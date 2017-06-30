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Герант Томас продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Герант Томас подписал новый двухлетний контракт с командой Ineos Grenadiers

 

 

 

  35-летний британский велогонщик Герант Томас (Geraint Thomas) продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers, где продолжит выступать в ней до конца 2023 года. С новым двухлетним контрактом стаж Геранта Томаса, который выступает в британской команде с момента её основания в 2010 году, составит 14 лет. Сейчас уроженец Уэльса готовится к 16-му сезону в профессионалах. За время выступления в британской команде Герант Томас одержал 24 победы, в 2018 году стал победителем Тур де Франс, а в следующем году – призёром французского Гранд-тура.

 

Герант Томас продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

 

  Герант Томас: «Я всё ещё предельно мотивирован много работать и упорно тренироваться. Это то, что я люблю. И я до сих пор наслаждаюсь ездой на велосипеде и приложением усилий. Когда уже видишь впереди финишную черту своей карьеры, хочется извлекать максимум из каждого дня, чтобы дни не проходили зря.

 

  Конечно, окончание сезона 2021 года было трудным, но до падения на Туре я находился в лучшей форме за все годы. Я до сих пор решительно настроен бороться на крупнейших гонках. Может быть, обращу внимание на Арденны, в которых никогда по-настоящему не боролся. Новое вдохновляет, надеюсь, потом смогу сыграть важную роль на Тур де Франс.

 

  Очень рад, что проведу с командой последние несколько лет карьеры. Главное – будет интересно. Меня спрашивают, какой будет моя роль, конечно, хочу продолжать побеждать сам, но стать частью побеждающей команды и радоваться вместе с  моими лучшими товарищами по команде тоже важно, но чтобы так было, мне самому нужно быть в моей лучшей форме.

 

  Команда очень сильно эволюционировала за последние 12 лет. Атмосфера тренировочного лагеря на Майорке была сравнима с ощущениями последних лет с той разницей, что появилось много молодых новых ребят, свежих лиц. Каждый с вдохновением хочет продвигать команду вперёд, становиться ближе друг с другом. Я хочу играть в этом ключевую роль».

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности главы команды Ineos Grenadiers: «Джи был с нами с самого начала. Он выиграл крупнейшие гонки, наставляет молодых гонщиков, является блестящим представителем велоспорта, воодушевляет бесчисленное количество людей пересесть на велосипеды.

  Мы знаем, и он тоже знает, что ещё многое впереди. Он голоден до ещё больших успехов на самом высоком уровне. В следующем сезоне будет настоящая битва. Уровень борьбы выше, чем когда-либо. Мы как команда бросим все силы, и Джи будет важным гонщиком команды в этой борьбе».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Олег

    Karmatron

    Вчера, 20:59 | Регистрация: 6.06.2019

    Удачи тебе, старина Джи! Пусть Фортуна снова повернется к тебе лицом, как в 2018-м!

     

    P.s. Нужно было обязательно написать что-то нормальное, пока не проснулся Reforg34 и не испортил хорошую новость

  2. SportSpirit

    Вчера, 21:04 | Регистрация: 4.05.2019

    Когда пару дней назад в теме про Брэйлдсфорда писала

     

    Цитата: SportSpirit
     
    И, шутки шутками, но судя по летней риторике в прессе, именно Эллингворт продавил решение оставить старину Томаса в команде. 

     

    думала, что этот вопрос уже был закрыт. Видимо, долго торговались о сумме контракта)

     

    Это доброе решение: 2 года и с почестями на пенсию. Томас - глыба! Справедливости ради, к нему есть одна большая претензия красной линией сквозь всю карьеру - он слишком много падал. И до победы на Туре-2018 и после. 

     

    Кстати, Тур-2021, даже после вывиха плеча на 3-м этапе, Томас доехал и в горах тянул получше Квятека. Собственно, большую часть своей шоссейной карьеры он и был звездным грегари. 

     

    А еще - невероятно, но факт! - он один из немногих кто в этом сезоне выиграл финишный спринт у Кольбрелли (5-й этап Дофине). А, возможно, и единственныйmusic

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:18 | Регистрация: 30.06.2017

    Фрум поддавил его карьеру, сделав из него свою тень. Может без него бы он добился намного большего. Я так думаю. Он даже стоя на верхней ступени в Париже, видно было, чувствовал себя неловко, каким то виноватым, рядом с Фрумом.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Герант Томас продлил контракт ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Фрум поддавил его карьеру, сделав из него свою тень. Может без него бы он добился намного большего. Я так думаю. Он даже стоя на верхней ступени в Париже, видно было, чувствовал себя неловко, каким то виноватым, рядом с Фрумом.
  • SportSpirit
    Герант Томас продлил контракт ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Когда пару дней назад в теме про Брэйлдсфорда писала

     

    Цитата: SportSpirit
     
    И, шутки шутками, но судя по летней риторике в прессе, именно Эллингворт продавил решение оставить старину Томаса в команде. 

     

    думала, что этот вопрос уже был закрыт. Видимо, долго торговались о сумме контракта)

     

    Это доброе решение: 2 года и с почестями на пенсию. Томас - глыба! Справедливости ради, к нему есть одна большая претензия красной линией сквозь всю карьеру - он слишком много падал. И до победы на Туре-2018 и после. 

     

    Кстати, Тур-2021, даже после вывиха плеча на 3-м этапе, Томас доехал и в горах тянул получше Квятека. Собственно, большую часть своей шоссейной карьеры он и был звездным грегари. 

     

    А еще - невероятно, но факт! - он один из немногих кто в этом сезоне выиграл финишный спринт у Кольбрелли (5-й этап Дофине). А, возможно, и единственныйmusic

  • Karmatron
    Герант Томас продлил контракт ... (3)
    Karmatron-Фото

    Удачи тебе, старина Джи! Пусть Фортуна снова повернется к тебе лицом, как в 2018-м!

     

    P.s. Нужно было обязательно написать что-то нормальное, пока не проснулся Reforg34 и не испортил хорошую новость

  • Earl57
    Майкл Вантурехаут – победитель ... (1)
    Earl57-Фото

    А тем временем Ваут Ван Арт признан спортсменом года в Бельгии

  • Kitsune-taichou
    Дэйв Брэйлсфорд назначен дирек ... (13)
    Kitsune-taichou-Фото
    я даже дату комментария три раза перечитала
  • Николай Н.
    Том Пидкок – победитель этапа ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Вчера был победителем, а сегодня вторым. Молодец.

  • RVL
    Том Пидкок: «Цель этого сезона ... (18)
    RVL-Фото
    Я так глубоко не копал))
    Но теперь я дважды убедился.
  • kostel69
    Том Пидкок: «Цель этого сезона ... (18)
    kostel69-Фото
    Здесь имелся ввиду конкретный бельгиец и конкретный голландец.
  • Александра
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (11)
    Александра-Фото

    Тот год, когда Астана поставила на Ару, а не не Ланду, надломил его, похоже, раз и навсегда. И тогда, и сейчас считаю тот расклад фатальным для этих гонщиков. Ару поверил в себя сверх меры (и где он теперь?), а Ланда стал иллюстрацией синдрома неудачника.

  • Александра
    Велокоманда Movistar представи ... (5)
    Александра-Фото

    Масу бы налысо побриться, был бы прямо, как Брюс Уиллес в детстве. Вот прямо обидно, такой красивый молодой человек, а на голове какой-то непонятный подшерсток.  Все красивые!))

     

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