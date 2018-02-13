Двойной успех команды Sky на 2-м этапе Вольты Альгарве-2018

Михал Квятковски, Бауке Моллема и Герант Томас о 2-м этапе Вольты Альгарве-2018

27-летний польский велогонщик команды Sky Михал Квятковски стал победителем 2-го этапа Вольты Альгарве-2018, а его товарищ по команде Герант Томас, финишировавший 3-м, возглавил генеральную классификацию. Василий Кириенко, атаковав за 9 км до финиша, заставив работать команды соперников. Когда за 2 км до финиша группа претендентов догнала Кириенко, Кенни Элиссонде начал задавать скорость в голове группы, что позволило Квятковски и Томасу занять удобные позиции для спринта в финишный подъём. Михал Квятковски в спринте опередил Бауке Моллему (Trek-Segafredo), а Герант Томас замкнул тройку лучших на этапе, надев майку лидера Вольты Альгарве-2018.

Photo © Team Sky/TDWsport

Михал Квятковски: «Должен сказать, что победа стала немного неожиданной. Неделю назад на гонке в Валенсии у нас с Ваутом Пулсом была хорошая форма, но мы не смогли показать результата. Сегодня, когда я по радиосвязи услышал, что Ваут выиграл этап на Вуэльте Андалусии, эта хорошая новость немного добавила нам мотивации. Поэтому сегодня мы так мощно поехали. Подъём был протяжённым, но все знали, что он не слишком крутой. Градиент около 5%, на нём было трудно сбросить соперников и создать большой просвет. Но мы довольны. Это моя первая победа в сезоне, я очень счастлив тем, в какой форме нахожусь. Завтра на разделке постараемся показать всё, на что способны».

Герант Томас: «Это моя первая гонка в сезоне, раньше я выигрывал её дважды, и меня называли одним из фаворитов. Но я про себя счиаю, что это лишь моя первая гонка. У нас здесь сильная команда, постараемся вести гонку по-другому.У каждого есть шансы – у Кенни, у Кири, у меня и Квято, мы все будем стараться сделать максимум. Команда ехала прекрасно. Кириенко поехал с подножия подъёма и был очень силён. Я думал, что он удержится впереди, но его добрали. Кенни Элисонде вышел вперёд за километр до финиша и постарался развезти Квятковски.

Великолепно, что Квято выиграл этап. День получился хорошим. Лидерство в гонке всегда даёт дополнительный стимул, делает сильнее. С нетерпением жду завтрашнего этапа, хотя здесь много сильных соперников. Гонка станет тестом моей формы. Завтра важный день для общего зачёта».

Бауке Моллема: «Этап был тяжёлым, весь день вверх-вниз, много крутых подъёмов. Мы начали проходить финальный подъём большой группой. На последних километрах впереди было около 20 гонщиков, атак было много, но на такой горе трудно создать просвет. Я посмотрел видео этого подъёма с прошлого года, поэтому не вкладывал слишком много сил в атаки, потому что у команд BMC и Sky было много гонщиков. Я просто ждал последнего километра. В спринте Квятковски быстро набрал скорость, на последних 50 метрах я смог обойти Дэна Мартина, а на финишной черте прошёл Геранта Томаса. Думаю, второе место – лучшее, что я мог сделать на этом этапе».