Винченцо Нибали: “На месте Ремко Эвенепула я бы поставил целью Джиро д’Италия-2023”

Винченцо Нибали о маршруте Джиро д’Италия-2023

Винченцо Нибали, двукратный победитель Джиро д’Италия, завершивший в этом сезоне карьеру профессионального велогонщика, был одним из почётных гостей во время презентации маршрута 106-го выпуска итальянского Гранд-тура.

На Джиро д’Италия-2023 организаторы предложили участникам три индивидуальных гонки на время общей протяжённостью 70,6 км, в том числе с финишем в подъём на 20-м этапе.

Винченцо Нибали, который является последним из итальянских победителей Джиро д’Италия, после презентации поделился мнением о маршруте. В интервью Cyclingnews Нибали отметил, что будь он на месте действующего чемпиона мира, победителя Вуэльты Испании-2022 Ремко Эвенепула, то поставил бы целью борьбу за розовую майку победителя «Корса Роза».

Напомним, что генеральный менеджер команды Quick-Step Патрик Лефевр в одном из интервью после победы своего подопечного в групповой гонке на чемпионате мира сказал, что участие Ремко Эвенепула в Тур де Франс в следующем сезоне пока не планируется.

Винченцо Нибали: «Будь я Ремко Эвенепулом, то в 2023 году поставил бы целью Джиро д’Италия. Он выиграл Вуэльту, поэтому Гранд-туры — лучший вариант для его последовательного развития как гонщика.

Этот маршрут Джиро выглядит великолепно. Он идеально сбалансирован. Горы начнутся рано, потом подъёмы продолжатся. Интересная финальная разделка, пугающая для гонщиков, так как им почти наверняка перед подъёмом придётся пересаживаться с разделочного велосипеда на шоссейный.

С тех пор, как впервые проехал Джиро молодым гонщиком, этот Гранд-тур всегда был для меня особенным. Я ехал его как лидер, дважды выиграл, в этом году, в мой последний сезон в профессионалах, финишировал четвёртым.

Я проехал свою финальную гонку только на прошлой неделе, поэтому всё ещё смотрю на представленный маршрут глазами гонщика. Кажется, что я просто закончил сезон и всем наслаждаюсь. Но когда в декабре начнутся тренировочные лагеря, наверное, тогда полностью осознаю, что я завершил карьеру.

На Джиро д’Италия-2023 может хорошо выступить и даже финишировать на подиуме Герант Томас. Финальная горная разделка подходит Рогличу, к тому же она проложена рядом со Словенией. До неё он может ехать, защищаясь, а потом выиграть у всех время.

Надо хорошо проехать первую неделю Джиро д’Италия-2023, но потом от разделки в Романье (на 9-м этапе) 11 тяжелейших дней гонки. На Гранд-турах мы привыкли, что гонщики рано выигрывают время, но на Джиро в 2023 году это может быть рискованно.

Индивидуальная гонка на время создаст значительные разрывы, но этап до Кранс-Монтаны (13-й) тоже важен, он прояснит расстановку сил в генеральной классификации. Кому-то, кто будет в форме, даёт шанс выиграть ещё больше времени.

Финальная неделя трудная, но к тому времени уже появится иерархия среди генеральщиков. Конечно, это Джиро, могут быть сюрпризы, как в этом году, когда Джей Хиндли сбросил Ричарда Карапаса на последнем горном этапе и выиграл Джиро. Три финальных этапа могут перевернуть гонку с ног на голову, но это ещё и большое приглашение к действию. Уверен, кто-то этим воспользуется».