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Герант Томас: "Не знаю, буду ли на Тур де Франс, может, поеду Джиро д’Италия-2023"

Герант Томас о возможном участии в Джиро д’Италия-2023, будущем команды INEOS Grenadieers и завершении карьеры

 

 

 

  Герант Томас (Geraint Thomas), единственный велогонщик в составе INEOS Grenadiers, выступающий беспрерывно с момента основания команды в 2010 году, задумывается о завершении карьеры и о варианте проехать в следующем году Джиро д’Италия, а не Тур де Франс.

 

  Победитель Тур де Франс-2018, в этом году он поднялся на третью ступень подиума Большой Петли, а два последних участия в итальянском Гранд-туре (в 2017 и 2020) закончились для Геранта Томаса сходом. Мыслями по поводу предстоящего сезона 36-летний британский велогонщик поделился в интервью VeloNews.

 

Герант Томас: "Не знаю, буду ли на Тур де Франс, может, поеду Джиро д’Италия-2023"

 

  Герант Томас: «Зимой с женой обсудим и решим, чем хочу заниматься. Она очень хочет, чтобы я продолжал выступать. Дело больше в том, как буду себя чувствовать. Много времени приходится проходить вне дома. И было бы интересно сделать что-то новое, но в то же время не хочется заканчивать. Буду решать, что делать дальше.

 

Если честно, даже не знаю, поеду ли Тур де Франс. Возможно, Джиро. Не знаю, пока всё подвешено в воздухе.

 

  Мотивация всегда усиливается, когда хочешь показать, на что ты ещё способен. Когда выиграл Тур, было приятно на следующий год вернуться и доказать, что результат не был случайным. В этом году возвращение на Тур, когда все думали, что я больше ничего не смогу добиться, тоже порадовало. Чувствую, что мне больше нечего доказывать.

 

  Главное, продолжать наслаждаться гонками, ехать по-своему. И прогресс виден, как и в другие годы, особенно при том, каким ужасным был прошлый год. Горжусь тем, как проехал Тур. Я понимал, что мне будет тяжело, но не терял веры в свои силы. Когда мы заехали в Пиренеи, важно было следить за всем, что происходит, а  не только за теми двумя ребятами (Погачаром и Вингегором). Они просто исключительные. Подняться на подиум – большое достижение.

 

  Хочу в начале следующего года быть чуть в лучшей форме, чем в этом году. Хочу быть впереди в  гонках, не обязательно выигрывать, но когда финишируешь высоко, то гонка приносит больше радости. Хочется стартовать на Туре Даун Андер, отличное место для начала сезона. Мне всё ещё нравится и гоняться, и тренироваться, но для меня имеет большое значение, что приходится быть вдали от дома.

 

  Что касается силы команды, она меняется волнами. Возможно, пару лет мы не были так сильны, как раньше, но не в миллион раз хуже. Весь спорт меняется. Команда идёт в правильном направлении, использует другой подход и нуждается в ребятах, которые поведут команду в гонке, у которых можно учиться. Появляется много молодых, интересно наблюдать, как команда будет развиваться. Будущее у неё яркое».

   

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers

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