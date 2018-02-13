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Герант Томас и Виктор Кампенартс о разделке 3-го этапа Вольты Альгарве-2018

Герант Томас - победитель 3 этапа Вольты Альгарве-2018

 

 

  Герант Томас одержал первую победу в сезоне, выиграв индивидуальную гонку на время на 3-м этапе Вольты Альгарве-2018. 31-летний британский гонщик команды Sky показал лучшее время на дистанции 20,3 км, которую проехал за 24 минуты 9 секунд со средней скоростью 50,435 км/ч. Томас опередил на 11 секунд ближайшего соперника, бельгийского гонщика команды Lotto Soudal Виктора Кампенартса (Victor Campenaerts) и на 19 секунд швейцарского гонщика команды BMC Стефана Кюнга (Stefan Küng). Благодаря победе на этапе Герант Томас укрепил своё лидерство в генеральной классификации, где после 3-го этапа на 22 секунды опережает своего товарища по команде Sky Михала Квятковски и на 32 секунды гонщика команды Movistar Нельсона Оливейру.

 

Герант Томас и Виктор Кампенартс о разделке 3-го этапа Вольты Альгарве-2018

Photo (c) Team Sky

 

  Герант Томас: «Приятно взять победу, но, хотя я хорошо чувствовал себя вчера, не знал, что ожидать сегодня. Я просто хотел мощно стартовать, а майка лидера придаёт дополнительную мотивацию. Я, правда, был удивлён, что смог удержаться. Перед первым стартом в  сезоне всегда есть неуверенность. Хотя я проделал большую работу, сегодня всё сошлось. Никогда не знаешь, как отреагирует тело, особенно в этом время года. Здесь много сильных гонщиков, я ничего не принимаю как должное. Побед немного, и они не приходят часто, поэтому я наслаждаюсь ими. Было бы потрясающе снова взять победу на этой гонке, но здесь много сильных горняков. Надо пройти завтрашний этап и потом посмотрим, что будет в финальный день. Победить было бы фантастически. С этой гонкой у меня связаны хорошие воспоминания. Надеюсь смогу создать новые».

 

  Виктор Кампенартс: «Сегодня я был настроен на победу, разделку провёл отлично, но Герант Томас был просто сильнее. Мы проводили разведку дистанции, она довольно сложная технически, было несколько быстрых спусков с поворотами и два холма, первый из которых протяжённостью всего 150 м, но очень крутой. После подъёмов надо было сделать так, чтобы скорость составляла 53 или 54 км/ч.

 

  Я был побеждён, сделав всё, что было в моих силах, поэтому могу справиться с поражением. Я ничего не смог бы сделать. Моя сильная сторона – умение распределять силы во время разделки, и сегодня я в этом преуспел. На первой отсечке несколько гонщиков проехали быстрее меня. но потом все они потеряли время на второй и третьей отсечках, где я показал максимум. Томас тоже выиграл время на второй отсечке, и за 6 км до финиша у него было 22 секунды преимущества. Тогда я уже понял, что он будет близко, потому что последние километры шли в основном под спуск. Он проиграл время. Но ему хватило запаса для победы. Мне не стыдно ему проиграть.

 

   Моё выступление даёт надежду на ближайшие недели и месяцы. К этой разделке я мог готовиться в самых лучших условиях, команда во всём меня поддерживала. Я очень хочу принести команде победу. Я ещё не достиг своего лучшего уровня, который я должен набрать к старту Джиро д’Италия, но я доволен своей нынешней формой.

 

  Моя следующая цель – индивидуальная гонка на время на Тиррено-Адриатико, где я нацелен бороться за победу. В этом сезоне хочу выиграть разделку на гонке Мирового тура. Сейчас мы выступаем на гонке, входящей в календарь Европейского тура, но здесь стартовали сильные раздельщики. Чтобы выиграть в этой дисциплине на гонке Мирового тура, надо соответствовать мировому классу, и я подхожу к этому уровню, но мне необходимо попасть в идеальный день, когда всё, что необходимо для победы, сошлось бы вместе».

 

 

Результаты 3 этапа Вольты Альгарве-2018

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky ITT разделка индивидуальная гонка на время Виктор Кампенартс Victor Campenaerts Вольта Альгарве Volta ao Algarve em Bicicleta гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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Комментарии

  • M-07
    Крис Фрум об отношении к нему ... (92)
    M-07-Фото
    Отставания в горах, а потом догонялки называются тактической раскладкой Чем плох ровный хороший темп с накатыванием в конце дистанции? Тем, что смотрится не так зрелищно, как рваный темп с ускорениями-замедлениями, который обычно демонстрируют другие? Неужели так интересно смотреть, как все пытаются идти по одной и той же тактике, только одни пытаются при этом оторваться от остальных, а другие удержаться и по возможности опередить соперников? А вот других тактических раскладок не хватает велоспорту вообще, мало разнообразия в тактиках, не знаю, почему. И очень не хватает в тех же горах велосипедистов, которые бы равномерно раскладывали силы в горе, а не мчались за другими, пытаясь удержаться вместе с ними или сразу от всех удрать.
    Мне просто надоедает смотреть, как 100500 раз друг друга атакуют и догоняют, караулят и прочее. Сам велоспорт нравится, но думаю, что он мог быть интереснее.
  • SVS
    Крис Фрум об отношении к нему ... (92)
    SVS-Фото
    Дык это... Показатель на таком чуток, ещё не таким добрым станешь :-)[img]
    https://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/003754/3754828.jpg[/img]
  • marketbk
    Вольта Альгарве-2018. Этап 3 (5)
    marketbk-Фото

    А Скай смотрю жжет напалмом по все "фронтам"))) Эх жаль Сиваков пока не в гонках, может тоже попал бы в эту "струю", а то может прикроют скоро))

  • marketbk
    Вольта Альгарве-2018. Этап 3 (5)
    marketbk-Фото

    Меньше надо "вякать" в твиттере по поводу Фрума. Сам небось тоже не только наждачкой на сидушке свои 4-е титула ЧМ заработал))). Вон Киттель тоже отписался и на Туре Дубая и ... в пролете))

  • Astanaforever
    Тур Омана. Магнус Корт одержив ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну, теперь выход супермена.
  • Astanaforever
    Вольта Альгарве-2018. Этап 3 (5)
    Astanaforever-Фото
    Да, время Тони Мартина ушло. Или так повлияла погоня за большим баблом в Кате?
  • motte
    Вольта Альгарве-2018. Этап 3 (5)
    motte-Фото

    Цитата: RVL
    Вьюер, пока бежал к Томасу, походу устал больше Томаса..
    а Томас-типа сложно ожидать от себя, чего то в начале сезона..я не ожидал )))

    Типа того...как на ПН -2016-:)

  • RVL
    Вольта Альгарве-2018. Этап 3 (5)
    RVL-Фото

    Вьюер, пока бежал к Томасу, походу устал больше Томаса..

    а Томас-типа сложно ожидать от себя, чего то в начале сезона..я не ожидал )))

  • Бакеша
    Тур Омана. Магнус Корт одержив ... (2)
    Бакеша-Фото
    Просто молодцы!
  • BaTman
    Вольта Альгарве-2018. Этап 2 (4)
    BaTman-Фото

     В этом году, все биороботы уже с весны рвут. Интересно до осени так и будут феерить или всё же кончатся батарейки. 

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