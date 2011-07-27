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Тур Фландрии-2021. Превью

Тур Фландрии-2021. Маршрут и участники

Тур Фландрии-2021. Превью

 

  Вторая классика из списка Монументов велоспорта – Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres) пройдёт в 105-й раз. С 2017 года Тур Фландрии стартует в Антверпене и десятый год подряд финиширует в Ауденарде (Oudenaarde). Организаторы не стали раскрывать полностью детали маршрута во избежание появления болельщиков. Понятно лишь, что маршрут не менялся кардинально  -    брусчатка и «хеллингены» (обычно их 17) никуда не денутся, легендарная связка тройного прохождения Ауде Кваремонта и Патерберга станет кульминацией классики, а протяжённость дистанции по-прежнему будет превышать 250 км.

 

 

 

 

Легендарные подъёмы Тура Фландрии:

 

Wolvenberg – 700 м протяжённостью, со средним градиентом 7,9%- максимальным 17,3%;

Molenberg – 500 м, 7% - 14,2%;

Leberg – 800 м, 4.2% - 13.8%;

Berendries – 900 м, 47,2% - 12%;

Ten Bosse – 450 м, 6,4% - 8,7%;

Muur Van Geraardsbergen – 700 м, 9,5% - 19,8%;

Valkenberg – 1100 м, 8,2% - 13%;

Eikenberg – 1200 м, 6% - 10%;

Koppenberg – 500 м, 9,4% - 22%;

Steenbeekdries – 500 м, 5.3% - 6.7%;

Taaienberg – 700 м, 6,1% - 16%;

Kaperij – 1000 м, 5,5% - 9%;

Kanarieberg – 1100 м, 7,7% - 14% ;

Kruisberg – 1800 м, 4.2% - 9.1%;

Hotond – 900 м, 4% - 8.5%;

Karnemelkbeerstraat – 900 м, 4,9% - 10%;

Oude Kwaremont – 2000 м, 4% - 11,6%;

Paterberg – 400 м, 12,9 % - 20,3%.

 

 

  Первая часть дистанции – равнинная, трудности начнутся с Каттенберга, короткого, 600-метрового, но крутого (средний градиент 6,7%, максимальный 8%) подъёма, который протестирует гонщиков через 102 км после старта. Второе прохождение Ауде Кваремонта начнёт решающую фазу гонку через 199,7 км после старта. Патерберг, Коппенберг, Стеенбекдрис, Таайенберг и Круисберг будут всё больше и больше просеивать группу. Финальный круг с третьим прохождением Ауде Кваремонта и Патербегра начнётся через 237 км после старта.

 

 

Участники и претенденты.

 

 Тур Фландрии-2021. Превью

 

  В прошлом году спринт определил победителя Тура Фландрии, которым стал нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул. Он выйдет на старт и будет защищать свой титул, а призёр прошлого года, его давний соперник Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) попробует на этот раз подняться на высшую ступень подиума и вписать в свой список побед вторую классику – Монумент велоспорта.

 

  Третий главный претендент – чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), которому падение в прошлом году не позволило бороться за победу, также в числе участников. А гонщики Deceuninck-Quick Step уже доказали в этом сезоне, что в числе претендентов не только Алафилипп, а все гонщики состава команды на классиках.

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe), победитель Тура Фландрии 2016 года, начал набирать форму после вынужденного перерыва из-за Covid-19, и его нельзя недооценивать.

 

  Тур Фландрии – гонка, где важен и опыт, и удача. Хотя за Матье ван дер Пулом, Ваутом ван Артом, Жулианом Алафилиппом, Петером Саганом будут внимательно наблюдать соперники и болельщики, ими круг претендентов не ограничивается.

 

 В числе тех, кто будет бороться за победу и высокие места – Грег Ван Авермат и Оливер Насен (AG2R Citroen), Яспер Стёйвен и Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Майкл Мэттьюс (BikeExchange), Стефан Кюнг (Groupama-FDJ), Александр Кристофф и Маттео Трентин (UAE Team Emirates), Дилан Ван Баарле (Ineos Grenadiers),  Сеп Ванмарке (Israel Start-Up Nation), Тиш Беноот  (DSM), Тим Велленс (Lotto Soudal), Ники Терпстра (Total Direct Energie), Кристоф Лапорт (Cofidis) и другие.

 

Предварительный стартовый состав на Тур Фландрии-2021:

Тур Фландрии-2021. Маршрут и участникиТур Фландрии-2021. Маршрут и участники

Тур Фландрии-2021. Маршрут и участникиТур Фландрии-2021. Маршрут и участники

 

 

 

 

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Теги к статье: Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:20 | Регистрация: 4.07.2013

    Моя любимая Рондо все-таки состоится. 
    Надаеюсь, пройдет без травм и форс-мажоров. 
    Удачи всем участникам!

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 07:21 | Регистрация: 27.07.2011

    от Астаны прям супер состав..))) вообще никакого уважения к гонке..

     

    Ну посмотрим на Пидкока против зубров уже Пула и Ван Арта

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Комментарии

  • patar
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (5)
    patar-Фото
    и города эвакуировать для этого?
  • rude_rider
    Тур Фландрии-2021. Превью (2)
    rude_rider-Фото

    от Астаны прям супер состав..))) вообще никакого уважения к гонке..

     

    Ну посмотрим на Пидкока против зубров уже Пула и Ван Арта

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «Я не разыг ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Может, Саня еще форму не набрал )
    Хотя, вы правы, обычно он на классиках вырезает спринт за 4-е место, а тут совсем мимо.
    Меж тем, до Фландрии всего ничего, так что, скорей всего Кристофу не светит.

  • VeloVelo
    Будущее Петера Сагана в команд ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо, что поправили, а я-то был уверен! ))

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2021. Превью (2)
    VeloVelo-Фото

    Моя любимая Рондо все-таки состоится. 
    Надаеюсь, пройдет без травм и форс-мажоров. 
    Удачи всем участникам!

  • Адриен
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (5)
    Адриен-Фото

    Неужели непонятно, что запретами вирус не остановить ? Есть страны, в которых этот ковидный год прошел в почти полных запретах, есть такие, где ограничения были мягкими. И что ? Кто-то заметил разницу в количестве заболевших и погибших - в процентах к населению ? Лучший способ победить эту заразу - жить обычной жизнью. Да, с масками, с антисептиками, с соблюдением всего принятого. Но без запретов, ограничений и отменен ! Вон по статистике сейчас больше всего заболевших среди тех, кто почти год безвылазно сидел дома, и переносят они болезнь тяжелея. А те, кто вел более менее активный образ - переносят легче... Запрет понятен - чиновникам необходимо демонстрировать активность, борьбу, бурную деятельность - поэтому несогласны и без публики проводить. А вирус как был, так и будет быть - мутации, разновидности, приспособление к вакцинам, тот же грипп как гулял, так и гуляет. И что ? И в 2022 всё отменять и переносить ? И потом ?

  • error
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (15)
    error-Фото

    Чо началось то?... опять скай-скай.... (бурчит

  • AzaKonta
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (15)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: close2you
    он работает на молодеж, вы же - смотрите лишь результаты .
    Учит молодежь надоезжать))) видно что работает упорно
  • Konstantin41
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (5)
    Konstantin41-Фото

    В прошлом году тоже перенесли на октябрь, в октябре лучше не стало и в итоге отменили. В этом сезоне опять будет тоже самое. Второй год без Париж-Рубэ. Хотя какая проблема провести гонку без зрителей - не понятно

  • Nesh
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (5)
    Nesh-Фото

    Идиоты, уберите просто всех зрителей с обочины если уж так боитесь.

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