Том Пидкок не стартует на Туре Швейцарии-2021 из-за перелома ключицы

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- Дата:
- Вчера, 20:45
Том Пидкок сломал ключицу, упав на тренировке
Велкоманда Ineos Grenadiers сообщила, что Том Пидкок (Thomas Pidcock) не сможет стартовать на Туре Швейцарии (Tour de Suisse)-2021 6 июня. 21-летний британский гонщик сломал ключицу, упав на тренировке в понедельник. Том Пидкок тренировался в Андорре. В Жироне сегодня, 2 июня, ему провели операцию.
Курт Богартс (Kurt Bogaerts), тренер: «Том в порядке, уже смотрит вперёд и сфокусирован на восстановлении. Но стартовать на Туре Швейцари на этой неделе, как планировалось, он не сможет. Он вернётся к тренировкам так быстро, как только возможно, и начнёт готовиться к следующей части сезона».
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