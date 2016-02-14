Том Пидкок нацелен стать чемпионом мира в трёх дисциплинах

Том Пидкок мечтает о трёх титулах чемпиона мира – в велокроссе, маунтинбайке и на шоссе

В 2022 году 22-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Том Пидкок (Thomas Pidcock), олимпийский чемпион в маунтинбайке, начнёт второй сезон в профессиональном шоссейном велоспорте и планирует побороться за титул чемпиона мира в трёх дисциплинах – в велокроссе в январе, в маунтинбайке в августе и на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в сентябре, который пройдёт в австралийском городе Вуллонгонг.

Также Том Пидкок нацелен бороться за победы в весенних классиках ( в этом сезоне Том Пидкок стал призёром Кюрне-Брюссель-Кюрне, победителем «Стрелы Брабанта», призёром Амстел Голд Рэйс, занял 6-е место на Флеш Валлонь) и выступить на Джиро д’Италия-2022 лучше, чем на дебютном в карьере Гранд-туре – Вуэльте Испании в этом году.

В интервью VeloNews Том Пидкок сказал: «Хочу бороться за победу на чемпионате мира по велокроссу. Хочу в следующем году выиграть несколько классик, а также Джиро – Гранд-тур, который хочу проехать. Потом во второй части года собираюсь сфокусироваться на маунтинбайке, попробовать выиграть на чемпионате мира по маунтинбайку. Хотелось бы стать чемпионом мира во всех трёх дисциплинах в один год. Остаётся подождать, когда все три маршрута мне подойдут. Пока не знаю маршрут групповой гонки на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, так что посмотрим.

Хочу выйти на пик формы к чемпионату мира по велокроссу, хотя маршрут для меня не идеальный, но, думаю, всё равно мне подходит. И да, буду бороться за победу.

Будь у меня чуть больше опыта на классиках, с той формой, что была в этом году, смог бы добиться большего, но всё равно, считаю, что они прошли довольно хорошо. Я многому научился. Показал, что могу добиваться высоких результатов, могу быть впереди. В следующем году с этим опытом могу подойти к классикам немного по-другому.

Будет нужен какой-то компромисс из-за Джиро д’Италия, но я поеду и брусчатые, и холмистые классики. А так как Париж-Рубэ будет проводиться в другое время (на неделю позже), не уверен, впишется ли гонка в мой календарь. Хотя в этом году Париж-Рубэ была абсолютно эпической. Думаю, я мог бы быть на этой гонке в очень хорошей форме. Конечно, те условия, в которых она проходила, мне очень подходили. Было великолепно смотреть, но, наверное, ещё лучше было бы проехать.

На Джиро буду на пике формы и у меня будет свободная роль. Потом просто посмотрим, как пойдёт».