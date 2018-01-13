Герант Томас в 2018 году возвращается на Париж-Рубэ

Герант Томас примет участие в Париж-Рубэ-2018

31-летний британский гонщик команды Sky Герант Томас (Geraint Thomas) главной целью следующего сезона ставит Тур де Франс-2018, где получит свободу действий. Многое зависит от того, как разрешится ситуация с капитаном команды Крисом Фрумом, который готовится бороться за пятую победу на Большой Петле. Но Герант Томас в интервью Cyclingnews сказал, что руководство команды Sky знает о его амбициях. Поэтому первую часть сезона британский гонщик построит в следующем сезоне по-другому, в отличие от прошлых лет Томас не будет начинать сезон с Тура Даун Андер, его первой гонкой станет Вольта Альгарве, затем в его программе идёт Тиррено-Адриатико.

Кроме того, в качестве подготовки к этапу с брусчаткой, который будет на Тур де Франс-2018, Герант Томас вернётся на Париж-Рубэ, где в последний раз принимал участие в 2015 году. Также впервые в карьере Герант Томас намерен выйти на старт Льеж-Бастонь-Льеж.

Герант Томас: «Я сказал Тиму Керрисону и Дэйву Брэйлсфорду, что хочу поставить целью Тур де Франс-2018. Если Фрум поедет Джиро д’Италия, то его подготовка будет отличаться. Мне хочется быть в самой лучшей форме, взять из ситуации максимум».

На вопрос Cyclingnews, обсуждал ли Герант Томас ситуацию Фрума с руководством команды, гонщик ответил: «Никому из нас не было необходимости что-то говорить. Мы все об этом знаем, поэтому мы просто собираемся относиться к ситуации так, как обычно начинаем другой сезон. Он будет лидером, но я собираюсь показать (на Тур де Франс) лучший для себя результат.

Что будет, то будет. Но я получу свободу действий, что мне подходит, особенно на первой неделе, когда может быть ветер, и потом мы должны преодолевать брусчатку. Я просто могу держаться впереди, и, возможно, по итогам первых девяти дней заработаю небольшое преимущество. Если буду достаточно хорош, у меня будет свободная роль, посмотрим, что смогу сделать.

Есть много крупных гонок, подходящих для подготовки к Тур де Франс, поэтому я стартую с Альгарве, потом поеду Тиррено-Адриатико, затем будут несколько тренировочных лагерей. Вернусь на Париж-Рубэ, что меня очень радует. Хороший повод вернуться и проехать классику-Монумент дал этап с брусчаткой Тур де Франс. Я люблю эту гонку. Тур Фландрии люблю в той же степени, но в это время буду на Тенерифе.

Такую подготовку к Туру нельзя считать идеальной, так как все знают, что на Рубэ всякое может случиться. Я просто хочу в финале помочь Стэннарду и Москону. Это будет захватывающе. Потом стартую на Льеж-Бастонь-Льеж, Туре Романдии, Критериуме Дофине. В моей программе много важных гонок, которые очень хочу проехать».