Герант Томас готов продлить контракт с велокомандой Ineos Grenadiers

Герант Томас собирается продлить контракт с велокомандой Ineos Grenadiers

Герант Томас (Geraint Thomas) собирается продлить контракт с велокомандой Ineos Grenadiers, где выступал с момента её основания, ещё на два года. 35-летний британский велогонщик, победитель Тур де Франс-2018, в интервью BBC Sport Wales сообщил, что переговоры шли тяжело, так как у каждой стороны были свои приоритеты. Также Томас признался, что, скорее всего, это последний для него контракт профессионального велогонщика, после которого он завершит карьеру.

Герант Томас: «Очень многое сделано, но контракт всё ещё не подписан, поэтому не хочу всё испортить. Было тяжело, потому что мне пришлось разделять эмоции и бизнес.

Я знаю Дэйва (Брэйлсфорда) с 2003 года, у нас хорошие отношения, но у него свои боссы и программа, а с другой стороны есть я и то, что хочет моя семья. Поэтому было трудно – ни одно продление контракта не шло настолько плохо, потому что многое происходит. Но я счастлив, что, наконец, почти всё сделано.

Когда будет объявлено официально, мы сможем двигаться дальше, а я смогу сфокусироваться на работе над формой и тренировках на велосипеде.

Через два или три года я закончу, о чём непривычно думать, поэтому хочу наслаждаться последними годами выступлений. А чтобы наслаждаться, я должен быть впереди и бороться за победу.

Я уже думал о завершении карьеры, так что меня эти мысли не шокируют. Впереди большие перемены, после 17 или 18 лет подготовки к большим целям ты внезапно проснёшься в понедельник утром и подумаешь: «А что мне теперь делать?» Я задумывался об этом, но сейчас гонки у меня на первом плане».

В этом сезоне Герант Томас стал победителем Тура Романдии, выиграл этап Критериума Дофине, где также стал призёром в общем зачёте. На Тур де Франс-2021 после падения ему пришлось отказаться от борьбы за высокие места в генеральной классификации, но он доехал гонку до конца, работая на своего товарища по команде Ричарда Карапаса, занявшего третье место.