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Том Пидкок не стартует на Туре Швейцарии-2021 из-за перелома ключицы

Том Пидкок сломал ключицу, упав на тренировке

 

Том Пидкок не стартует на Туре Швейцарии-2021 из-за перелома ключицы

 

  Велкоманда Ineos Grenadiers сообщила, что Том Пидкок (Thomas Pidcock) не сможет стартовать на Туре Швейцарии (Tour de Suisse)-2021 6 июня. 21-летний британский гонщик сломал ключицу, упав на тренировке в понедельник. Том Пидкок тренировался в Андорре. В Жироне сегодня, 2 июня, ему провели операцию.

 

  Курт Богартс (Kurt Bogaerts), тренер: «Том в порядке, уже смотрит вперёд и сфокусирован на восстановлении. Но стартовать на Туре Швейцари на этой неделе, как планировалось, он не сможет. Он вернётся к тренировкам так быстро, как только возможно, и начнёт готовиться к следующей части сезона».

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Теги к статье: Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Сергей

    BaTman

    Вчера, 21:52 | Регистрация: 8.09.2017

     Вот печалька то, здоровья этому парню.

     Видел его выступления в XC, мне показался очень техничным, не ожидал что убраться на ровном месте может, но бывает всякое.

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 04:44 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: BaTman
     Вот печалька то, здоровья этому парню.
     Видел его выступления в XC, мне показался очень техничным, не ожидал что убраться на ровном месте может, но бывает всякое.

    У него велосипед на две части разломился. Рама сломана.

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Ближайшие старты

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

6 - 13 июня 2021

Tour de Suisse

9 - 13 июня 2021

Tour of Slovenia

9 - 13 июня 2021

Baloise Belgium Tour

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Earl57
    Том Пидкок не стартует на Туре ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: BaTman
     Вот печалька то, здоровья этому парню.
     Видел его выступления в XC, мне показался очень техничным, не ожидал что убраться на ровном месте может, но бывает всякое.

    У него велосипед на две части разломился. Рама сломана.

  • VeloVelo
    Двойной успех Алексея Луценко ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Леша, Удачи тебе (сам знаешь где и когда)!

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2021. Этап 4 (25)
    VeloVelo-Фото
    Астана Алга, однозначно!
  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2021. Этап 4 (25)
    VeloVelo-Фото

    Леша, Браво! Астана, с Победой!

  • BaTman
    Том Пидкок не стартует на Туре ... (2)
    BaTman-Фото

     Вот печалька то, здоровья этому парню.

     Видел его выступления в XC, мне показался очень техничным, не ожидал что убраться на ровном месте может, но бывает всякое.

  • veltus85
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (47)
    veltus85-Фото

    Такое впечатление, что собрались здесь члены двух фан-клубов - Власова и Алмейды. Скучно.

  • nightbuster33
    Критериум Дофине-2021. Этап 4 (25)
    nightbuster33-Фото
    Не надо замахиватся на желтую майку,необходимо планомерно замахиваться на желтую медаль победителя Олимпиады-это цель для него и Якоба в этом сезоне.Где и как выступать-это прерогатива тренеров.Соревнования,это не ресторан,там и то-вначале платять,а потом заказывают музыку.
  • Ерлан
    Критериум Дофине-2021. Этап 4 (25)
    Ерлан-Фото
    Алекс удевил не только нас но Отара как это так? Лешу с победой. Интересно если бы Аранбуру не упал? Какой былбы результат разделки. Ион Изагире браво. Астана Алга?????
  • nightbuster33
    Критериум Дофине-2021. Этап 4 (25)
    nightbuster33-Фото
    Айналаем балапан.Ты прав только в последнем.Я уже более 20 лет не живу в Казахстане.В 1958году,перед поездкой на первенство Союза"Трудовые резервы"сборы проходили в Петропавловске(Борки,техникум).Коля Гребенщиков за взрослых,я за юношей. Он старше меня на год(2.12.1939г.)И тренером унего был Фролов.За тем многократно встречались как участники и как тренеры,до 1975года.Успехов добился в другой отрасли.В команде чемпонов Казахстана в командной гонке 1960года в будующем все с высшим образованием, двое из них кандидаты тех. наук. По этому советую знать историю.Тогда в Казахстане было 16 областей,представляешь сколько участников выходило на групповую гонку? А сейчас сколько? Одни слезы тех лет. Такого организатора,каким был "Народный учитель СССР"Александр Леонидович Антышев("Школьник Казахстана")едвали будет.
  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2021. Этап 4 (25)
    старт-шоссе 82-Фото
    Если и сможет то только на один день.
    Дальше выход таких ребят как Изагирре, Порт, Томас Кельдерман, Лопес...

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2479
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
7 Власов А. (Rus) (APT) 2128
8 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
9 Порт Р. (Aus) (IGD) 1643
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1560

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