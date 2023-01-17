Герант Томас о маршруте Тур де Франс-2023 и желании проехать Джиро д’Италия

nightbuster33

Роан Деннис о возможностях ком ... (3) А может Ремке прокололся вне 3-х км.зоны и протянул время время ,чтобы въехать в нее,а затем сообщить о проколе.И почему бы не дать зависнуть вертолету с камерой над финишной прямой,буквально на 1,5-2,0мин.,чтобы зафиксировать правильность действий всех гонщиков на финише и разрешить все споры о правомерности действий каждого участника.

nightbuster33

Генеральный менеджер Education ... (13) Нибали:2013г.Джиро-удерживал Розовую майку 13 этапов и победил,2014г.ТдФ-удерживал Желтую майку 19 этапов и победил,2016г.-Розовую майку последние 2 этапа и до конца."Кройс был на голову сильнее",но проиграл обе разделки Нибали.Ну, а эффект "СВЕТА и ТЕНИ" могут понять только специалисты-ОПТИКИ.По простому говоря, пример:прочти текст с разной частотой мигания и сможешь ли прочитать текст при максимальной частоте мигания....Тут везуха не поможет.Этот эффект особо страшен для водителей при ездке по шоссе в солнечную погоду,где открытые участки чередуются с перекрытыми деревьями участками.Чем выше скорость,тем выше опастность, особенно на незнакомых трассах. Из-за этого эффект не сможешь рассмотреть опасное препятствие.

Sezar

Роан Деннис о возможностях ком ... (3) Очень вовремя напомнил. Единственный этап где Ремко мог потерять Вуэльту. Надеюсь, Ремко прочитает это вью и скажет Роану спасибо.

MVDP

Чемпионат Европы по велокроссу ... (5) Вроде не особо он подъемов боится, на Коппенберге сколько лет отжигал. Ну и комплекция к этому располагает.

velodoctor

Чемпионат Европы по велокроссу ... (5) Очень много подъемов, Эли на техничных трассах хорош больше.

Гонщик

Генеральный менеджер Education ... (13) Цитата: nightbuster33 Условия той гонки(2014г.,ТдФ)для всех были одинаковы и Нибали закончил его с честью.Закончить гонку без падений,не говорит ли это мастерстве победителя в выборе места в пелетоне в ходе гонки так и тактике его видения.Единственное его тяжелое падение было на Олимпийских Играх,где будучи в отрыве не смог совладать с мельканием СВЕТА и ТЕНИ при скоростном спуске и тем самым не заметив выбоину на трассе.И еще раз хочу отметить:"Считаю,что Нибали,Саган как и когда-то Кантадор,самые думающие гонщики,знающие, исходя из своей спортивной формы,где,когда и как достич максимального результата даже если и не будет ожидаемой помощи от команды (23.05.2021г.).Пример: Нибали-хотя бы Джиро-22,Кантадор-Джиро-15,ну а для Сагана -три медали ЧМ.Не приятнее ли просто пожелать Нибали успешной работе в новой должности и поздравить его с Днем рождения 14.11.22г.. На таком уровне, все ездят спуски примерно одинаково и везение очень важная деталь, то падение Нибали показало, что везение не бесконечно, буть то ямка или песок, листва, масло, рухнет любой, независимо от навыка, поэтому глупо отрицать очевидное. Фартануло Нибсу на Туре и особенно на Джиро, Кройс тогда был на голову сильнее его и выигрывал до падения около пяти минут...



На таком уровне, все ездят спуски примерно одинаково и везение очень важная деталь, то падение Нибали показало, что везение не бесконечно, буть то ямка или песок, листва, масло, рухнет любой, независимо от навыка, поэтому глупо отрицать очевидное. Фартануло Нибсу на Туре и особенно на Джиро, Кройс тогда был на голову сильнее его и выигрывал до падения около пяти минут... Цитата: Shalam s Urala Цитата: Гонщик Да хватит уже рассказывать сказки про фартовог

ок.

я ж не фанат Нибали чтоб бесконечно метать тут бисер в его честь )

и с чего мне вдруг восстанавливать справедливость в вашем насекомо-примитивном мире, где все удачи ваших нелюбимцев результат исключительно фарта, химии или вселенского заговора

ок.я ж не фанат Нибали чтоб бесконечно метать тут бисер в его честь )и с чего мне вдруг восстанавливать справедливость в вашем насекомо-примитивном мире, где все удачи ваших нелюбимцев результат исключительно фарта, химии или вселенского заговора В сортах вашего приметтвного мирка, точно не разбираюсь, а Нибали всегда был одним из топов, но далеко не сильнейшим как Контадор или Фрум в своë время.

MVDP

Чемпионат Европы по велокроссу ... (5) А что там не так с рельефом?

Earl57

Чемпионат Европы по велокроссу ... (5) Не заходит Намюр у Изербита. В 2019 г. он там так замерз во время гонки, что не то что ехать не мог, а просто идти. Тренер его на руках нес. Благо Изербит "веса пера", как любит говорить Курдюков.

Ну и сама трасса ему не подходит по рельефу.

velodoctor

Чемпионат Европы по велокроссу ... (5) Настоящий грязный кросс, отличная гонка поучилась, маршрут прямо экстрмиальный. Я только не застал как Эли Изербит сошел.

nightbuster33

Генеральный менеджер Education ... (13) Условия той гонки(2014г.,ТдФ)для всех были одинаковы и Нибали закончил его с честью.Закончить гонку без падений,не говорит ли это мастерстве победителя в выборе места в пелетоне в ходе гонки так и тактике его видения.Единственное его тяжелое падение было на Олимпийских Играх,где будучи в отрыве не смог совладать с мельканием СВЕТА и ТЕНИ при скоростном спуске и тем самым не заметив выбоину на трассе.И еще раз хочу отметить:"Считаю,что Нибали,Саган как и когда-то Кантадор,самые думающие гонщики,знающие, исходя из своей спортивной формы,где,когда и как достич максимального результата даже если и не будет ожидаемой помощи от команды (23.05.2021г.).Пример: Нибали-хотя бы Джиро-22,Кантадор-Джиро-15,ну а для Сагана -три медали ЧМ.Не приятнее ли просто пожелать Нибали успешной работе в новой должности и поздравить его с Днем рождения 14.11.22г..