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Йонас Вингегор о маршруте Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор: «Хотел бы выиграть все три Гранд-тура»

 

 

  Победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) не присутствовал на презентации маршрута Тур де Франс-2023, так как отдыхал с семьёй на Мальдивах, а затем поехал в Сингапур для участия в посттуровском критериуме.

 

  Перед стартом критериума “Prudential Singapore Criterium”, в котором затем одержал победу, Йонас Вингегор поделился с журналистами мнением о маршруте Тур де Франс-2023.

 

  Вингегор считает, что 22-км индивидуальная гонка на время, поставленная организаторами на предпоследний день французского Гранд-тура следующего года, даёт ему преимущество. Однако датский велогонщик подчёркивает, что вопрос о том, в каком из Гранд-туров он будет участвовать в следующем году, ещё предстоит обсудить с командой Jumbo-Visma.

 

Йонас Вингегор о маршруте Тур де Франс-2023

 

 

  Йонас Вингегор: «К сожалению, не смог быть на презентации. Маршрут мне кажется хорошим. В нём всего понемногу – длинные подъёмы, не очень много километров разделки, в целом маршрут кажется интересным. Хотя разделок предпочёл бы побольше. Но когда индивидуальная гонка на время проходит ближе к концу гонки, это даёт мне преимущество. Конечно, было бы лучше, чтобы разделок было больше, но что есть, то есть. Всё равно считаю, что маршрут хороший.

 

  Пока мы не говорили о планах. Может быть, поеду Тур, может Джиро, мы ещё не знаем. Я предпочитаю Тур де Франс, предполагаю, что так и будет, но, конечно, если у команды появятся другие планы, тогда что будет, то будет. Считаю, что на Туре мы с Приможем Рогличем показали, как можем работать вместе. Мы отлично  сработались, у нас получилось быть сокапитанами.

 

  За свою карьеру хотел бы одержать победы на всех трёх Гранд-турах. В следующем году я не готов ехать и Джиро д’Италия, и Тур де Франс, но в будущем может быть. Вопрос в том, что захочет команда, что захотим мы. Если у меня возникнет большое желание поехать Джиро, они прислушаются».

 

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс-2023 маршрут Тур де Франс-2023 Tour de France

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Крис Фрум о системе начисления ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Все высказанное говорит о желании самого Фрума выступить именно на ТдФ, ради чего он вернулся после тяжелейщей травмы,т.к.другие гонки его мало волнуют.Как бы то ни было,стоит прислушится к его мнению об изменении правил начисления очков на различных по рангу гонках.А вот трехгодичный период оставить без изменений,в каждой команде может быть периоды подъема и спада.И как показали прошедшие сезоны причин для этого могут быть различные.

  • nightbuster33
    Йонас Вингегор опередил Криса ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Места распределили по рангам,согласно купленным билетам.Для пропоганды велоспорта, это здорово! Будущее-настоящее-прошлое.

  • Earl57
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    Earl57-Фото
    Ну, у французов в новом поколении талантливые 19-летние парни есть, Роман Грегуар и Ленни Мартинез. Они в 2023 переходят в элиту.
  • Meridale
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    Meridale-Фото
    Французы последние 30 лет - это вечные надежды). Ещё родился или подрос новый Ино или Финьён.
  • RVL
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    RVL-Фото
    Годю? Перец знойный конечно..и прям за всех французов))
  • RVL
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (10)
    RVL-Фото

    За одного битого двух небибых дают (с)
    На ломбардии показал, что пофик дым, побеждаем . По ремко на этом туре -шансов ноль. Смотри на планы и составы уае и юмбы хотя бы, и квиков. Не способен.даже не поедет

  • Даниил
    Сонни Кольбрелли планирует зав ... (1)
    Даниил-Фото
    Очень обидно за него. По мне, он замечательный гонщик и настоящий борец. Могу только пожелать ему удачи в будущем.
  • Earl57
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    Earl57-Фото

    Цитата: Meridale


    P.S. Колумбийцы и прочие индейцы потирают ноги)

    Пока что радуются французы. Годю на седьмом небе от счастья. Говорит, наконец-то Тур, который мне идеально подходит.

  • Гонщик
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (10)
    Гонщик-Фото

    В том и дело что битый, Ломбардия вообще каким боком к Туру относится? По поводу Ремко и малые шансы вообще смешно, чел только прибавляет и вполне способен заграбастать Тур. 

  • Meridale
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (24)
    Meridale-Фото

    Возможно эта гонка будет зрелещней для зрителей. Потому что последние годы для, скажем так, зрителя со стажем гонки стали менее интересны. Да, скоростя, техника, ватты на килограмм, но на это местами скучно смотреть.
    Уровень гонщиков стал такой вышкаленный на современных технологиях, топы все так плотно идут, что лишняя не продуманная атака может выкинуть его с 10ки генерала. А это голы, очки, секунды и контракт на следующий сезон.
    Королевские горные этапы по 5-6 часов с наборам 5000+, где разборки начинаются на 5км до финише мне лично не надо. Ушли те времена, когда на банзай не глядя уезжали была не была.

    P.S. Колумбийцы и прочие индейцы потирают ноги)

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