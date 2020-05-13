VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Матье ван дер Пул: «Я продолжу выступать в маунтинбайке до Олимпиады-2024»

Матье ван дер Пул собирается сочетать шоссейный велоспорт, маунтинбайк и велокросс

 

 

  25-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул собирается совмещать выступление в нескольких дисциплинах до Олимпийских Игр 2024 года, которые пройдут в Париже. В интервью WielerFlits он рассказал, что хочет выступать и в велогонках на шоссе, и в маунтинбайке, и в велокроссе.

 

Матье ван дер Пул: «Я продолжу выступать в маунтинбайке до Олимпиады-2024»

  Матье ван дер Пул является действующим чемпионом мира по велокроссу, а также чемпионом Европы по маунтинбайку в кросс-кантри. В 2018 году он стал чемпионом Нидерландов в групповой гонке на шоссе и серебряным призёром чемпионата Европы в этой дисциплине. В 2019 году одержал 10 побед в гонках на шоссе, включая победы в классиках Мирового тура - Dwars door Vlaanderen и Амстел Голд Рэйс.

 

  В этом году профессиональная команда Матье ван дер Пула Alpecin-Fenix осталась без приглашений Вуэльту Испании и Тур де Франс, и дебют на Гранд-туре нидерландскому гонщику придётся отложить до 2021 года.

 

  Матье ван дер Пул: «Я хочу продолжать сочетать три дисциплины. На данный момент думаю остаться в маунтинбайке до Олимпиады в Париже, что также даст мне три дополнительных года на попытку стать чемпионом в этой дисциплине. Мне очень нравится маунтинбайк.

 

 Планировал быстро переключить фокус на Гранд-туры, постарался бы проехать Гранд-тур в течение двух – трёх лет. Потом могу вернуться на маунтинбайк, выступить в большем количестве Кубков мира, участие в которых я бы мог сочетать с Гранд-туром. Таким образом я могу остаться на вершине рейтинга.

 

Хочу как можно дольше сохранять уникальность того, что делаю – сочетать маунтинбайк, шоссейный велоспорт и велокросс».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    16 профессиональных велогонщик ... (8)
    Earl57-Фото
    Там же не только трофеи с гонок, но и другие награды выставлены. Например, от Tuttobici как спортсмену года. Там на призе видна надпись "Bici". Также у него есть почетные награды от НОК Италии за заслуги в спорте.
  • AmLoket
    16 профессиональных велогонщик ... (8)
    AmLoket-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    вазоны это наверно спец. приз(ы) для Нибали от его жены))
    Цитата: Shalam s Urala
    оу, тот самый сервант! ))

    Винченцо любит дуплеты: два титула Ломбардии + два тризубца ТА + "тарелка" Вуэльты и "салатница" ТдФ, ну и два Джировских трофэо Сенца Фине. А та восьмёрка я так понимаю тоже связанна с Джиро.
    Цитата: wintermute
    Фон специально подобран для демотивации соперников :)

    А кто знает (узнал) чё это там ещё за два титула у ЛоСкуало в виде полупрозрачных трофеев по левой стороне серванта ??
    Нижний похож на Джиро Дель Трентино, там последние годы разные дизайны, но лёгкого "хрустального" типа.
  • Адриен
    Компания CCC не сможет поддерж ... (7)
    Адриен-Фото
    Ну почему "должны"? Тот же Wilier только в этом году стал спонсировать Астану. А до этого несколько лет его не было видно...
  • sashaney
    Компания CCC не сможет поддерж ... (7)
    sashaney-Фото
    Тут интересный вопрос. Производители должны поддерживать Ворлд Тур команду, хотя бы одну. Если не ССС, то куда Джаинт пойдёт?
  • motte
    Компания CCC не сможет поддерж ... (7)
    motte-Фото

    ГВА ?????

  • EL-Fenomeno
    16 профессиональных велогонщик ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    вазоны это наверно спец. приз(ы) для Нибали от его жены))

    Цитата: Shalam s Urala
    оу, тот самый сервант! ))

    Винченцо любит дуплеты: два титула Ломбардии + два тризубца ТА + "тарелка" Вуэльты и "салатница" ТдФ, ну и два Джировских трофэо Сенца Фине. А та восьмёрка я так понимаю тоже связанна с Джиро.

    Цитата: wintermute
    Фон специально подобран для демотивации соперников :)

    А кто знает (узнал) чё это там ещё за два титула у ЛоСкуало в виде полупрозрачных трофеев по левой стороне серванта ??

  • SSS
    Команда «Астана Про Тим» выигр ... (1)
    SSS-Фото

    Ну хоть так)))

  • close2you
    Компания CCC не сможет поддерж ... (7)
    close2you-Фото
    Не так уж и просто... аренда дома, правильное питание, какие никакие витамины, семья, дети... страховки... 38,000 в год, это всего 3160евро...
    это не большие деньги для нормального спортсмена...
    Но, думаю, минималки платят нео-профи... до значительных побед... стажерам, которые себя не проявили... это супер минимум.
  • paziz
    16 профессиональных велогонщик ... (8)
    paziz-Фото
    Буани лишний имхо
  • RVL
    16 профессиональных велогонщик ... (8)
    RVL-Фото
    Роглич, глянул и решил пропустить

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 мая

Thomas Degand (Circus - Wanty-Gobert)

Maarten Wynants (Team Jumbo - Visma)

14 мая

Sebastian Schonberger (BB Hotels - Vital Concept)

Matteo Sobrero (NTT Pro Cycling)

Ilan Van Wilder (Team Sunweb)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2020 (33)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)