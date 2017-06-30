Герант Томас продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Герант Томас подписал новый двухлетний контракт с командой Ineos Grenadiers

35-летний британский велогонщик Герант Томас (Geraint Thomas) продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers, где продолжит выступать в ней до конца 2023 года. С новым двухлетним контрактом стаж Геранта Томаса, который выступает в британской команде с момента её основания в 2010 году, составит 14 лет. Сейчас уроженец Уэльса готовится к 16-му сезону в профессионалах. За время выступления в британской команде Герант Томас одержал 24 победы, в 2018 году стал победителем Тур де Франс, а в следующем году – призёром французского Гранд-тура.

Герант Томас: «Я всё ещё предельно мотивирован много работать и упорно тренироваться. Это то, что я люблю. И я до сих пор наслаждаюсь ездой на велосипеде и приложением усилий. Когда уже видишь впереди финишную черту своей карьеры, хочется извлекать максимум из каждого дня, чтобы дни не проходили зря.

Конечно, окончание сезона 2021 года было трудным, но до падения на Туре я находился в лучшей форме за все годы. Я до сих пор решительно настроен бороться на крупнейших гонках. Может быть, обращу внимание на Арденны, в которых никогда по-настоящему не боролся. Новое вдохновляет, надеюсь, потом смогу сыграть важную роль на Тур де Франс.

Очень рад, что проведу с командой последние несколько лет карьеры. Главное – будет интересно. Меня спрашивают, какой будет моя роль, конечно, хочу продолжать побеждать сам, но стать частью побеждающей команды и радоваться вместе с моими лучшими товарищами по команде тоже важно, но чтобы так было, мне самому нужно быть в моей лучшей форме.

Команда очень сильно эволюционировала за последние 12 лет. Атмосфера тренировочного лагеря на Майорке была сравнима с ощущениями последних лет с той разницей, что появилось много молодых новых ребят, свежих лиц. Каждый с вдохновением хочет продвигать команду вперёд, становиться ближе друг с другом. Я хочу играть в этом ключевую роль».

Род Эллингворт, исполняющий обязанности главы команды Ineos Grenadiers: «Джи был с нами с самого начала. Он выиграл крупнейшие гонки, наставляет молодых гонщиков, является блестящим представителем велоспорта, воодушевляет бесчисленное количество людей пересесть на велосипеды.

Мы знаем, и он тоже знает, что ещё многое впереди. Он голоден до ещё больших успехов на самом высоком уровне. В следующем сезоне будет настоящая битва. Уровень борьбы выше, чем когда-либо. Мы как команда бросим все силы, и Джи будет важным гонщиком команды в этой борьбе».