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Том Пидкок нацелен стать чемпионом мира в трёх дисциплинах

Том Пидкок мечтает о трёх титулах чемпиона мира – в велокроссе, маунтинбайке и на шоссе

 

Том Пидкок нацелен стать чемпионом мира в трёх дисциплинах

 

  В 2022 году 22-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Том Пидкок (Thomas Pidcock), олимпийский чемпион в маунтинбайке, начнёт второй сезон в профессиональном шоссейном велоспорте и планирует побороться за титул чемпиона мира в трёх дисциплинах – в велокроссе в январе, в маунтинбайке в августе и на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в сентябре, который пройдёт в австралийском городе Вуллонгонг.

 

  Также Том Пидкок нацелен бороться за победы в весенних классиках ( в этом сезоне Том Пидкок стал призёром Кюрне-Брюссель-Кюрне, победителем «Стрелы Брабанта», призёром Амстел Голд Рэйс, занял 6-е место на Флеш Валлонь) и выступить на Джиро д’Италия-2022 лучше, чем на дебютном в карьере Гранд-туре – Вуэльте Испании в этом году.

 

  В интервью VeloNews Том Пидкок сказал: «Хочу бороться за победу на чемпионате мира по велокроссу. Хочу в следующем году выиграть несколько классик, а также Джиро – Гранд-тур, который хочу проехать. Потом во второй части года собираюсь сфокусироваться на маунтинбайке, попробовать выиграть на чемпионате мира по маунтинбайку. Хотелось бы стать чемпионом мира во всех трёх дисциплинах в один год. Остаётся подождать, когда все три маршрута мне подойдут. Пока не знаю маршрут  групповой гонки на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, так что посмотрим.

 

 Хочу выйти на пик формы к чемпионату мира по велокроссу, хотя маршрут для меня не идеальный, но, думаю, всё равно мне подходит. И да, буду бороться за победу.

  Будь у меня чуть больше опыта на классиках, с той формой, что была в этом году, смог бы добиться большего, но всё равно, считаю, что они прошли довольно хорошо. Я многому научился. Показал, что могу добиваться высоких результатов, могу быть впереди. В следующем году с этим опытом могу подойти к классикам немного по-другому.

 

  Будет нужен какой-то компромисс из-за Джиро д’Италия, но я поеду и брусчатые, и холмистые классики. А так как Париж-Рубэ будет проводиться в другое время (на неделю позже), не уверен, впишется ли гонка в мой календарь. Хотя в этом году Париж-Рубэ была абсолютно эпической. Думаю, я мог бы быть на этой гонке в очень хорошей форме. Конечно, те условия, в которых она проходила, мне очень подходили. Было великолепно смотреть, но, наверное, ещё лучше было бы проехать.

  На Джиро буду на пике формы и у меня будет свободная роль. Потом просто посмотрим, как пойдёт».

  

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Очееееенбббббббббббю?ь скромныЭтоой парень...ничего не скажешь

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Виктор Сироткин

      Виктор Сироткин

      Сегодня, 05:26 | Регистрация: 14.02.2016

      ну если он уже побеждал всех возможных конкурентов в этих дисциплинах, то почему бы и не поставить это целью. Просто никто не пытался ехать на результат все три вида. Хотя Pauline Ferrand-Prevot в том же возрасте с сентября 2014 по сентябрь 2015 завоевала эти три титула, но в разные сезоны. На ЧМ по велокроссу Ван Арт пока не собирается - из конкурентов на чемпионство остаётся один Пул, а на трассе из сложностей только лестница в 40 ступеней, которая длинноногим даётся легче (но Пидкок бегает кроссы). На ЧМ по шоссе в Австралии на побережье ветра: не известно, кто из англичан сможет ему спину подставить, чтобы спрятать в пелотоне. А в МТБ Олимпийскому чемпиону помощь не нужна.

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок нацелен стать чемпи ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото
    ну если он уже побеждал всех возможных конкурентов в этих дисциплинах, то почему бы и не поставить это целью. Просто никто не пытался ехать на результат все три вида. Хотя Pauline Ferrand-Prevot в том же возрасте с сентября 2014 по сентябрь 2015 завоевала эти три титула, но в разные сезоны. На ЧМ по велокроссу Ван Арт пока не собирается - из конкурентов на чемпионство остаётся один Пул, а на трассе из сложностей только лестница в 40 ступеней, которая длинноногим даётся легче (но Пидкок бегает кроссы). На ЧМ по шоссе в Австралии на побережье ветра: не известно, кто из англичан сможет ему спину подставить, чтобы спрятать в пелотоне. А в МТБ Олимпийскому чемпиону помощь не нужна.
  • nightbuster33
    Винченцо Нибали: "Не хочу про ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Это же великолепно,что он берется за шевство над Техадой и с нетерпением будем ждать его выступлений в предстоящем сезоне под покровительством Нибали.Есть надежда,что Техада и Вадим Пронский в будущем будут успешными лидерами Астаны Q. Они оба, достойно прошли школу трехнедельных гонок в прошедшем сезоне,проиграв на Джире Нибали в генерале 57сек.и 1мин.соответственно.Хоть это не тот ориентир,но на первое выступление не плохо-места в генерале 36 и40.

  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Это не возвание, а прям какой то плачь старой девы..
  • Astanaforever
    Том Пидкок нацелен стать чемпи ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Очееееенбббббббббббю?ь скромныЭтоой парень...ничего не скажешь
  • RVL
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    RVL-Фото

    Мне иногда смс такие приходят... слушай, я в беде кинь денег на 101

  • Колёсник
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Виктор Сироткин
    что за избушка на курьих ножках, раз туда могут ворваться? Почему без охраны? Имеешь цацки - охраняй своих близких и себя.
    Спокойная благополучная страна, входная дверь со стеклом и замком как на почтовом ящике…
  • Виктор Сироткин
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    блин, ну теперь в среде самих уголовников будет честью разобраться с этими отморозками. Марк тоже: что за избушка на курьих ножках, раз туда могут ворваться? Почему без охраны? Имеешь цацки - охраняй своих близких и себя.

  • Coffe
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    Coffe-Фото
    О елки! Видать опять румыны.))
  • RVL
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    RVL-Фото

    Ну е мое)) чтож так не везёт...))

    Полиция все вернёт, как пинарелу Томаса.!

    Ждём фото с довольными полисмэнами).

    ЗЫ. Не верю

  • RVL
    Марк Кэвендиш продлил контракт ... (8)
    RVL-Фото

    )) ход за мерксом, думает Лефевр)))

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