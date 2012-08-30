Матье ван дер Пул примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2019

Матье ван дер Пул предпочёл участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2019 вместо чемпионата мира по маунтинбайку

24-летний нидерландский гонщик команды Corendon – Circus Матье ван дер Пул примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту, в групповой гонке, которая пройдёт 29 сентября в Йоркшире (Великобритания).

Весной Матье Ван дер Пул стал победителем классик Амстел Голд Рэйс, De Brabantse Pijl, Dwars door Vlaanderen, Grand Prix de Denain, а также занял 4-е место на Туре Фландрии. Победой на Амстел Голд Рэйс голландский гонщик завершил первую часть сезона и вернётся на шоссе 15 августа, стартуя на Арктической гонке Норвегии.

В планах Матье Ван дер Пула участие в чемпионате Европы по маунтинбайку, но стартовать на чемпионате мира по маунтинбайку, который пройдёт в Канаде, он не будет. Вместо этого голландский гонщик поедет Тур Британии, а затем примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту.

Матье Ван дер Пул: «К сожалению, мне придётся пропустить чемпионат мира по маунтинбайку, но выбор уже сделан. Не могу не признать, что дистанция в Йоркшире мне подходит. Поэтому в этом году я твёрдо отдал предпочтение участию в чемпионате мира по шоссейному велоспорту.

Кроме того, я очень хочу проверить себя на тестовых соревнованиях в Токио, потому что Олимпийские Игры 2020 – всё ещё моя самая главная цель».

Коос Муренхаут (Koos Moerenhout), тренер сборной Нидерландов по велоспорту: «Я счастлив, что мы можем включить Матьё в сборную в Йоркшире. Убеждён, что у нас будет зороший состав, присутствие Ван дер Пула ещё больше усилит команду».

Команда Corendon – Circus: «Сочетание трёх видов соревнований (чемпионата мира по маунтинбайку, финала Кубка мира и чемпионата мира по шоссейному велоспорту) автоматически заставляет выбирать, где принимать участие. Мы детально проанализировали все сценарии и пришли к выводу, что чемпионат мира по шоссейному велоспорту и тестовое соревнование в Токио подойдут больше не только Матье, но и всей команде. Более того, мы очень хотим быть представленными на тестовом соревновании в Токио. Последние 18 месяцев мы работали, готовясь к Олимпийским играм 2020 года. Олимпиада, конечно, главная цель и для Матье, и для команды».