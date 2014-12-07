Том Пидкок не стартует на Туре Швейцарии-2021 из-за перелома ключицы

Том Пидкок сломал ключицу, упав на тренировке

Велкоманда Ineos Grenadiers сообщила, что Том Пидкок (Thomas Pidcock) не сможет стартовать на Туре Швейцарии (Tour de Suisse)-2021 6 июня. 21-летний британский гонщик сломал ключицу, упав на тренировке в понедельник. Том Пидкок тренировался в Андорре. В Жироне сегодня, 2 июня, ему провели операцию.

Курт Богартс (Kurt Bogaerts), тренер: «Том в порядке, уже смотрит вперёд и сфокусирован на восстановлении. Но стартовать на Туре Швейцари на этой неделе, как планировалось, он не сможет. Он вернётся к тренировкам так быстро, как только возможно, и начнёт готовиться к следующей части сезона».