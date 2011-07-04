Презентация маршрута Тур де Франс-2023 

Тур де Франс-2023: презентация маршрута

В Дворце конгрессов в Париже 27 октября был представлен маршрут Тур де Франс-2023. 110-й выпуск французского Гранд-тура стартует 1 июля в Бильбао, столице Страны Басков, и финиширует 23 июля в Париже. Протяжённость маршрута Большой Петли составит 3404 км с прохождением пяти горных массивов.

В маршруте 110-го выпуска Большой Петли организаторы отдали предпочтение горам – участников ждут в общей сложности 30 подъёмов второй, первой или высшей категории. 1 подъём будет пройден в Стране Басков, 6 – в Пиренеях, 4 – в Массиве Централь, 1 – в Юре, 13 – в Альпах, 5 – в Вогезах.

Через 35 лет на Тур де Франс вернётся легендарный подъём Пюи-де-Дом (Puy de Dôme), который помнит поединок Жака Анкетиля и Раймона Пулидора 1964 года и победу Фаусто Коппи 1952. Финальные 4 км подъёма – по бетонному покрытию со средним градиентом около 12%. Пюи-де-Дом ждёт участников на 9-м этапе. Самой высокой точкой маршрута Тур де Франс-2023 станет вершина Коль-де-ла-Лоз (Col de la Loze) – 2304 м.

Единственная 22-км индивидуальная гонка на время на 16-м этапе также будет горной - финиширует в подъём, набор высоты составит 660 м.

Из 21 этапа Тур де Франс-2023 с двумя днями отдыха:

8 горных этапов с 4 горными финишами (Котерет-Камбаск (Cauterets-Cambasque), Пюи-де-Дом (Puy de Dôme), Гранд-Коломбье (Grand Colombier) и Сент-Жерве-Мон-Блан (Saint-Gervais Mont-Blanc);

8 равнинных;

4 этапа с пересечённым рельефом;

1 – индивидуальная гонка на время.

Организаторы вернули "Бонусную премию" с бонификацией на горных вершинах – 8, 5 и 2 секунды.

Победитель Тур де Франс-2023 определится на 20-м этапе, проложенном через Вогезы до горнолыжного курорта Ле-Маркштайн (Le Markstein), где, несмотря на протяжённость в 133 км набор высоты составит 3500 м.

1.07 Суббота. Этап 1: Bilbao - Bilbao, 182 км



2.07 Воскресенье. Этап 2: Vitoria-Gasteiz - Saint-Sébastien, 209 км



3.07 Понедельник. Этап 3: Amorebieta-Etxano - Bayonne, 185 км



4.07 Вторник. Этап 4: Dax - Nogaro, 182 км



5.07 Среда. Этап 5: Pau - Laruns, 165 км



6.07 Четверг. Этап 6: Tarbes - Cauterets-Cambasque, 145 км



7.07 Пятница. Этап 7: Mont-de-Marsan - Bordeaux, 170 км



8.07 Суббота. Этап 8: Libourne - Limoges, 201 км



9.07 Воскресенье. Этап 9: Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme, 184 км



10.07 Понедельник. День отдыха:



11.07 Вторник. Этап 10: Vulcania - Issoire, 167 км



12.07 Среда. Этап 11: Clermont-Ferrand - Moulins, 180 км



13.07 Четверг. Этап 12: Roanne - Belleville-en-Beaujolais, 169 км



14.07 Пятница. Этап 13: Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier, 138 км



15.07 Суббота. Этап 14: Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil, 152 км



16.07 Воскресенье. Этап 15: Les Gets Les Portes du Soleil - Saint-Gervais Mont-Blanc, 180 км



17.07 Понедельник. День отдыха:



18.07 Вторник. Этап 16: Passy - Combloux (ITT), 22 км



19.07 Среда. Этап 17: Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel, 166 км



20.07 Четверг. Этап 18: Moûtiers - Bourg-en-Bresse, 186 км



21.07 Пятница. Этап 19: Moirans-en-Montagne - Poligny, 173 км



22.07 Суббота. Этап 20: Belfort - Le Markstein Fellering, 133 км



23.07 Воскресенье. Этап 21: Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Élysées, 115 км