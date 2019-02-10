Герант Томас: «В этом году главная цель - Тур де Франс-2019»

Герант Томас о разделке 1 этапа Вуэльты Валенсии-2019 и планах на сезон

Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас начал сезон, стартовав на Вуэльте Валенсии-2019. Он занял 13-е место в разделке на 1-м этапе, объяснив после финиша, что ему не хватило сил в финальном подъёме.

Герант Томас: «Проехал, как ожидалось. Приятно вернуться в гонки. Я в порядке, мне просто не хватило сил в конце. Старался держать стабильную скорость. но как только начал проходить подъём, понял, что не смогу продолжать с той же скоростью до вершины. Я доволен результатом, учитывая, какую работу проделал (на тренировках), и то, что нахожусь ещё не в лучшей форме. Мог бы проехать лучше, сберечь силы для подъёма. Но и это хорошее начало, продолжу в том же духе в ближайшие несколько дней».

Недавно глава команды Sky Дэйв Брэйлсфорд говорил, что вопрос об участии Геранта Томаса в Джиро д’Италия-2019 ещё открыт, а Крис Фрум подчеркнул, что маршрут Джиро идеально подходит Томасу. Но 32-летний британский гонщик команды Sky в интервью BBC Sport утверждает, что Тур де Франс-2019 является главной целью его сезона.

Герант Томас: «У меня незавершённое дело с Джиро д’Италия, и я об этом подумаю. Возможно, поеду итальянский Гран-тур в следующем году, но в этом сезоне главное – Тур де Франс».