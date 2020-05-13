Матье ван дер Пул: «Я продолжу выступать в маунтинбайке до Олимпиады-2024»

Матье ван дер Пул собирается сочетать шоссейный велоспорт, маунтинбайк и велокросс

25-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул собирается совмещать выступление в нескольких дисциплинах до Олимпийских Игр 2024 года, которые пройдут в Париже. В интервью WielerFlits он рассказал, что хочет выступать и в велогонках на шоссе, и в маунтинбайке, и в велокроссе.

Матье ван дер Пул является действующим чемпионом мира по велокроссу, а также чемпионом Европы по маунтинбайку в кросс-кантри. В 2018 году он стал чемпионом Нидерландов в групповой гонке на шоссе и серебряным призёром чемпионата Европы в этой дисциплине. В 2019 году одержал 10 побед в гонках на шоссе, включая победы в классиках Мирового тура - Dwars door Vlaanderen и Амстел Голд Рэйс.

В этом году профессиональная команда Матье ван дер Пула Alpecin-Fenix осталась без приглашений Вуэльту Испании и Тур де Франс, и дебют на Гранд-туре нидерландскому гонщику придётся отложить до 2021 года.

Матье ван дер Пул: «Я хочу продолжать сочетать три дисциплины. На данный момент думаю остаться в маунтинбайке до Олимпиады в Париже, что также даст мне три дополнительных года на попытку стать чемпионом в этой дисциплине. Мне очень нравится маунтинбайк.

Планировал быстро переключить фокус на Гранд-туры, постарался бы проехать Гранд-тур в течение двух – трёх лет. Потом могу вернуться на маунтинбайк, выступить в большем количестве Кубков мира, участие в которых я бы мог сочетать с Гранд-туром. Таким образом я могу остаться на вершине рейтинга.

Хочу как можно дольше сохранять уникальность того, что делаю – сочетать маунтинбайк, шоссейный велоспорт и велокросс».