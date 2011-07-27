Герант Томас открыт для предложений других команд на 2019 год

Герант Томас: "Мной интересовались Trek-Segafredo и другие команды"

Герант Томас (Geraint Thomas), чья попытка бороться за общий зачёт Джиро д’Италия-2017 в этом году закончилась неудачей из-за падения, в следующем году не будет принимать участия в итальянском Гран-туре. 31-летний британский гонщик в интервью BBC Sport сказал, что в 2018 году готов выслушать предложения других команд, так как его контракт с командой Sky завершается в конце следующего сезона.

Герант Томас мечтает стать лидером команды на Гран-туре, но на следующий сезон у него возможен лишь один вариант – бороться за общий зачёт на Вуэльте Испании-2018.

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Герант Томас: «Я собираюсь выслушать предложения некоторых команд. Мной интересовались Trek-Segafredo и другие команды. Хочется узнать, что они могут мне предложить. Я не становлюсь моложе, хотя и не чувствую себя старым. Но мне 31 год, возможно, у меня остаётся ещё три или четыре года, когда я могу выступать на самом высоком уровне, и я хочу взять от этого максимум. Я не говорю, что хочу уйти или собираюсь это сделать, но я точно хочу сесть и послушать, что мне могут предложить.

В этом году моя программа базируется на том, что делает Фруми. Велоспорт – командный вид, но в то же время каждый в команде имеет свои личные цели и надежды добиться чего-то в своей карьере. Мне бы хотелось проехать в качестве лидера на пару Гран-туров больше, полностью сосредоточиться на этой цели, посмотреть, чего смогу достичь, будет ли это девятое место, победа, финиширую ли третьим или четвёртым, что бы ни было. Мне бы очень хотелось проверить это, прежде чем закончу карьеру».

Герант Томас сказал BBC Sport, что хотел бы ещё раз проехать итальянский Гран-тур, но с другой стороны, то, что не ему не придётся ехать Джиро д’Италия, позволит подойти более свежим к Тур де Франс-2018 и потенциально к Вуэльте Испании-2018.

«У меня с Джиро д’Италия осталось незавершённое дело, но раз Фруми там стартует, он, конечно, будет главным гонщиком команды, и я не хочу ехать туда, просто… я проехал много Гран-туров как помощник, теперь мне хочется больше возможностей для себя.

Вся его подготовка совершенно отличается от обычной, никогда не знаешь, каким он сможет быть. (После Джиро д’Италия) он (Фрум) может быть на пределе, и нам будет необходим второй человек, чтобы он был в порядке. Так что это хорошая цель. Конечно, Фрум всё равно остаётся лидером, но у меня может появиться больше шансов, больше возможностей для себя.

После этого Вуэльта Испании потенциально может быть гонкой, где я поеду единоличным лидером команды».