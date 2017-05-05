Герант Томас и Боб Юнгельс - призёры 10-го этапа Джиро д'Италия-2017

Герант Томас не собирается сдаваться, Боб Юнгельс ставит целью топ-10 общего зачёта

Герант Томас (Geraint Thomas), британский гонщик команды Sky, и Боб Юнгельс (Bob Jungels) чемпион Люксембурга в разделке, гонщик команды Quick Step Floors, замкнули на 10-м этапе Джиро д’Италия-2017 тройку сильнейших.

30-летний британский гонщик команды Sky постарался компенсировать падение на 9-м этапе, и показал второе время на 39,8 км дистанции, которую прошёл за 51 минуту 26 секунд. Это позволило Геранту Томасу подняться в общем зачёте, где теперь он находится на 11-й позиции.

Боб Юнгельс также компенсировал неудачный для себя этап с финишем на Блокхаусе, на котором он потерял розовую майку лидера. Люксембургский гонщик финишировал в разделке с третьим результатом, уступив Дюмулину 56 секунд, и поднялся с 12-й на 6-ю позицию в генеральной классификации, где уступает голландскому гонщику 3:56. Также Боб Юнгельс перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Давиде Формоло (Cannondale-Drapac).



PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Герант Томас (Sky): «Конечно, я всё ещё ощущаю последствия падения, плечо ещё болит, но я просто выбросил это из головы и поехал на максимальной скорости, чтобы посмотреть, что у меня получится. И я рад тому, как проехал. Я счастлив, что всё ещё остаюсь в гонке.

Сегодня главным было выложиться по максимуму. Это был один из тех этапов, когда надо было стиснуть зубы и надеяться, ноги будут болеть сильнее, чем рука. За 8 км до финиша я выбросил бачок этой рукой, и мне не надо было так делать, потому что сразу почувствовал боль. Нога шла неплохо. Я чувствовал себя лучше, чем вчера. Во время этапа смог сконцентрироваться только на разделке. Впереди ещё много этапов, я собираюсь бороться на протяжении всей гонки. Посмотрим, куда это меня приведёт.

Хочу ехать гонку день за днём, надеюсь, смогу восстановиться за следующие три этапа. Завтра супертяжёлый день, а потом два равнинных этапа. Я не собираюсь сдаваться».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Боб Юнгельс (Quick Step Floors): «Разделка была очень трудной. Вчера, когда мы проводили разведку, не было настолько ветрено, мне пришлось принять это во внимание. Было искушение поехать очень быстро с самого старта, но это означало, что я мог потерять время в конце. Мне удалось хорошо проехать этап, я доволен быть на подиуме. Результат показывает, что то, что случилось два дня назад, было просто плохим днём, а не спадом формы. Гонка только началась, моя цель – снова финишировать в десятке сильнейших общего зачёта. Было бы хорошо выиграть и белую майку, но на данный момент я об этом не думаю».