 Тур Фландрии-2021. Превью

Тур Фландрии-2021. Маршрут и участники

Вторая классика из списка Монументов велоспорта – Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres) пройдёт в 105-й раз. С 2017 года Тур Фландрии стартует в Антверпене и десятый год подряд финиширует в Ауденарде (Oudenaarde). Организаторы не стали раскрывать полностью детали маршрута во избежание появления болельщиков. Понятно лишь, что маршрут не менялся кардинально - брусчатка и «хеллингены» (обычно их 17) никуда не денутся, легендарная связка тройного прохождения Ауде Кваремонта и Патерберга станет кульминацией классики, а протяжённость дистанции по-прежнему будет превышать 250 км.

Легендарные подъёмы Тура Фландрии:

Wolvenberg – 700 м протяжённостью, со средним градиентом 7,9%- максимальным 17,3%;

Molenberg – 500 м, 7% - 14,2%;

Leberg – 800 м, 4.2% - 13.8%;

Berendries – 900 м, 47,2% - 12%;

Ten Bosse – 450 м, 6,4% - 8,7%;

Muur Van Geraardsbergen – 700 м, 9,5% - 19,8%;

Valkenberg – 1100 м, 8,2% - 13%;

Eikenberg – 1200 м, 6% - 10%;

Koppenberg – 500 м, 9,4% - 22%;

Steenbeekdries – 500 м, 5.3% - 6.7%;

Taaienberg – 700 м, 6,1% - 16%;

Kaperij – 1000 м, 5,5% - 9%;

Kanarieberg – 1100 м, 7,7% - 14% ;

Kruisberg – 1800 м, 4.2% - 9.1%;

Hotond – 900 м, 4% - 8.5%;

Karnemelkbeerstraat – 900 м, 4,9% - 10%;

Oude Kwaremont – 2000 м, 4% - 11,6%;

Paterberg – 400 м, 12,9 % - 20,3%.

Первая часть дистанции – равнинная, трудности начнутся с Каттенберга, короткого, 600-метрового, но крутого (средний градиент 6,7%, максимальный 8%) подъёма, который протестирует гонщиков через 102 км после старта. Второе прохождение Ауде Кваремонта начнёт решающую фазу гонку через 199,7 км после старта. Патерберг, Коппенберг, Стеенбекдрис, Таайенберг и Круисберг будут всё больше и больше просеивать группу. Финальный круг с третьим прохождением Ауде Кваремонта и Патербегра начнётся через 237 км после старта.

Участники и претенденты.

В прошлом году спринт определил победителя Тура Фландрии, которым стал нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул. Он выйдет на старт и будет защищать свой титул, а призёр прошлого года, его давний соперник Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) попробует на этот раз подняться на высшую ступень подиума и вписать в свой список побед вторую классику – Монумент велоспорта.

Третий главный претендент – чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), которому падение в прошлом году не позволило бороться за победу, также в числе участников. А гонщики Deceuninck-Quick Step уже доказали в этом сезоне, что в числе претендентов не только Алафилипп, а все гонщики состава команды на классиках.

Петер Саган (Bora-hansgrohe), победитель Тура Фландрии 2016 года, начал набирать форму после вынужденного перерыва из-за Covid-19, и его нельзя недооценивать.

Тур Фландрии – гонка, где важен и опыт, и удача. Хотя за Матье ван дер Пулом, Ваутом ван Артом, Жулианом Алафилиппом, Петером Саганом будут внимательно наблюдать соперники и болельщики, ими круг претендентов не ограничивается.

В числе тех, кто будет бороться за победу и высокие места – Грег Ван Авермат и Оливер Насен (AG2R Citroen), Яспер Стёйвен и Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Майкл Мэттьюс (BikeExchange), Стефан Кюнг (Groupama-FDJ), Александр Кристофф и Маттео Трентин (UAE Team Emirates), Дилан Ван Баарле (Ineos Grenadiers), Сеп Ванмарке (Israel Start-Up Nation), Тиш Беноот (DSM), Тим Велленс (Lotto Soudal), Ники Терпстра (Total Direct Energie), Кристоф Лапорт (Cofidis) и другие.

Предварительный стартовый состав на Тур Фландрии-2021:

Тур Фландрии-2021. Маршрут и участники

Тур Фландрии-2021. Маршрут и участники