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Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

Джиро д'Италия-2023: презентация маршрута

  

17 октября в Милане, на сцене оперного театра Джорджио Габера, прошла презентация маршрута 106-го выпуска Джиро д’Италия, который в 2023 году стартует в Абруццо 6 мая и финиширует в Риме 28 мая. На презентации присутствовали победитель Джиро д’Италия-2022 Джей Хиндли, победитель очковой классификации Арно Демар и горный король Джиро Кун Бауман, а также двукратные победители итальянского Гранд-тура Винченцо Нибали и Альберто Контадор.

 

  Маршрут Джиро д’Италия-2023 включает 3 индивидуальных гонки на время общей протяжённостью 70,6 км (18,4 км на 1-м этапе, 33,6 км на 9-м, и 18,6 км горная разделка на 20-м), пять горных финишей. Общий набор высоты составит 51300 м, общая протяженность - 3448,6 км.

 

  В четвёртый раз в истории наивысшая точка Джиро д’Италия – Чима Коппи — будет присвоена не итальянской вершине – на 13-м этапе гонка пройдёт по территории Швейцарии, где участники должны покорить перевал Гран-Сан-Бернардо (Gran San Bernardo) – Чиму Коппи на высоте 2469 м.

 

  Джиро д’Италия-2023 стартует в Абруццо, Гранд-тур откроет индивидуальная гонка на время.

 

  На первой неделе Джиро д’Италия-2023 гонщиков ждёт этап в Апеннинах с серией подъёмов и общим набором высоты 3500 м с финишем на озере Лачено, первым финишем в подъём в этом выпуске.

 

  Первый настоящий горный этап ждёт участников на 7-м этапе – этап с прохождением подъёма Роккарасо и финишем в 45-км подъём Кампо-Императоре на высоте 2135 м.

 

  На следующий день после восхождения на Кампо Императоре гонщиков ждёт ещё один сложный этап – 207 км в регионе Марке с набором высоты 2500 м и чередой «мури», коротких крутых подъёмов, сосредоточенных на финальных 60 километрах, в том числе подъём Каппуччини – 3 км с 19% и Монте-делле-Чезане – 7 км с 8%. Каппуччини будет проходиться дважды, в том числе за 5 км до финиша.

 

Перед первым днём отдыха гонщики проедут вторую индивидуальную гонку на время, равнинную.

 

Вторая неделя после подходящих спринтерам двух этапов и пересечённого этапа приведёт пелотон в Швейцарию, где пройдут два  альпийских горных этапа, в том числе этап с покорением Гран-Сан-Бернардо (Чипа Коппи) и Круа-де-Кёр (15 км с 1350 м набора высоты).

 

После второго дня отдыха третья неделя Джиро д’Италия-2023 начнётся с горного этапа до Монте-Бондоне, с набором высоты 5000 м. Подниматься на Монте-Бондоне пелотон будет по стороне от Альдено, с градиентами, доходящими до 15%.

 

18-й этап – короткий, но насыщенный подъёмами с набором высоты 3700 м, прохождением подъёма Кой (4 км с 10%, на отдельных участках до 19%). Кульминацией горной части Джиро д’Италия-2023 станет 19-й этап с финишем на Трем Чиме ди Лаваредо – общий набор высоты 5400 м, прохождением Пассо Джау, Пассо Тре Крочи.

 

Сразу после тяжелейшего доломитового этапа гонщиков ждёт решающий тест – индивидуальная гонка на время с набором высоты 1050 м. Первые 10 км разделки 20 этапа пройдут по равнине, затем после прохождения отсечки включён участок брусчатки, а финал – подъём 7,5 км с 12%  и максимальным 12%. В финале короткий подъём с 22%.

 

Джиро д’Италия-2023 финиширует в Риме спринтерским «этапом дружбы».

 

 

 

 

 

 

6 мая. Суббота. Этап 1: Fossacesia Marina - Ortona - Costa Dei Trabocchi (ITT), 18.4 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


7 мая. Воскресенье. Этап 2: Teramo - San Salvo, 204 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


8 мая. Понедельник. Этап 3: Vasto - Melfi, 210 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


9 мая. Вторник. Этап 4: Venosa - Lago Laceno, 184 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


10 мая. Среда. Этап 5: Atripalda - Salerno, 172 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


11 мая. Четверг. Этап 6: Napoli - Napoli, 156 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


12 мая. Пятница. Этап 7: Capua - Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), 218 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


13 мая. Суббота. Этап 8: Terni - Fossombrone, 207 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


14 мая. Воскресенье. Этап 9: Savignano Sul Rubicone - Cesena (Technogym Village) (ITT), 33.6 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

 


15 мая. Понедельник. День отдыха:

 


16 мая. Вторник. Этап 10: Scandiano - Viareggio, 190 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


17 мая. Среда. Этап 11: Camaiore - Tortona, 218 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


18 мая. Четверг. Этап 12: Bra - Rivoli, 179 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


19 мая. Пятница. Этап 13: Borgofranco D'Ivrea - Crans Montana, 208 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


20 мая. Суббота. Этап 14: Sierre - Cassano Magnago, 194 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


21 мая. Воскресенье. Этап 15: Seregno - Bergamo, 191 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


22 мая. Понедельник. День отдыха:

 


23 мая. Вторник. Этап 16: Sabbio Chiese - Monte Bondone, 198 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


24 мая. Среда. Этап 17: Pergine Valsugana - Caorle, 192 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


25 мая. Четверг. Этап 18: Oderzo - Val Di Zoldo, 160 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


26 мая. Пятница. Этап 19: Longarone - Tre Cime Di Lavaredo (Rif. Auronzo), 182 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


27 мая. Суббота. Этап 20: Tarvisio - Monte Lussari (ITT), 18.6 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023


28 мая. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 115 км

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия-2023 Джиро д'Италия Giro d'Italia Гранд-тур

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  1. Имя: Иван

    IvanIvan

    Вчера, 21:24 | Регистрация: 26.08.2022

    Огоо. А так можно было? Вот это разделка...

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 22.05.2013

    20 этап устрашающий, что не так пойдет можно проиграть Аля Рогла на тдф.

    Первые две недели слишком слабые, уж явный совсем перекос на конец, что это за гора 26км 3,4 средний. Джи собирался на Джиро же?

  3. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 27.05.2017

    А что необычного в 20-ом? По мне так 30 км пересеченки смотрелась куда динамичнее.

    No war!
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Комментарии

  • uran
    Презентация маршрута Джиро д' ... (3)
    uran-Фото
    А что необычного в 20-ом? По мне так 30 км пересеченки смотрелась куда динамичнее.
  • velodoctor
    Презентация маршрута Джиро д' ... (3)
    velodoctor-Фото
    20 этап устрашающий, что не так пойдет можно проиграть Аля Рогла на тдф.

    Первые две недели слишком слабые, уж явный совсем перекос на конец, что это за гора 26км 3,4 средний. Джи собирался на Джиро же?
  • IvanIvan
    Презентация маршрута Джиро д' ... (3)
    IvanIvan-Фото
    Огоо. А так можно было? Вот это разделка...
  • RVL
    Джанни Савио пытается спасти в ... (1)
    RVL-Фото

    Только хотел написать перед прочтением статьи, что у Джанни не жизнь, а борьба за существование командыbiggrin

    А тут такое:

    В интервью Cyclingnews Джанни Савио, руководящий командой с 1996 года, признался, что впервые завершает сезон в неопределённости.

    Не не не Джанни... твой голос, что голос Лефевра... Все пропало и дайте денег))

    Ничего, как и прежде-все будет ок, и в дивизионе останетесь, и на Джиро вскочите. Но не сразу, а в последний момент - так эффектнее и медийности выше крыши! Смотрим сериал-джанни савио и судьба злодейка)

  • Earl57
    Команда Intermarche – Wanty – ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: s75
    Увлечения Инеоса "на стороне" в различных дисциплинах (трек, маунтинбайк и т.д., триатлон сюда же до кучи) это именно "то, что нужно спонсору". Другое дело - как эти хождения "налево" влияют на результаты шоссейной команды, но это уже другая грустная тема, в которой - да, Лефевр по-своему прав ;)

    Вы несправедливы. Ни Карапас, ни Берналь ничем кроме шоссе не занимаются. И если Берналь травмировался, а Карапас уже знал, что уйдет и предпочел собирать личные победы вместо работы на команду - то это вопросы не к менеджменту команды. Адам Йейтс предсказуемо не потянул на ГТ, но он как лидер и не предполагался. Томас уже в возрасте и выжал из себя все что мог. Молодые парни только начале своего пути. Ни Хейтеру, ни Пидкоку совмещение не мешало. Если даже Пидкок не сделал на шоссе всего запланированнового, внимание СМИ к команде он обеспечил и обепечивает с лихвой. Ганну просто загнали, ему надо отдохнуть и научиться говорить "нет". И все будет в порядке.

  • velodoctor
    Команда Intermarche – Wanty – ... (16)
    velodoctor-Фото
    Я вот только сейчас понял на кой им Вивиани был нужен, трек для британцев видимо важен.
  • s75
    Команда Intermarche – Wanty – ... (16)
    s75-Фото
    Увлечения Инеоса "на стороне" в различных дисциплинах (трек, маунтинбайк и т.д., триатлон сюда же до кучи) это именно "то, что нужно спонсору". Другое дело - как эти хождения "налево" влияют на результаты шоссейной команды, но это уже другая грустная тема, в которой - да, Лефевр по-своему прав ;)
  • VeloVelo
    Chrono des Nations-2022. Резул ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну хоть здесь взял Штефан победу, поздравляю )

  • Esperus2006
    Veneto Classic-2022. Результат ... (2)
    Esperus2006-Фото
    У Астаны забавно конечно, как только пришедшие в команду гонщики лучшие почти всегда за эти пол года
  • SVS
    Команда Intermarche – Wanty – ... (16)
    SVS-Фото
    Всё правильно. Но спонсоры считают не только число побед. Медийный эффект им не менее важен, ИМХО. А он - получше, чем у многих, и явно не соответствует 6-му месту команды :). Да и сезон они закрыли так, как многим только снится.
    В прочем, посмотрим в следующем году.

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