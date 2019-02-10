VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Герант Томас: «В этом году главная цель - Тур де Франс-2019»

Герант Томас о разделке 1 этапа Вуэльты Валенсии-2019 и планах на сезон

 

 

  Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас начал сезон, стартовав на Вуэльте Валенсии-2019. Он занял 13-е место в разделке на 1-м этапе, объяснив после финиша, что ему не хватило сил в финальном подъёме.

 

 

  Герант Томас: «Проехал, как ожидалось. Приятно вернуться в гонки. Я в порядке, мне просто не хватило сил в конце. Старался держать стабильную скорость. но как только начал проходить подъём, понял, что не смогу продолжать с той же скоростью до вершины. Я доволен результатом, учитывая, какую работу проделал (на тренировках), и то, что нахожусь ещё не в лучшей форме. Мог бы проехать лучше, сберечь силы для подъёма. Но и это хорошее начало, продолжу в том же духе в ближайшие несколько дней».

 

  Недавно глава команды Sky Дэйв Брэйлсфорд говорил, что вопрос об участии Геранта Томаса в Джиро д’Италия-2019 ещё открыт, а Крис Фрум подчеркнул, что маршрут Джиро идеально подходит Томасу. Но 32-летний британский гонщик команды Sky в интервью BBC Sport утверждает, что  Тур де Франс-2019 является главной целью его сезона.

 

  Герант Томас: «У меня незавершённое дело с Джиро д’Италия, и я об этом подумаю. Возможно, поеду итальянский Гран-тур в следующем году, но в этом сезоне главное – Тур де Франс».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 10 февраля 2019

Volta a la Comunitat Valenciana

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

17 февраля 2019

Trofeo Laigueglia

17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


ОПРОС

Будете ли вы следить за гонкой Colombia 2.1?

Комментарии

  • velodoctor
    Эдвальд Боассон Хаген – победи ... (5)
    velodoctor-Фото
    да он регулярно начинает сезон с хороших разделок, не знаю куда он вернулся.
  • sergeipauk
    Эдвальд Боассон Хаген – победи ... (5)
    sergeipauk-Фото

    Walther вы редиска , если не знаете Мартина.

  • sergeipauk
    Эдвальд Боассон Хаген – победи ... (5)
    sergeipauk-Фото
    Ты следи за ходом событий. Тони Мартин это Чемпион Мира, если вы не знаете.
  • BaTman
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 1 (11)
    BaTman-Фото
    Вот про добрее это Вы молодец. Почаще бы так.
  • Hammill
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 1 (11)
    Hammill-Фото
    В том то и дело, что для него похоже профильного вида не существует. Биатлон он вроде давно комментит, но навыков, смотрю, не прибавляется. Сильно ИМХУЮ, но посади на его место условного Мамучашвили (на лыжные гонки и биатлон), и то лучше получится.
  • Адриен
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 1 (11)
    Адриен-Фото

    Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет... Слушайте, не вина комментатора, что ему пришлось вести не профильный для него вид. Видать, в Еврососпорте в это время не оказалось "под рукой" штатных велосипедных ведущих - бывает... Вот здесь, на сайте  мнениями делятся  настоящие знатоки велоспорта. Скажите - а в этой коротенькой разделке вам РЕАЛЬНО нужен был комментарий? Что там нужно было комментировать ? По мне - так интершума вполне было достаточно. К чему это я - ДОБРЕЕ НАДО БЫТЬ, снисходительней. Тогда - придет время, настанет момент - и к вам отнесутся так же ...

  • Hammill
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 1 (11)
    Hammill-Фото

    Кондрашов и биатлон с лыжными гонками комментирует мягко говоря не важно. Хорошо хоть на биатлоне Круглов его частенько спасает. Вообще не понимаю, как на Еврике держат такого непрофессионального комментатора.

  • BaTman
    Крис Фрум: «У Геранта Томаса с ... (13)
    BaTman-Фото
    А почему он подлый и тщеславный ? Вроде наоборот он в открытую намекает Джи, что тот не свёл счёты с другими Гранд-Турами и лучше ему задуматься об этом, а не пытаться забрать второй ТДФ.
  • Walther
    Эдвальд Боассон Хаген – победи ... (5)
    Walther-Фото

    "немецкий гонщик команды Jumbo – Visma Тони Мартинпроигравший"
    Чо за гонщик такой? :)

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 1 (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    Комментатору спасибо.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 февраля

Sergey Shilov (Gazprom - RusVelo)

7 февраля

Elia Viviani (Deceuninck - Quick Step)

Ian Boswell (Team KATUSHA-Alpecin)

Jonas Rickaert (Corendon - Circus)

Michael Valgren (Dimension Data)

Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2019 (28)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)