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships

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  1. RVL

    Вчера, 18:25 | Регистрация: 30.08.2012

    Саган зря в Рио шоссе не поехал...имхо был бы еще и чемпионом ОИ

    бы бы бы;)

  2. Имя: Sergei

    Hansmer

    Вчера, 18:43 | Регистрация: 7.06.2019

    но защищать титул на чемпионате мира по маунтинбайку, который пройдёт в Канаде, он не будет.

    Извеняюсь, но ему нечего защищать в маунтинбайке, Шуртер там ЧМ и он видимо выдохнул. :)
    Матье Чемпион мира и европы по циклокроссу.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:19 | Регистрация: 30.06.2017

    А Том Дюмолон против не будет?

    1. Имя: SportSpirit

      SportSpirit

      Вчера, 21:45 | Регистрация: 4.05.2019

      Дюмолан, как обычно, будет сомневаться)

  4. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 22:37 | Регистрация: 4.08.2018

     Как говорил Задорнов: "Рано смеяться". Посмеетесь, если он выиграет чемпионат мира. Причем я не удивлюсь.

  5. close2you

    Сегодня, 03:11 | Регистрация: 22.07.2017

    Выиграет, этот парень выиграет мир в этом году!

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Ближайшие старты

9 - 16 июня 2019

Criterium du Dauphine

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

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Комментарии

  • close2you
    Матье ван дер Пул примет участ ... (6)
    close2you-Фото
    Выиграет, этот парень выиграет мир в этом году!
  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2019. Превью (3)
    VeloVelo-Фото

    Катя едет покатюшки.

  • VeloVelo
    Крис Фрум готов бороться за по ... (49)
    VeloVelo-Фото

    И еще отдельный ТДФ для болельщиков Кинтаны dash

  • VeloVelo
    Крис Фрум готов бороться за по ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Оставьте уже Фрума в покое.
    Фруми уже вписал своё имя в зал славы.
    Так же как Армстронг, Контадор, Нибали.
    Да, все эти гонщики были не ангелы.
    Но, все они Выдающиеся личности в мире велоспорта.
    Тут уж и спорить нечего.

    ЗЫ: Выдающимися они стали уж точно не из-за сальбутамола, кленбутерола и проч.
    Химию кушают все, а иначе на ГТ не выжить.
    А Великими становятся единицы. Те, кто знает и умеет, как надо ПАХАТЬ.

     

  • VeloVelo
    Крис Фрум готов бороться за по ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Старик это ваш Кинтана ;)

  • am14
    Том Дюмулин: «Критериум Дофине ... (1)
    am14-Фото
    Очень серьезная оказалась травма, но такое ощущение, что судьба вовремя преподнесла Тому подобный "сюрприз". Думаю, в этом сезоне он не показал бы ничего выдающегося после перегрузок прошлого года - дважды серебро ГТ, дважды серебро ТТТ и ITT, дерево групповой на ЧМ - это был реально суперсезон. Колено подлечит, пропустит пару ГТ и организм получит необходимое глубокое восстановление, чтобы в следующем году достичь новых вершин.
  • s75
    Ричард Карапас может остаться ... (25)
    s75-Фото
    в Бахрейне найдет то, что для себя ищет
  • BaTman
    Крис Фрум готов бороться за по ... (49)
    BaTman-Фото
    Цитата: DV
    Цитата: motte
    Я не ошибся, именно м 5ю
    Потом пройдет время и мы услышим историю схожую с Ленсом. Как были куплены чинуши,как он превышал допустимые кол-ва,... Кому нужны эти победы? Кто вернет победы и эмоции тем кто занимал 2-е места?
    Им никто ничего не должен возвращать, это индейцы неудачники. Не смогли атаковать, найти справку, не нашли нужную команду, неважно они проиграли. Победа складывается из всех составляющих, а не просто из тренировок и природны данных.
  • kwwk
    Критериум Дофине-2019. Превью (3)
    kwwk-Фото
    Он на Тур Швейцарии отобрался)))
  • Серафим
    Матье ван дер Пул примет участ ... (6)
    Серафим-Фото

     Как говорил Задорнов: "Рано смеяться". Посмеетесь, если он выиграет чемпионат мира. Причем я не удивлюсь.

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