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Доминирование британской команды Sky на старте Тур де Франс-2017 в Германии

Герант Томас и Крис Фрум о 1-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Британский велогонщик из британской команды Sky одержал победу на 1 этапе Тур де Франс-2017, и это не Крис Фрум, который стал 6-м на данном этапе, а 31-летний олимпийский чемпион на треке Герант Томас (Geraint Thomas). Герант Томас проехал дистанцию индивидуальной гонки на время протяженностью 14 км за 16 минут 4 секунды со средней скоростью 52.282  км/час. Разделка по улицам Дюссельдорфа проходила в сложных погодных условиях под дождём по мокрой трассе с массой поворотов.

 

Доминирование британской команды Sky на старте Тур де Франс-2017 в Германии

 Photo © ASO/Alex BROADWAYASO/A.Broadway

 

  На первой отсечке Герант Томас показывал 5-й результат, проехав 8.1 км за 9 минут и 23 секунды со средней скоростью 51.794 км/час,  уступив действующему чемпиону мира в разделке, немецкому гонщику Тони Мартину (Katusha-Alpecin) 4 секунды. Но на заключительном участке протяженностью 5.9 км британский гонщик команды Sky показал лучшее время, проехав со средней скоростью в 52.968 км/час.

 

  Капитан команды Sky, трёхкратный победитель Тур де Франс, Крис Фрум   на заключительном отрезке был вторым, уступив своему соотечественнику и сокоманднику 7 секунд.

 

Доминирование британской команды Sky на старте Тур де Франс-2017 в Германии

 Photo © ASO/Pauline Ballet

 

 Герант Томас, выиграв первый в карьере этап на Тур де Франс, надел и первую жёлтую майку лидера. Он также возглавил классификацию по очкам, но в зелёной майке на старт 2 этапа выйдет белорусский гонщик, товарищ Томаса по команде Sky, Василий Кириенко.

 

 

Доминирование британской команды Sky на старте Тур де Франс-2017 в Германии

 

Доминирование британской команды Sky на старте Тур де Франс-2017 в Германии

 Photo © ASO/Pauline Ballet

 

  Герант Томас: «Мне не верится, что я выиграл. Я думал, что меня обойдёт Тони Мартин или кто-то ещё, в этом году у меня было много неудачных моментов. Возвращаться домой в прошлом месяце было тяжело.

 

  Но взять победу здесь просто потрясающе. Дорога не кажется слишком скользкой, если едешь не слишком быстро. Первый поворот я прошёл на большой скорости, но Нико (Николя Порталь, спортивный директор) сказал мне по радио, чтобы я не рисковал, а просто ехал ровно. Пару раз я мог бы ускориться, но сейчас это уже не важно. У меня есть мощность, и чувствую себя отлично. В этом году я проехал несколько хороших разделок. Но всё равно до сих пор не могу поверить.

 

  В велоспорт в 10 лет я пришёл в первую очередь благодаря Тур де Франс, потому что смотрел гонку. А теперь я оказался по другую сторону камеры в жёлтой майке – это мечта, которая стала явью. Наша команда очень сильна, Василий Кириенко был чемпионом мира, Крис показал, что он также в хорошей форме. Для нас это был хороший день».

 

Доминирование британской команды Sky на старте Тур де Франс-2017 в Германии

 Photo © ASO/Alex BROADWAYASO/A.Broadway

 

  Крис Фрум: «Я слышал в наушники, что Герант Томас выиграл. Для команды это супер. Я много работал над разделкой последние три недели после Критериума Дофине. К счастью, сегодня я проехал хорошо».

 

 

 

 

Реультаты 1 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Крис Фрум Chris Froome Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:34 | Регистрация: 4.01.2015

    Ну шо ж, не зря Фруми ехал в машине-техничке за Кири, разведал трассу на все 200% Может такое проДелал и Томас, этого же мы то не видели))

    В велоспорт в 10 лет я пришёл в первую очередь благодаря Тур де Франс, потому что смотрел гонку. А теперь я оказался по другую сторону камеры в жёлтой майке – это мечта, которая стала явью.

    было дело...2007 год, его первый ТдФ и команда Барлоуворлд; так ДжиТи начинал

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:42 | Регистрация: 4.07.2013

      Фруми ехал в техничке за Квято.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:49 | Регистрация: 4.07.2013

    А Кюнг, стало быть поедет в "белом".

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1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде сошёл с Ту ... (6)
    VeloVelo-Фото
    "Развину мысль" - это на каком языке?)
  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде сошёл с Ту ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Оргам незачет! Алехандро Здоровья!

  • Student
    Алехандро Вальверде сошёл с Ту ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Ему 38, это очень не вовремя, тот кто писал что не обклеили матами отбойники абсолютно прав. Если эта халатность лишит нас его яркой езды будет обидно очень, не передать словами. Гонщик великолепный.
    Развину мысль дальше, это конец его карьеры.
  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (87)
    Student-Фото
    Цитата: marketbk
    Смотрю многие, кто еще день назад, писали о том, что Тур может быть непредсказуем, теперь "впали в уныние". Да ладно вам, пройдено только 14 км из 3500. И да не устали говорить о допе в Скай? Или думаете старичок Вальв (дай Бог ему скорей восстановиться) жжет круглый год на свекольном соке?
    Вот за честность, мне это человек нравится.

    Цитата: EL-Fenomeno
    Мде((( действительно чёрный день для Испании на ТдФ. Два капитана, двух команд вне уже гоночных баталий, проехав всего 10км. на Туре.
    Больше всего пугает травма Алекса; если там раздроблено всё, это полный триндец.
     
    Кстати насчёт Томаса и Фрума.
    Я тут подумал (после 1 этапа) такую интересно-крамольную мыслю)) А что если с Крисом в СКАЙе случится тоже самое что с Виггинсом? Т.е. "подсадит" Томас через годик-другой, и всё, Фруми, теперь не ты главный у нас, а если не нравится - прощай) 
    Не думаю, оба практически одногодки, обоим от силы года два осталась на топ-уровне.
  • VeloVelo
    Доминирование британской коман ... (3)
    VeloVelo-Фото

    А Кюнг, стало быть поедет в "белом".

  • VeloVelo
    Доминирование британской коман ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Фруми ехал в техничке за Квято.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Не хотел бы я жить в таких домах-шедеврах современной архитектуры. . . 
    Их обитателям, видимо, доплачивают за проживание )

    Спасибо за превью.

  • Vadik22
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (87)
    Vadik22-Фото
    Быстрее Пино и Ильнура он только вторую проехал.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (87)
    VeloVelo-Фото

    Зачем вы приписали  Барде, Чавеса, Дэна Мартина, Пуррито?
    Они горняки. Причем здесь разделка? )))

  • EL-Fenomeno
    Доминирование британской коман ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, не зря Фруми ехал в машине-техничке за Кири, разведал трассу на все 200% Может такое проДелал и Томас, этого же мы то не видели))

    В велоспорт в 10 лет я пришёл в первую очередь благодаря Тур де Франс, потому что смотрел гонку. А теперь я оказался по другую сторону камеры в жёлтой майке – это мечта, которая стала явью.

    было дело...2007 год, его первый ТдФ и команда Барлоуворлд; так ДжиТи начинал

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
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5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
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8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
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