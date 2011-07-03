Том Пидкок начнёт выступать в велокоманде Ineos Grenadiers с февраля 2021 года

Том Пидкок начнёт выступать в велокоманде Ineos Grenadiers на месяц раньше

21-летний британский велогонщик Том Пидкок (Tom Pidcock) собирается начать выступать в велокоманде Ineos Grenadiers на месяц раньше запланированного – не с марта, а с февраля 2021 года, сразу после завершения сезона в велокроссе.

В 2020 году Том Пидкок выиграл андеровскую версию Джиро д’Италия (Baby Giro/Giro Ciclistico d'Italia), где помимо общего зачёта одержал победу на трёх этапах и в горной классификации. В подкасте Lanterne Rouge Cycling он рассказал, что в 2021 году планирует принять участие в Страде Бьянке, в июне вернуться в маунтинбайк и принять участие в Олимпийских играх. Также Пидкок хочет принять участие в Вуэльте Испании и чемпионате мира по велоспорту на шоссе.

Том Пидкок: «Я закончу велокросс 31 января, потом в феврале перейду в Ineos. Должен был начать в марте, но теперь мы поменяли дату на февраль. В маунтинбайке проеду велогонку Mediterranean Epic, потом Вольта Альгарве и уик-энд классик (Kuurne-Brusselles-Kuurne и Omloop Het Nieuwsblad).

У меня не будет большого перерыва, сразу переключусь на шоссе – так мы решили с тренером. После первых гонок старт на Страде Бьянке. Но, надеюсь, в июне у меня будет большой блок маунтинбайка, потом, надеюсь, Олимпиада. А затем я хочу проехать Вуэльту Испании и чемпионат мира на шоссе.

Мне бы хотелось принять участие в Гранд-туре. Не собираюсь ехать как лидер, но я могу помогать команде. Я рад быть помощником. В таком случае не будет давления, а выступать, не испытывая прессинга, легче. Мне нравится иногда работать на других.

В этом году не собираюсь участвовать в Париж-Рубэ, но в следующем хотелось бы. Конечно, если выиграю, стану первым победителем с весом до 60 кг. Это одна из моих целей. Смогу ли выиграть…у меня просто нет той чистой мощности больших ребят, но я хочу попробовать. Это одна из моих любимых гонок, особенно, когда все болельщикам позволят вернуться на дорогу».

Сейчас Том Пидкок продолжает заниматься велокроссом, готовится к чемпионату мира по велокроссу, который пройдёт 31 января. Он считает, что его нынешний режим тренировок и велокросс будут полезны и для шоссе: «На тренировках просто невозможно повторить условия гонки по велокроссу. Сейчас они очень быстрые. Даже если бы я занимался велокроссом ради шоссе, это лучшая тренировка, чтобы сохранить взрывную мощность и скорость. Потом надо только добавить выносливость, и ты получаешь базу шоссейного велогонщика».