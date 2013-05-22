 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

Джиро д'Италия-2023: презентация маршрута

17 октября в Милане, на сцене оперного театра Джорджио Габера, прошла презентация маршрута 106-го выпуска Джиро д’Италия, который в 2023 году стартует в Абруццо 6 мая и финиширует в Риме 28 мая. На презентации присутствовали победитель Джиро д’Италия-2022 Джей Хиндли, победитель очковой классификации Арно Демар и горный король Джиро Кун Бауман, а также двукратные победители итальянского Гранд-тура Винченцо Нибали и Альберто Контадор.

Маршрут Джиро д’Италия-2023 включает 3 индивидуальных гонки на время общей протяжённостью 70,6 км (18,4 км на 1-м этапе, 33,6 км на 9-м, и 18,6 км горная разделка на 20-м), пять горных финишей. Общий набор высоты составит 51300 м, общая протяженность - 3448,6 км.

В четвёртый раз в истории наивысшая точка Джиро д’Италия – Чима Коппи — будет присвоена не итальянской вершине – на 13-м этапе гонка пройдёт по территории Швейцарии, где участники должны покорить перевал Гран-Сан-Бернардо (Gran San Bernardo) – Чиму Коппи на высоте 2469 м.

Джиро д’Италия-2023 стартует в Абруццо, Гранд-тур откроет индивидуальная гонка на время.

На первой неделе Джиро д’Италия-2023 гонщиков ждёт этап в Апеннинах с серией подъёмов и общим набором высоты 3500 м с финишем на озере Лачено, первым финишем в подъём в этом выпуске.

Первый настоящий горный этап ждёт участников на 7-м этапе – этап с прохождением подъёма Роккарасо и финишем в 45-км подъём Кампо-Императоре на высоте 2135 м.

На следующий день после восхождения на Кампо Императоре гонщиков ждёт ещё один сложный этап – 207 км в регионе Марке с набором высоты 2500 м и чередой «мури», коротких крутых подъёмов, сосредоточенных на финальных 60 километрах, в том числе подъём Каппуччини – 3 км с 19% и Монте-делле-Чезане – 7 км с 8%. Каппуччини будет проходиться дважды, в том числе за 5 км до финиша.

Перед первым днём отдыха гонщики проедут вторую индивидуальную гонку на время, равнинную.

Вторая неделя после подходящих спринтерам двух этапов и пересечённого этапа приведёт пелотон в Швейцарию, где пройдут два альпийских горных этапа, в том числе этап с покорением Гран-Сан-Бернардо (Чипа Коппи) и Круа-де-Кёр (15 км с 1350 м набора высоты).

После второго дня отдыха третья неделя Джиро д’Италия-2023 начнётся с горного этапа до Монте-Бондоне, с набором высоты 5000 м. Подниматься на Монте-Бондоне пелотон будет по стороне от Альдено, с градиентами, доходящими до 15%.

18-й этап – короткий, но насыщенный подъёмами с набором высоты 3700 м, прохождением подъёма Кой (4 км с 10%, на отдельных участках до 19%). Кульминацией горной части Джиро д’Италия-2023 станет 19-й этап с финишем на Трем Чиме ди Лаваредо – общий набор высоты 5400 м, прохождением Пассо Джау, Пассо Тре Крочи.

Сразу после тяжелейшего доломитового этапа гонщиков ждёт решающий тест – индивидуальная гонка на время с набором высоты 1050 м. Первые 10 км разделки 20 этапа пройдут по равнине, затем после прохождения отсечки включён участок брусчатки, а финал – подъём 7,5 км с 12% и максимальным 12%. В финале короткий подъём с 22%.

Джиро д’Италия-2023 финиширует в Риме спринтерским «этапом дружбы».

6 мая. Суббота. Этап 1: Fossacesia Marina - Ortona - Costa Dei Trabocchi (ITT), 18.4 км



7 мая. Воскресенье. Этап 2: Teramo - San Salvo, 204 км



8 мая. Понедельник. Этап 3: Vasto - Melfi, 210 км



9 мая. Вторник. Этап 4: Venosa - Lago Laceno, 184 км



10 мая. Среда. Этап 5: Atripalda - Salerno, 172 км



11 мая. Четверг. Этап 6: Napoli - Napoli, 156 км



12 мая. Пятница. Этап 7: Capua - Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), 218 км



13 мая. Суббота. Этап 8: Terni - Fossombrone, 207 км



14 мая. Воскресенье. Этап 9: Savignano Sul Rubicone - Cesena (Technogym Village) (ITT), 33.6 км



15 мая. Понедельник. День отдыха:



16 мая. Вторник. Этап 10: Scandiano - Viareggio, 190 км



17 мая. Среда. Этап 11: Camaiore - Tortona, 218 км



18 мая. Четверг. Этап 12: Bra - Rivoli, 179 км



19 мая. Пятница. Этап 13: Borgofranco D'Ivrea - Crans Montana, 208 км



20 мая. Суббота. Этап 14: Sierre - Cassano Magnago, 194 км



21 мая. Воскресенье. Этап 15: Seregno - Bergamo, 191 км



22 мая. Понедельник. День отдыха:



23 мая. Вторник. Этап 16: Sabbio Chiese - Monte Bondone, 198 км



24 мая. Среда. Этап 17: Pergine Valsugana - Caorle, 192 км



25 мая. Четверг. Этап 18: Oderzo - Val Di Zoldo, 160 км



26 мая. Пятница. Этап 19: Longarone - Tre Cime Di Lavaredo (Rif. Auronzo), 182 км



27 мая. Суббота. Этап 20: Tarvisio - Monte Lussari (ITT), 18.6 км



28 мая. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 115 км