Йонас Вингегор о маршруте Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор: «Хотел бы выиграть все три Гранд-тура»

Победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) не присутствовал на презентации маршрута Тур де Франс-2023, так как отдыхал с семьёй на Мальдивах, а затем поехал в Сингапур для участия в посттуровском критериуме.

Перед стартом критериума “Prudential Singapore Criterium”, в котором затем одержал победу, Йонас Вингегор поделился с журналистами мнением о маршруте Тур де Франс-2023.

Вингегор считает, что 22-км индивидуальная гонка на время, поставленная организаторами на предпоследний день французского Гранд-тура следующего года, даёт ему преимущество. Однако датский велогонщик подчёркивает, что вопрос о том, в каком из Гранд-туров он будет участвовать в следующем году, ещё предстоит обсудить с командой Jumbo-Visma.

Йонас Вингегор: «К сожалению, не смог быть на презентации. Маршрут мне кажется хорошим. В нём всего понемногу – длинные подъёмы, не очень много километров разделки, в целом маршрут кажется интересным. Хотя разделок предпочёл бы побольше. Но когда индивидуальная гонка на время проходит ближе к концу гонки, это даёт мне преимущество. Конечно, было бы лучше, чтобы разделок было больше, но что есть, то есть. Всё равно считаю, что маршрут хороший.

Пока мы не говорили о планах. Может быть, поеду Тур, может Джиро, мы ещё не знаем. Я предпочитаю Тур де Франс, предполагаю, что так и будет, но, конечно, если у команды появятся другие планы, тогда что будет, то будет. Считаю, что на Туре мы с Приможем Рогличем показали, как можем работать вместе. Мы отлично сработались, у нас получилось быть сокапитанами.

За свою карьеру хотел бы одержать победы на всех трёх Гранд-турах. В следующем году я не готов ехать и Джиро д’Италия, и Тур де Франс, но в будущем может быть. Вопрос в том, что захочет команда, что захотим мы. Если у меня возникнет большое желание поехать Джиро, они прислушаются».