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Герант Томас готов продлить контракт с велокомандой Ineos Grenadiers

Герант Томас собирается продлить контракт с велокомандой Ineos Grenadiers

 

 

 Герант Томас (Geraint Thomas) собирается продлить контракт с велокомандой Ineos Grenadiers, где выступал с момента её основания, ещё на два года. 35-летний британский велогонщик, победитель Тур де Франс-2018, в интервью BBC Sport Wales сообщил, что переговоры шли тяжело, так как у каждой стороны были свои приоритеты. Также Томас признался, что, скорее всего, это последний для него контракт профессионального велогонщика, после которого он завершит карьеру.

 

Герант Томас готов продлить контракт с велокомандой Ineos Grenadiers

 

 

  Герант Томас: «Очень многое сделано, но контракт всё ещё не подписан, поэтому не хочу всё испортить. Было тяжело, потому что мне пришлось разделять эмоции и бизнес.  

 

  Я знаю Дэйва (Брэйлсфорда) с 2003 года, у нас хорошие отношения, но у него свои боссы и программа, а с другой стороны есть я и то, что хочет моя семья. Поэтому было трудно – ни одно продление контракта не шло настолько плохо, потому что многое происходит. Но я счастлив, что, наконец, почти всё сделано.

 

  Когда будет объявлено официально, мы сможем двигаться дальше, а я смогу сфокусироваться на работе над формой и тренировках на велосипеде.

Через два или три года я закончу, о чём непривычно думать, поэтому хочу наслаждаться последними годами выступлений. А чтобы наслаждаться, я должен быть впереди и бороться за победу.

 

  Я уже думал о завершении карьеры, так что меня эти мысли не шокируют. Впереди большие перемены, после 17 или 18 лет подготовки к большим целям ты внезапно проснёшься  в понедельник утром и подумаешь: «А что мне теперь делать?» Я задумывался об этом, но сейчас гонки у меня на первом плане».

 

  В этом сезоне Герант Томас стал победителем Тура Романдии, выиграл этап Критериума Дофине, где также стал призёром в общем зачёте. На Тур де Франс-2021 после падения ему пришлось отказаться от борьбы за высокие места в генеральной классификации, но он доехал гонку до конца, работая на своего товарища по команде Ричарда Карапаса, занявшего третье место.

 

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers

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Комментарии

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Camel
    Чаще это делается из личных предпочтений.


    В этом вы, конечно, правы. Чем больше вы кого-то задеваете, тем больше вам ставят минусов. Ставят те, кого вы лично задеваете. И ставят те, любимого гонщика которых вы обос...ли. 

    Пишите по делу, не задевайте "личность" людей и не задевайте тех, за кого они болеют.
    И минусов будет гораздо меньше. А там, глядишь, и народ, как говорится, потянется ;)

    Не уважают, как правило, тех кто:
    Не уважает себя.
    Не уважает других.
    Не держит обещаний.

    Camel, это я не лично вам. Так, чё-то взгрустнулось на сон грядущий... Завтра день тяжелый...


  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Ребеллину еще это скажите. А то ведь он тоже не понимает ничего.
  • shekn
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    shekn-Фото
    Т.е. болельщикам нравится, самому Алехандро нравится....а вам не кажется , что вот это вот "нравится" и есть действительно стоящая причина продолжать
  • Александра
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    Александра-Фото
    Надо кому?
  • Адриен
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    Адриен-Фото

    Надо уходить вовремя. Как Канчеллара или Винокуров. Я понимаю, почитателей у Вальверде заслуженно немало, они только рады продолжению его долгой карьеры. Ему самому явно нравится продолжать. Но вот со спортивной точки зрения - на мой взгляд - напрасно. С точки зрения здоровья, безопасности - опасно. Это как в игре в рулетку или покер. Вроде как выиграл кучу денег - так остановись, судьба может повернуться спиной... В случае с Вальверде - ну что ему этот год может добавить ? Этап на Вуэльте ? Так сколько их УЖЕ у него ?

  • Kay82
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    Kay82-Фото
    100%
  • flugegeheimen
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    flugegeheimen-Фото

    Ну вот, в 2022 уйдут еще две легенды - Вальверде и Жильбер. Грустно:(

  • rude_rider
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (22)
    rude_rider-Фото
    Слава богу грузьева продлили..а то я испереживался.. Пора закрывать контору астана для блатных.. Плевок молодым.. Вино вино ...чтож ты делаешь..
  • nightbuster33
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (22)
    nightbuster33-Фото
    Доля истины в этом есть, также как и не из кого выбирать,что и подтверждает о паденим уровня подготовки велосипедистов в республике.Интузиасты остались в прошлом и сейчас доживают,вспоминая золотой век казахстанского велоспорта.Хорошо,что Алексей Лутченко есть,а так говорить больше, пока,не о ком.Надеюсь,что этого не случиться.
  • AAA
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (22)
    AAA-Фото
    Вы явно не понимаете о чем говорите.
    Зачем Груздеву финишировать на однодневке, если его задача помогать на первой половине гонки?
    Была поставлена задача, сделал, ушел.
    Или вам для личной гордости надо финишировать?
    Да и работает он на первой половине гонки, которую на диван, обычно, не транслируют.

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