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Презентация маршрута Тур де Франс-2023

Тур де Франс-2023: презентация маршрута

 

 

В Дворце конгрессов в Париже 27 октября был представлен маршрут Тур де Франс-2023. 110-й выпуск французского Гранд-тура стартует 1 июля в Бильбао, столице Страны Басков, и финиширует 23 июля в Париже. Протяжённость маршрута Большой Петли составит 3404 км с прохождением пяти горных массивов.

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2023

 

 

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2023 Презентация маршрута Тур де Франс-2023 Презентация маршрута Тур де Франс-2023

 

 

  В маршруте 110-го выпуска Большой Петли организаторы отдали предпочтение горам – участников ждут в общей сложности 30 подъёмов второй, первой или высшей категории. 1 подъём будет пройден в Стране Басков, 6 – в Пиренеях, 4 – в Массиве Централь, 1 – в Юре, 13 – в Альпах, 5 – в Вогезах.

 

Через 35 лет на Тур де Франс вернётся легендарный подъём Пюи-де-Дом (Puy de Dôme), который помнит поединок Жака Анкетиля и Раймона  Пулидора 1964 года и победу Фаусто Коппи 1952. Финальные 4 км подъёма – по бетонному покрытию со средним градиентом около 12%. Пюи-де-Дом ждёт участников на 9-м этапе. Самой высокой точкой маршрута Тур де Франс-2023 станет вершина Коль-де-ла-Лоз (Col de la Loze) – 2304 м.

 

Единственная 22-км индивидуальная гонка на время на 16-м этапе также будет горной - финиширует в подъём, набор высоты составит 660 м.

 

  Из 21 этапа Тур де Франс-2023 с двумя днями отдыха:

 

8 горных этапов с 4 горными финишами (Котерет-Камбаск (Cauterets-Cambasque), Пюи-де-Дом (Puy de Dôme), Гранд-Коломбье (Grand Colombier) и Сент-Жерве-Мон-Блан (Saint-Gervais Mont-Blanc);

8 равнинных;

4 этапа с пересечённым рельефом;

1 – индивидуальная гонка на время.

Организаторы вернули "Бонусную премию" с бонификацией на горных вершинах – 8, 5 и 2 секунды.

 

  Победитель Тур де Франс-2023 определится на 20-м этапе, проложенном через Вогезы до горнолыжного курорта Ле-Маркштайн (Le Markstein), где, несмотря на протяжённость в 133 км набор высоты составит 3500 м.

 

 

1.07 Суббота. Этап 1: Bilbao - Bilbao, 182 км

 Презентация маршрута Тур де Франс-2023


2.07 Воскресенье. Этап 2: Vitoria-Gasteiz - Saint-Sébastien, 209 км

 Презентация маршрута Тур де Франс-2023


3.07 Понедельник. Этап 3: Amorebieta-Etxano - Bayonne, 185 км

 


4.07 Вторник. Этап 4: Dax - Nogaro, 182 км

 


5.07 Среда. Этап 5: Pau - Laruns, 165 км

 Презентация маршрута Тур де Франс-2023

Презентация маршрута Тур де Франс-2023 Презентация маршрута Тур де Франс-2023


6.07 Четверг. Этап 6: Tarbes - Cauterets-Cambasque, 145 км

Презентация маршрута Тур де Франс-2023 Презентация маршрута Тур де Франс-2023

Презентация маршрута Тур де Франс-2023

 


7.07 Пятница. Этап 7: Mont-de-Marsan - Bordeaux, 170 км

 


8.07 Суббота. Этап 8: Libourne - Limoges, 201 км

 


9.07 Воскресенье. Этап 9: Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme, 184 км

 


10.07 Понедельник. День отдыха:

 


11.07 Вторник. Этап 10: Vulcania - Issoire, 167 км

 


12.07 Среда. Этап 11: Clermont-Ferrand - Moulins, 180 км

 


13.07 Четверг. Этап 12: Roanne - Belleville-en-Beaujolais, 169 км

 


14.07 Пятница. Этап 13: Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier, 138 км

Презентация маршрута Тур де Франс-2023

 


15.07 Суббота. Этап 14: Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil, 152 км

Презентация маршрута Тур де Франс-2023

Презентация маршрута Тур де Франс-2023 

Презентация маршрута Тур де Франс-2023


16.07 Воскресенье. Этап 15: Les Gets Les Portes du Soleil - Saint-Gervais Mont-Blanc, 180 км

Презентация маршрута Тур де Франс-2023 Презентация маршрута Тур де Франс-2023 


17.07 Понедельник. День отдыха: 

 


18.07 Вторник. Этап 16: Passy - Combloux (ITT), 22 км

 Презентация маршрута Тур де Франс-2023


19.07 Среда. Этап 17: Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel, 166 км

 Презентация маршрута Тур де Франс-2023


20.07 Четверг. Этап 18: Moûtiers - Bourg-en-Bresse, 186 км

 


21.07 Пятница. Этап 19: Moirans-en-Montagne - Poligny, 173 км

 


22.07 Суббота. Этап 20: Belfort - Le Markstein Fellering, 133 км

 Презентация маршрута Тур де Франс-2023


23.07 Воскресенье. Этап 21: Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Élysées, 115 км

 

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2023

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года больше понравился?


  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:14 | Регистрация: 4.07.2011

    Глазам не верю! Посмотрел на Фейсбуке карту тура , вытаращил глаза и тихо пошёл на наш форум за подробностями и ... Невероятно, горы, горы и ничего, кроме гор. Вот, просто , со старта и до бесконечности . Это как же надо распределить свои силы и восстановление? Какое то дно ада 110 выпуск.

    И, топим за Тадея.

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • motte
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (1)
    motte-Фото

    Глазам не верю! Посмотрел на Фейсбуке карту тура , вытаращил глаза и тихо пошёл на наш форум за подробностями и ... Невероятно, горы, горы и ничего, кроме гор. Вот, просто , со старта и до бесконечности . Это как же надо распределить свои силы и восстановление? Какое то дно ада 110 выпуск.

    И, топим за Тадея.

  • Astanaforever
    Новый спортивный директор Lott ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Астане это ожидает в 2024 г. Однозначно.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (97)
    s75-Фото
    Лицензии WT раздадут на три года, поэтому так сразу никто не вылетит. Другое дело, что эту лицензию надо еще получить, на 18 мест 21 зарегистрированный кандидат.
  • Святославчик
    Луис Леон Санчес возвращается ... (11)
    Святославчик-Фото
    Астана превращается в богадельню... Сложно представить за что будут бороться.
  • Astanaforever
    Трансферные новости пелотона-2 ... (97)
    Astanaforever-Фото
    С этим составом где эти недоездуны мартинелли, груздевы, захаровы, конти, домюровские , натаровы,и прочая шваль халявщиков, Астане тока вешаться, чтобы второй год испытать позор и тем самым вылетить из мирового дивизиона. Вино че думает, в этом сезоне полный провал, а в следующем эти сбитые летуны поедут ковать победы? Наивно. Я думаю, он просто идет по течению и авось прокатит и оттягивает время, час Х, когда команду закроют. А там трын- трава не гори. Так понимать? Не позорьтесь.
  • Krakk
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (5)
    Krakk-Фото

    Препарат-то ерундовый, обидно так нелепо залететь.

    Цитата: vadi
    В таких случаях спортсмены доверчиво пьют что им дают свои потому что "надо"
    Это, мягко говоря, глупость. Принимать что попало по одной указке со стороны, когда от этого может рухнуть вся карьера, будет только последний имбецил.

  • vadi
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (5)
    vadi-Фото
    Еще неизвестно откуда этот трамадол. Наверняка во многих командах высокого уровня есть своя медицина и подопечным запрещено принимать что либо самостоятельно. В таких случаях спортсмены доверчиво пьют что им дают свои потому что "надо"
  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (97)
    nightbuster33-Фото
    О наличии или отсутствии у каждого члена команды Астана контракта вы можете ознакомится на Фан-сайте команды Астаны,проследив,когда и на какое время были подписаны контракты с каждым членом команды. Возможно,в свое время не были учтены переподписки вне "трансферного окна".
  • Esperus2006
    Самуэле Баттистелла остается в ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Супер, нравится этот гонщик
  • Camel
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (5)
    Camel-Фото

    Надеяться Юберу на "силу своей команды" в лице Варрана Баргиля, Насэра Буанни и Клемана Шампуссана - все равно что надеяться на старика Хоттабыча.

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