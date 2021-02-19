Матье ван дер Пул – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2021

Матье ван дер Пул, Давид Деккер, Жуан Алмейда, Тадей Погачар о 1-м этапе Тура ОАЭ-2021

26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) открыл сезон на шоссе с победы на 1-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021. На боковых ветрах пелотон раскололся на несколько групп, и в результате большая часть пелотона финишировала лишь через 8 с половиной минут после победителя.

В большой отставшей группе оказались Сепп Кусс (Jumbo-Visma), Ваут Пулс (Bahrain-Victorious), Алехандро Вальверде (Movistar), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Серхио Игита (EF Education-Nippo), Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe), Иван Соса и Даниэль Мартинес (Ineos Grenadiers), а также большинство спринтеров.

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Победитель Тура ОАЭ прошлого года Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) и призёр прошлого года Тадей Погачар (UAE Team Emirates) финишировали в первой группе, а португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда выиграл три секунды на первом промежуточном спринте, что позволило ему занять 4-е место в генеральной классификации, где он на 1 секунду опережает Тадея Погачара.

Атаки из первой группы продолжались до финальных километров, но в итоге был разыгран спринт, где Матье ван дер Пул обошёл Давида Деккера, 23-летнего нидерландского велогонщика команды Jumbo-Visma, дебютировавшего в профессиональном пелотоне. Третье место занял 35-летний датский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Михаэль Мёркёв.

Матье ван дер Пул надел майку лидера Тура ОАЭ-2021, а Давид Деккер – майку лучшего молодого гонщика.

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Я говорил, что приехал сюда как развозящий. Но сегодня с самого старта хорошо шла нога. Вначале я оказался в первом эшелоне, а затем встречный ветер вернул нас в пелотон. Но после первого промежуточного спринта пелотон снова порвался. Мне удалось догнать лидирующую группу, было тяжело до самого финиша. Ветер осложнил гонку, но сыграл в мою пользу.

Хорошо, что со мной остались товарищи по команде, особенно Джанни Вермеерсх (Gianni Vermeersch), который очень помог мне в конце, потому что Рой выпал чуть раньше. Джанни потрясающе отработал, закрывал все атаки в финале.

Я чувствовал себя отлично для спринта. Знал, что мне просто надо выбрать для спринта правильный момент. Я отфинишировал в спринте, хотя совсем не ожидал этой победы. Обычно в пелотоне есть ребята, которые гораздо быстрее меня, но одним из факторов, осложнивших гонку, сегодня была и жара. Хотя спринтовать не планировал, но появилась уверенность, что смогу.

После велокросса я отдохнул. А тренироваться с ребятами начал за неделю до старта Тура ОАЭ-2021. Думаю, мой велокросс сегодня сделал меня победителем. Для меня важно начать сезона так же, как я закончил сезон в велокроссе».

Давид Деккер (Jumbo-Visma): «В обычных условиях я бы расстроился из-за второго места. Но сегодня моя первая гонка в команде Jumbo-Visma, и первая для меня гонка Мирового тура, поэтому результат хороший. Я доволен.

Я следил за Гавирией, Ван дер Пулом и командой Deceuninck-Quick Step. Понимал, что мне самому надо выбираться на хорошую позицию. На последних двух километрах мне помогал мой товарищ по команде Крис Харпер. А потом мне оставалось просто искать позицию и посмотреть, достаточно ли я силён для спринта. Я чистый спринтер, но сегодня показал, что могу сделать больше, а не просто дожидаться спринта. На данном этапе моей карьеры я концентрируюсь на групповых спринтах».

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Никто не ожидал, что гонка пойдёт вот так. В конце в правильной группе у нас осталось пятеро ребят. Это семидневная гонка, в которой не так много подъёмов, а разделка довольно короткая. Так что постараюсь побороться за бонусы, потому что важна каждая секунда. Мы старались, и всё сработало.

Победить на Туре ОАЭ нелегко, но теперь некоторые претенденты в восьми минутах. Тадей Погачар и Адам Йейтс в хорошей форме, потому что в такой гонке нужны хорошие ноги, чтобы удержаться в первой группе. Кто из нас лучший раздельщик для Тура ОАЭ? Посмотрим завтра».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Этап был очень трудным из-за ветра, но в конце наша команда отлично отработала, четверо остались в первой группе. Жаль, что упустили победу на этапе, но, думаю, мы показали, что сильны и будем бороться».