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Герант Томас, Альберто Контадор и Ричи Порт о 3-м этапе Тур де Франс-2017

Герант Томас, Альберто Контадор и Ричи Порт о 3-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  На 3-м этапе Тур де Франс-2017, первом этапе с финишем в категорийный подъём, генеральщики финишировали в одной группе. Герант Томас (Sky), защитивший жёлтую майку лидера, и капитан команды Sky Крис Фрум финишировали 8-м и 9-м соответственно, что позволило Фруму подняться на 2-ю позицию в общем зачёте, где он уступает своему товарищу по команде 12 секунд.

 

Герант Томас, Альберто Контадор и Ричи Порт о 3-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Герант Томас (Sky): «Мы подошли к подъёму, находясь немного далековато, поэтому пришлось выходить вперёд перед поворотом, потому что Ричи атаковал. И мы удерживали свои позиции до финиша. Все ребята отработали по полной, Квято был последним, кто развозил нас, потом я немного подвёз Фруми. Этап получился хаотичным, пелотон сильно ускорился, когда уехали первые три гонщика. Расслабляться было нельзя. Но я рад, что мы с Фруми прошли этап в целости и сохранности.

  Конечно, разделка показала, что у меня есть мощность, но я немного тяжелее, чем когда стартовал на Джиро д’Италия. Но, думаю, я смогу хорошо поработать. Надеюсь на том этапе, где я проиграю жёлтую майку, она перейдёт к Фруми!»

 

  Ричи Порт (BMC): «Атака не была заранее продумана, просто ребята вывезли меня на фантастическую позицию, и я чувствовал себя отлично. Но потом, когда осталось 500 м, было ещё далеко. И вопрос снялся, когда подъехал Саган. Команда сегодня была сильна, жаль, что мы не смогли отфиншировать. Последние 40 км этапа шла адская борьба за позиции, и я рад, что мы прошли этап без повреждений».

 

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Все ребята команды – Джон, Кун, Маркель, Гогль, Феллине, Бауке, Пантано, Аймар, невероятно работали на меня. Это значит, что у нас есть самое главное – вся команда работает в одном направлении.

  Все три дня гонки я чувствую себя хорошо. Сегодня я не думал отыгрывать время, более важным было не упасть и не проиграть соперникам. Но день прошёл хорошо, мы проехали без проблем, а это самое важное.

  Да, в конце я проиграл несколько позиций, но на первом километре подъёма я находился впереди. Потом, когда Ричи атаковал прямо передо мной, сначала я хотел поехать за ним, но ветер был очень сильным, и я остался позади. Думаю, это решение было верным, потому что в конце вышли более мощные ребята, чтобы бороться в спринте. Если бы я поехал за Ричи, то не уверен, смог бы я усидеть за другими, если бы нас поймали. Поэтому я ждал».

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2017

 

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Ричи Порт Richie Porte BMC Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • ungvar
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (22)
    ungvar-Фото

    Гесинк +3'10"

    Пино +3'05"

    Моллема +2'34"

     

    Гесинк даже не пытаеться сохранить имя.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Уважаемый, ну мало ли кто что написал.
    Что вы каждый раз так реагируете?
    И опять пишете про какой-то "всемирный заговор против Астаны".
    Ну сколько можно писать про это? ) 
      

  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (22)
    Адриен-Фото
    Интересно что среди посетителей сайта имеется довольно много болельщиков , которые сильнее всего переживают не ЗА какого-то СВОЕГО спортсмена, а именно ПРОТИВ "чужого". Этакая радость от поражения спортсмена или команды,к которым испытываешь устойчивую неприязнь... И вот эти мелочные желание - УНИЗИТЬ, ПРИНИЗИТЬ,причем - вне зависимости от объективных результатов. Ну хорошо, Ару, Фульсанг, вся Астана - это вторая, низшая лига. А кто - поименно - входит в высшую и, следовательно, НАГОЛОВУ сильнее слабаков-астанчан ?
  • VeloVelo
    Петер Саган, Майкл Мэттьюс, Дэ ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Невероятно, как Саган так легко смог вернуть ногу на педаль в такой ситуации!

  • Fly
    Петер Саган, Майкл Мэттьюс, Дэ ... (2)
    Fly-Фото

    Странная атака Ричи Порта. Она читалась, команда все сделала для этого. Но как-то робко Ричи пошел и рано...

    Саган конечно уникальный гонщик, когда Ричи Порт пошел, он был  еще"зажат" в пелотоне, сохранил холодную голову, выбрался в голову пелотона, ждался ближней дистанции и его свирепой мощи и тяги хватило чтоб дотянуть 1-м, Мэтьюса конечно жаль, но Саган - крут.

  • Fly
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    Fly-Фото

    Киттель или Саган, но скорее 1-й...

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    Gottliche_Recht-Фото
    наверное, имеется в виду город-столица Люксембург
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, как и предполагалось Саган №1 на этапе, т.е. финише, но:

    - в Квиках Жильбер вообще не сунулся, Дэн хотел взять этап в отсутствие "проклятие" Валвьерде? (но опять не смог).

     - в ВМСишников я так и не понял усилий Ричи Порта. Он делал отвлекательный манёвр в пользу ГВА (чтобы спутать карты Сагану) или действительно хотел подтянуть себя в генерале ввиду плохой разделки 1 этапа?

     - в СКАЙе Квято вообще не рыпался и даже пожертвовал общим зачётом

    А Мэтьюз хорош, банально не хватило дистанции (может надо быльо раньше спуртануть). А Саган каг бе слишком рано оказался самым первым, но в том то и дело что раз такие расклады то на он и САГАНатор чтобы до_терпеть первым до самой ленточки.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Был бы этот пупырь 4-й категории не за 37 км. до финиша, а хотя бы за 17, в отрыва определённо были би какие то шансы, а так Киттель, Грайпель или Демар. Остальные будут КУСАТЬся, но останутся без "косточки"))

    Четвёртый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в Мондорф-ле-Бен (Mondorf-les-Bains). Этот городок, расположенный в кантоне Ремих, находится в в 30 км от Люксембурга,

    судя по карте в 30 км. от Франции

  • Александра
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (22)
    Александра-Фото

    Красивый финиш, что и говорить.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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