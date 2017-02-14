- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 18:52
Вольта Альгарве-2017. Маршрут
43-й выпуск Вольты Альгарве, португальской многодневной гонки категории 2 H.C. пройдёт с 15 по 19 февраля. Общая протяжённость дистанции составит 772,8 км. Из пяти этапов – два с пересечённым рельефом (1-й и 4-й), два горных (2-й и 5-й) и один этап с индивидуальной гонкой на время (3-й).
На старт выйдут 25 команд, из которых 12 – команды Мирового тура: Astana, Bora-hansgrohe, Cannondale-Drapac, Dimension Data, FDJ, Katusha-Alpecin, Lotto NL-Jumbo, Lotto Soudal, Movistar, Quick-Step Floors, Team Sky и Trek-Segafredo; 6 проконтинентальных команд - Caja Rural-Seguros RGA, Cofidis, Gazprom-RusVelo, Manzana Postobón, Roompot-Nederlandse Loterij, Wanty-Groupe Gobert, и 7 континентальных.
Победителем Вольты Альгарве последние два года становился Герант Томас (Sky).
Этапы Вольты Альгарве-2017
1 этап: Albufeira – Lagos, 182,9 км
2 этап: Lagoa – Foia (Monchique), 189,3 км
3 этап: Sagres – Sagres (ITT), 18 км
4 этап: Almodovar – Tavira, 203,4 км
5 этап: Loule – Malhao, 179,2 км
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