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Герант Томас в 2018 году возвращается на Париж-Рубэ

 Герант Томас примет участие в Париж-Рубэ-2018

 

  31-летний британский гонщик команды Sky Герант Томас (Geraint Thomas) главной целью следующего сезона ставит Тур де Франс-2018, где получит свободу действий. Многое зависит от того, как разрешится ситуация с капитаном команды Крисом Фрумом, который готовится бороться за пятую победу на Большой Петле. Но Герант Томас в интервью Cyclingnews сказал, что руководство команды Sky знает о его амбициях. Поэтому первую часть сезона британский гонщик построит в следующем сезоне по-другому, в отличие от прошлых лет Томас не будет начинать сезон с Тура Даун Андер, его первой гонкой станет Вольта Альгарве, затем в его программе идёт Тиррено-Адриатико.

 

  Кроме того, в качестве подготовки к этапу с брусчаткой, который будет на Тур де Франс-2018, Герант Томас вернётся на Париж-Рубэ, где в последний раз принимал участие в 2015 году. Также впервые в карьере Герант Томас намерен выйти на старт Льеж-Бастонь-Льеж.

 

 

  Герант Томас: «Я сказал Тиму Керрисону и Дэйву Брэйлсфорду, что хочу поставить целью Тур де Франс-2018. Если Фрум поедет Джиро д’Италия, то его подготовка будет отличаться. Мне хочется быть в самой лучшей форме, взять из ситуации максимум».

 

 На вопрос Cyclingnews, обсуждал ли Герант Томас ситуацию Фрума с руководством команды, гонщик ответил: «Никому из нас не было необходимости что-то говорить. Мы все об этом знаем, поэтому мы просто собираемся относиться к ситуации так, как обычно начинаем другой сезон. Он будет лидером, но я собираюсь показать (на Тур де Франс) лучший для себя результат.

 

  Что будет, то будет.  Но я получу свободу действий, что мне подходит, особенно на первой неделе, когда может быть ветер, и потом мы должны преодолевать брусчатку. Я просто могу держаться впереди, и, возможно, по итогам первых девяти дней заработаю небольшое преимущество. Если буду достаточно хорош, у меня будет свободная роль, посмотрим, что смогу сделать.

 

  Есть много крупных гонок, подходящих для подготовки к Тур де Франс, поэтому я стартую с Альгарве, потом поеду Тиррено-Адриатико, затем будут несколько тренировочных лагерей. Вернусь на Париж-Рубэ, что меня очень радует. Хороший повод вернуться и проехать классику-Монумент дал этап с брусчаткой Тур де Франс. Я люблю эту гонку. Тур Фландрии люблю в той же степени, но в это время буду на Тенерифе.

 

  Такую подготовку к Туру нельзя считать идеальной, так как все знают, что на Рубэ всякое может случиться. Я просто хочу в финале помочь Стэннарду и Москону. Это будет захватывающе. Потом стартую на Льеж-Бастонь-Льеж, Туре Романдии, Критериуме Дофине. В моей программе много важных гонок, которые очень хочу проехать».

 

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Париж-Рубэ Тур де Франс

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Комментарии

  • Александра
    Краудфандинг помог велогонщику ... (3)
    Александра-Фото

    Молодец.

  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (40)
    Berdok-Фото
    спецолимпиада?!
  • ironharley
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (40)
    ironharley-Фото
    будет всё как обычно - "небыл, небыл, небыл, небыл, не имел, не состоял,... даже рядом не стоял"
  • rude_rider
    Краудфандинг помог велогонщику ... (3)
    rude_rider-Фото

    ну он и не звезда

    и не звездный грегари

    и не мастер по отрывам

    так что все нормально.

  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (40)
    Berdok-Фото

    у меня одного складывается впечатление, что серожа три сэ периодически делает набеги по лентам и жостка всех минусует?

    ггг

  • Adriano
    Краудфандинг помог велогонщику ... (3)
    Adriano-Фото

    Получается его зп 5к евро до уплаты налогов. При минимальной зарплате гонщика в команде проконти 33к долларов (27800 евро). Чистыми выходит наверное где-то 2.5 к. Не очень много.

  • Крайний
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (40)
    Крайний-Фото

    Наука не стоит на месте, в какой то момент, количество химически, генетически или механически аугментированных людей превысит число обычных. И им надо будет куда то девать свою энергию.

    Т. н. локомотивы спорта или примут мутантов в свои ряды, изменив правила игры, или возникнет свой спортивный мир, где можно всё. Я бы посмотрел. И лучше на второй  вариант, так даже интереснее. А еще интереснее был бы mixfight: "МОК" против "гладиаторов".

    "Let`s get ready to rumbleeeeeeeeee!"

     

  • rude_rider
    Микель Ланда: «Гонка решит, кт ... (20)
    rude_rider-Фото
    Ланда таким образом и в мувистар не уживется.
    то же мне..один раз сказали стоп.а теперь намекает что он круче Фрума был на том туре что ли.
    точно не поедет на тур.если только через джиру
  • velodoctor
    Микель Ланда: «Гонка решит, кт ... (20)
    velodoctor-Фото

    Ну они люди подневольные, спонсор сказал они выпустили форму. Тем более спонсору дела нет до цветов Астаны и остальных команд. А так в этом году заманался высматривать наших катюшинцев, которые похожи на бахрейн и лотто по цвету.  Их кстати тоже на голубой чето потянуло в новом году. to_pick_ones_nose

  • Адриен
    Микель Ланда: «Гонка решит, кт ... (20)
    Адриен-Фото
    Дизайн формы у Астаны немного изменили - не будет плавного перехода черного в голубой.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
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