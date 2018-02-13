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Двойной успех команды Sky на 2-м этапе Вольты Альгарве-2018

Михал Квятковски, Бауке Моллема и Герант Томас о 2-м этапе Вольты Альгарве-2018

 

 

   27-летний польский велогонщик команды Sky Михал Квятковски стал победителем 2-го этапа Вольты Альгарве-2018, а его товарищ по команде Герант Томас, финишировавший 3-м, возглавил генеральную классификацию. Василий Кириенко, атаковав за 9 км до финиша, заставив работать команды соперников. Когда за 2 км до финиша группа претендентов догнала Кириенко, Кенни Элиссонде начал задавать скорость в голове группы, что позволило Квятковски и Томасу занять удобные позиции для спринта в финишный подъём. Михал Квятковски в спринте опередил Бауке Моллему (Trek-Segafredo), а Герант Томас замкнул тройку лучших на этапе, надев майку лидера Вольты Альгарве-2018.

 

 

Photo © Team Sky/TDWsport

 

  Михал Квятковски: «Должен сказать, что победа стала немного неожиданной. Неделю назад на гонке в Валенсии у нас с Ваутом Пулсом была хорошая форма, но мы не смогли показать результата. Сегодня, когда я по радиосвязи услышал, что Ваут выиграл этап на Вуэльте Андалусии, эта хорошая новость немного добавила нам мотивации. Поэтому сегодня мы так мощно поехали. Подъём был протяжённым, но все знали, что он не слишком крутой. Градиент около 5%, на нём было трудно сбросить соперников и создать большой просвет. Но мы довольны. Это моя первая победа в сезоне, я очень счастлив тем, в какой форме нахожусь. Завтра на разделке постараемся показать всё, на что способны».

 

  Герант Томас: «Это моя первая гонка в сезоне, раньше я выигрывал её дважды, и меня называли одним из фаворитов. Но я про себя счиаю, что это лишь моя первая гонка.  У нас здесь сильная команда, постараемся вести гонку по-другому.У каждого есть шансы – у Кенни, у Кири, у меня и Квято, мы все будем стараться сделать максимум. Команда ехала прекрасно. Кириенко поехал с подножия подъёма и был очень силён. Я думал, что он удержится впереди, но его добрали. Кенни Элисонде вышел вперёд за километр до финиша и постарался развезти Квятковски.

 

  Великолепно, что Квято выиграл этап. День получился хорошим. Лидерство в гонке всегда даёт дополнительный стимул, делает сильнее. С нетерпением жду завтрашнего этапа, хотя здесь много сильных соперников. Гонка станет тестом моей формы. Завтра важный день для общего зачёта».

 

  Бауке Моллема: «Этап был тяжёлым, весь день вверх-вниз, много крутых подъёмов. Мы начали проходить финальный подъём большой группой. На последних километрах впереди было около 20 гонщиков, атак было много, но на такой горе трудно создать просвет. Я посмотрел видео этого подъёма с прошлого года, поэтому не вкладывал слишком много сил в атаки, потому что у команд BMC и Sky было много гонщиков. Я просто ждал последнего километра. В спринте Квятковски быстро набрал скорость, на последних 50 метрах я смог обойти Дэна Мартина, а на финишной черте прошёл Геранта Томаса. Думаю, второе место – лучшее, что я мог сделать на этом этапе».

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Теги к статье: Михал Квятковски Герант Томас Бауке Моллема Вольта Альгарве Volta ao Algarve em Bicicleta гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • Адриен
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    Адриен-Фото
    А что значит - "предельно допустимая доза"? Насколько я знаю - поправьте если не прав - применение сальбутамола вообще ЗАПРЕЩЕНО. А разрешена определенная доза только астматикам и только по особому терапевтическому исключению. ТАК ФРУМ И ЕЕ ПРЕВЫСИЛ ВДВОЕ ! Вроде как с почками неполадки... Допустим, это так и есть, тогда получается интересная штука - если Фрума оправдают - к чему все и идет - фактически ему будет РАЗРЕШЕНО увеличивать эту пресловутую допустимую дозу - почки ведь не поменяешь, где гарантия что они опять не зашалят ? А если обвинят и накажут, то как быть потом ? Астма неизлечима, применение сальбутамола обязательно, значит повторение инцидента - с такими почками - практически неизбежно. Что тогда делать?.. Со всеми этими "терапевтическими" и иными исключениями и федерация и антидопинговые службы загонят сами себя и вообще весь профессиональный спорт в такой тупик, из которого потом без позорных разоблачений не выбраться.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Грег Ван Авермат – победитель ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    то шо доктор прописал))

    Грег в полном порядке) 

    зеленая гора фигня,не горбатая же)

    лукавит помоему))

    хотя попу там рвать не имеет смысла.тут он прав-не ОИ же)

    но усидеть может вполне.

    кто на этой гонке горняк экстра класа?

  • Адриен
    Ричи Порт о возможном поиске н ... (8)
    Адриен-Фото
    Да он уже ПЕРЕЗРЕЛ. Для побед...
  • сервело
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    сервело-Фото
    Я видел это своими глазами. Разложение и распад СНГ велокомьюнити. Nil permanent sub sole
  • VeloVelo
    Ричи Порт о возможном поиске н ... (8)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Ричи Порт: «Я определил для себя срок до конца мая, потом мне нужна определённость. Кто-то сказал, что, возможно, Герант Томас собирается перейти в команду Trek-Segafredo, потому что у неё есть потенциал сильной команды. Если команда BMC закроется, хотелось бы выступать в такой команде...."

    Неужели опять появилась возможность стать 2-м номером? 
    Ричи, не упускай! Это Твоё! )



    А по БМС еще в прошлом сезоне было понятно. К Сожалению... 
    Даже если спасут команду, то, ненадолго (КМК)



    Порт уже давно созрел. Компот. Простите меня все, кто его любят. 
    Хороший парень? - возможно, не мне судить )



    Но, не Чемпион.

  • Astanaforever
    Грег Ван Авермат – победитель ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Леха в раж пошел после взятого этапа на Вуэльте. Почувствовал себя настоящим топовым гонцом. Че сказать, ветер ему в спину.
  • VeloVelo
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    VeloVelo-Фото

    Толстый вернулся )
    Ильич, с Возвращением тебя! )

  • Astanaforever
    Ваут Пулс – победитель 2 этапа ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Лулу красачик! Раскрылся парняга после некрасивого побега Ару в ОАЭ. Парень без никаких излишних амбиций пропахал несколько сезонов на Нибали и Ару.Теперь пора и о себе заявить.А заявить есть чего! С такими гонцами как Лулу сезон попрет на ура! Настроение в команде бодрое. Задачи и без явного лидера решаемые. Джиро и Вуэльту по зубам взять команде .Супермен уже способен брать грантуры. Если не в этом сезоне, то на следующий обьязан.. Начало сезона обнадеживает.
  • VeloVelo
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    VeloVelo-Фото
    Берите Выше! )
  • VeloVelo
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    VeloVelo-Фото

    красава! )
    Типичный задний защитник )

    ЗЫ: было когда-то в футболе такое понятие - "либеро" ;)

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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