Герант Томас и Виктор Кампенартс о разделке 3-го этапа Вольты Альгарве-2018

Герант Томас - победитель 3 этапа Вольты Альгарве-2018

Герант Томас одержал первую победу в сезоне, выиграв индивидуальную гонку на время на 3-м этапе Вольты Альгарве-2018. 31-летний британский гонщик команды Sky показал лучшее время на дистанции 20,3 км, которую проехал за 24 минуты 9 секунд со средней скоростью 50,435 км/ч. Томас опередил на 11 секунд ближайшего соперника, бельгийского гонщика команды Lotto Soudal Виктора Кампенартса (Victor Campenaerts) и на 19 секунд швейцарского гонщика команды BMC Стефана Кюнга (Stefan Küng). Благодаря победе на этапе Герант Томас укрепил своё лидерство в генеральной классификации, где после 3-го этапа на 22 секунды опережает своего товарища по команде Sky Михала Квятковски и на 32 секунды гонщика команды Movistar Нельсона Оливейру.

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Герант Томас: «Приятно взять победу, но, хотя я хорошо чувствовал себя вчера, не знал, что ожидать сегодня. Я просто хотел мощно стартовать, а майка лидера придаёт дополнительную мотивацию. Я, правда, был удивлён, что смог удержаться. Перед первым стартом в сезоне всегда есть неуверенность. Хотя я проделал большую работу, сегодня всё сошлось. Никогда не знаешь, как отреагирует тело, особенно в этом время года. Здесь много сильных гонщиков, я ничего не принимаю как должное. Побед немного, и они не приходят часто, поэтому я наслаждаюсь ими. Было бы потрясающе снова взять победу на этой гонке, но здесь много сильных горняков. Надо пройти завтрашний этап и потом посмотрим, что будет в финальный день. Победить было бы фантастически. С этой гонкой у меня связаны хорошие воспоминания. Надеюсь смогу создать новые».

Виктор Кампенартс: «Сегодня я был настроен на победу, разделку провёл отлично, но Герант Томас был просто сильнее. Мы проводили разведку дистанции, она довольно сложная технически, было несколько быстрых спусков с поворотами и два холма, первый из которых протяжённостью всего 150 м, но очень крутой. После подъёмов надо было сделать так, чтобы скорость составляла 53 или 54 км/ч.

Я был побеждён, сделав всё, что было в моих силах, поэтому могу справиться с поражением. Я ничего не смог бы сделать. Моя сильная сторона – умение распределять силы во время разделки, и сегодня я в этом преуспел. На первой отсечке несколько гонщиков проехали быстрее меня. но потом все они потеряли время на второй и третьей отсечках, где я показал максимум. Томас тоже выиграл время на второй отсечке, и за 6 км до финиша у него было 22 секунды преимущества. Тогда я уже понял, что он будет близко, потому что последние километры шли в основном под спуск. Он проиграл время. Но ему хватило запаса для победы. Мне не стыдно ему проиграть.

Моё выступление даёт надежду на ближайшие недели и месяцы. К этой разделке я мог готовиться в самых лучших условиях, команда во всём меня поддерживала. Я очень хочу принести команде победу. Я ещё не достиг своего лучшего уровня, который я должен набрать к старту Джиро д’Италия, но я доволен своей нынешней формой.

Моя следующая цель – индивидуальная гонка на время на Тиррено-Адриатико, где я нацелен бороться за победу. В этом сезоне хочу выиграть разделку на гонке Мирового тура. Сейчас мы выступаем на гонке, входящей в календарь Европейского тура, но здесь стартовали сильные раздельщики. Чтобы выиграть в этой дисциплине на гонке Мирового тура, надо соответствовать мировому классу, и я подхожу к этому уровню, но мне необходимо попасть в идеальный день, когда всё, что необходимо для победы, сошлось бы вместе».