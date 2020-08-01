Герант Томас о своих стартах до Тур де Франс-2020

Герант Томас о месяцах изоляции, виртуальных гонках и планах

Победитель Тур де Франс-2018, 34-летний британский гонщик команды Ineos Герант Томас готовится к стартам возобновлённого сезона. В интервью телеканалу S4C он рассказал о том, как провёл месяцы карантина и какие гонки проедет до Тур де Франс-2020.

Герант Томас: «Расстраивает, что часть гонок пропущена, но происходят более важные вещи. Жизнь каждого радикально изменилась. К счастью для нас, я вернулся в Кардифф на 50 странных дней, смог выезжать на тренировки, проводил много времени с семьёй, что обычно мне не удавалось. Это особенно ценно, когда дома малыш, Максен (Macsen).

Я становлюсь старше, у меня впереди осталось, может быть, три, четыре или пять лет. Так что хочу взять из этих лет максимум, выступать и наслаждаться. Этот период был трудным, но многие люди находятся в гораздо худшем положении, чем мы».

В ближайшее время Герант Томас примет участие в двух этапах виртуального Тур де Франс. Он рассказал о впечатлениях от виртуальных велогонок на платформе Zwift:

«Это не реальные гонки, но очень реалистичные. Zwift очень помог мне выдать больше, потому что ты онлайн борешься со своими товарищами по команде. Даже если не собирался соревноваться с ними со старта, как только начинаешь гонку, в любом случае появляется дух соперничества, в итоге гонка получается тяжёлой. Поэтому такие гонки, без сомнений, хорошая тренировка».

1 августа он начнёт сезон на шоссе, примет участие в La Route d’Occitanie (1 – 4 августа), затем проедет Tour de l’Ain (7 – 9 августа) и Критериум Дофине (12 – 16 августа).