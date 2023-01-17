Герант Томас о маршруте Тур де Франс-2023 и желании проехать Джиро д’Италия

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Герант Томас: «Хотел бы ещё раз проехать Джиро д’Италия-2023»
Победитель Тур де Франс-2018, призёр французского Гранд-тура этого года, Герант Томас (Geraint Thomas) задумывался об участии в Джиро д’Италия, но после презентации маршрута Тур де Франс-2023, кажется, ещё больше склонен выбрать итальянский Гранд-тур, где будет 70 км индивидуальных гонок на время. Впечатлением о маршруте Тур де Франс и своими планами 36-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers поделился в интервью Cyclingnews.
Герант Томас: «Когда впервые проехал Тур в 2007, да, давно, там было две разделки, каждая из которых была больше 50 км. Так что, они перешли в другую крайность. Те этапы с разделками тоже были знаковыми. В этом году на Туре получилось лишь три этапа с общим спринтом, и они тоже были важными. Может быть, они просто стараются всё запутать. Отсутствие разделок расстраивает.
Почему я думаю о Джиро, на этом Гранд-туре меньше напряжение, другая атмосфера и всё остальное. Я бы хотел проехать Джиро ещё раз. Всегда наслаждался этой гонкой, несмотря на то, что последние два раза падал и сходил. Было бы приятно вернуться и финишировать.
В 2020 у меня была очень хорошая форма. И в позапрошлый раз (в 2017 году), если бы не мотоцикл, припаркованный на дороге… очень хотелось узнать, как бы я тогда выступил.
Отношусь просто - подойти к старту Джиро д’Италия в как можно более хорошей форме. Другое дело, буду ли в итоге бороться за этапы или за генеральную классификацию. Но очень хочу поучаствовать в Джиро. Будет похоже на то, как подходил к Тур де Франс в этом году – просто стартовать на пике формы и вперёд».
Четыре раза в карьере Герант Томас принимал участие в Джиро д’Италия. В 2017 году он сошёл через несколько этапов после большого завала на 9-м этапе, который спровоцировал припаркованный на обочине мотоцикл. В 2020 году британский гонщик упал в нейтральной зоне сразу после старта 3-го этапа, наехав на бачок.
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nightbuster33
Роан Деннис о возможностях ком ... (3)
А может Ремке прокололся вне 3-х км.зоны и протянул время время ,чтобы въехать в нее,а затем сообщить о проколе.И почему бы не дать зависнуть вертолету с камерой над финишной прямой,буквально на 1,5-2,0мин.,чтобы зафиксировать правильность действий всех гонщиков на финише и разрешить все споры о правомерности действий каждого участника.
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nightbuster33
Генеральный менеджер Education ... (13)
Нибали:2013г.Джиро-удерживал Розовую майку 13 этапов и победил,2014г.ТдФ-удерживал Желтую майку 19 этапов и победил,2016г.-Розовую майку последние 2 этапа и до конца."Кройс был на голову сильнее",но проиграл обе разделки Нибали.Ну, а эффект "СВЕТА и ТЕНИ" могут понять только специалисты-ОПТИКИ.По простому говоря, пример:прочти текст с разной частотой мигания и сможешь ли прочитать текст при максимальной частоте мигания....Тут везуха не поможет.Этот эффект особо страшен для водителей при ездке по шоссе в солнечную погоду,где открытые участки чередуются с перекрытыми деревьями участками.Чем выше скорость,тем выше опастность, особенно на незнакомых трассах. Из-за этого эффект не сможешь рассмотреть опасное препятствие.
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Гонщик
Генеральный менеджер Education ... (13)
Цитата: nightbuster33
Условия той гонки(2014г.,ТдФ)для всех были одинаковы и Нибали закончил его с честью.Закончить гонку без падений,не говорит ли это мастерстве победителя в выборе места в пелетоне в ходе гонки так и тактике его видения.Единственное его тяжелое падение было на Олимпийских Играх,где будучи в отрыве не смог совладать с мельканием СВЕТА и ТЕНИ при скоростном спуске и тем самым не заметив выбоину на трассе.И еще раз хочу отметить:"Считаю,что Нибали,Саган как и когда-то Кантадор,самые думающие гонщики,знающие, исходя из своей спортивной формы,где,когда и как достич максимального результата даже если и не будет ожидаемой помощи от команды (23.05.2021г.).Пример: Нибали-хотя бы Джиро-22,Кантадор-Джиро-15,ну а для Сагана -три медали ЧМ.Не приятнее ли просто пожелать Нибали успешной работе в новой должности и поздравить его с Днем рождения 14.11.22г..
На таком уровне, все ездят спуски примерно одинаково и везение очень важная деталь, то падение Нибали показало, что везение не бесконечно, буть то ямка или песок, листва, масло, рухнет любой, независимо от навыка, поэтому глупо отрицать очевидное. Фартануло Нибсу на Туре и особенно на Джиро, Кройс тогда был на голову сильнее его и выигрывал до падения около пяти минут...
Цитата: Shalam s Urala
Цитата: Гонщик
Да хватит уже рассказывать сказки про фартовог
ок.
я ж не фанат Нибали чтоб бесконечно метать тут бисер в его честь )
и с чего мне вдруг восстанавливать справедливость в вашем насекомо-примитивном мире, где все удачи ваших нелюбимцев результат исключительно фарта, химии или вселенского заговора
В сортах вашего приметтвного мирка, точно не разбираюсь, а Нибали всегда был одним из топов, но далеко не сильнейшим как Контадор или Фрум в своë время.
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Earl57
Чемпионат Европы по велокроссу ... (5)
Не заходит Намюр у Изербита. В 2019 г. он там так замерз во время гонки, что не то что ехать не мог, а просто идти. Тренер его на руках нес. Благо Изербит "веса пера", как любит говорить Курдюков.
Ну и сама трасса ему не подходит по рельефу.
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nightbuster33
Генеральный менеджер Education ... (13)
Условия той гонки(2014г.,ТдФ)для всех были одинаковы и Нибали закончил его с честью.Закончить гонку без падений,не говорит ли это мастерстве победителя в выборе места в пелетоне в ходе гонки так и тактике его видения.Единственное его тяжелое падение было на Олимпийских Играх,где будучи в отрыве не смог совладать с мельканием СВЕТА и ТЕНИ при скоростном спуске и тем самым не заметив выбоину на трассе.И еще раз хочу отметить:"Считаю,что Нибали,Саган как и когда-то Кантадор,самые думающие гонщики,знающие, исходя из своей спортивной формы,где,когда и как достич максимального результата даже если и не будет ожидаемой помощи от команды (23.05.2021г.).Пример: Нибали-хотя бы Джиро-22,Кантадор-Джиро-15,ну а для Сагана -три медали ЧМ.Не приятнее ли просто пожелать Нибали успешной работе в новой должности и поздравить его с Днем рождения 14.11.22г..
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