Доминирование британской команды Sky на старте Тур де Франс-2017 в Германии

Герант Томас и Крис Фрум о 1-м этапе Тур де Франс-2017

Британский велогонщик из британской команды Sky одержал победу на 1 этапе Тур де Франс-2017, и это не Крис Фрум, который стал 6-м на данном этапе, а 31-летний олимпийский чемпион на треке Герант Томас (Geraint Thomas). Герант Томас проехал дистанцию индивидуальной гонки на время протяженностью 14 км за 16 минут 4 секунды со средней скоростью 52.282 км/час. Разделка по улицам Дюссельдорфа проходила в сложных погодных условиях под дождём по мокрой трассе с массой поворотов.

Photo © ASO/Alex BROADWAYASO/A.Broadway

На первой отсечке Герант Томас показывал 5-й результат, проехав 8.1 км за 9 минут и 23 секунды со средней скоростью 51.794 км/час, уступив действующему чемпиону мира в разделке, немецкому гонщику Тони Мартину (Katusha-Alpecin) 4 секунды. Но на заключительном участке протяженностью 5.9 км британский гонщик команды Sky показал лучшее время, проехав со средней скоростью в 52.968 км/час.

Капитан команды Sky, трёхкратный победитель Тур де Франс, Крис Фрум на заключительном отрезке был вторым, уступив своему соотечественнику и сокоманднику 7 секунд.

Photo © ASO/Pauline Ballet

Герант Томас, выиграв первый в карьере этап на Тур де Франс, надел и первую жёлтую майку лидера. Он также возглавил классификацию по очкам, но в зелёной майке на старт 2 этапа выйдет белорусский гонщик, товарищ Томаса по команде Sky, Василий Кириенко.

Photo © ASO/Pauline Ballet

Герант Томас: «Мне не верится, что я выиграл. Я думал, что меня обойдёт Тони Мартин или кто-то ещё, в этом году у меня было много неудачных моментов. Возвращаться домой в прошлом месяце было тяжело.

Но взять победу здесь просто потрясающе. Дорога не кажется слишком скользкой, если едешь не слишком быстро. Первый поворот я прошёл на большой скорости, но Нико (Николя Порталь, спортивный директор) сказал мне по радио, чтобы я не рисковал, а просто ехал ровно. Пару раз я мог бы ускориться, но сейчас это уже не важно. У меня есть мощность, и чувствую себя отлично. В этом году я проехал несколько хороших разделок. Но всё равно до сих пор не могу поверить.

В велоспорт в 10 лет я пришёл в первую очередь благодаря Тур де Франс, потому что смотрел гонку. А теперь я оказался по другую сторону камеры в жёлтой майке – это мечта, которая стала явью. Наша команда очень сильна, Василий Кириенко был чемпионом мира, Крис показал, что он также в хорошей форме. Для нас это был хороший день».

Photo © ASO/Alex BROADWAYASO/A.Broadway

Крис Фрум: «Я слышал в наушники, что Герант Томас выиграл. Для команды это супер. Я много работал над разделкой последние три недели после Критериума Дофине. К счастью, сегодня я проехал хорошо».