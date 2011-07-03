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Том Пидкок начнёт выступать в велокоманде Ineos Grenadiers с февраля 2021 года

Том Пидкок начнёт выступать в велокоманде Ineos Grenadiers на месяц раньше

 

 

  21-летний британский велогонщик Том Пидкок (Tom Pidcock) собирается начать выступать в велокоманде Ineos Grenadiers на месяц раньше запланированного – не с марта, а с февраля 2021 года, сразу после завершения сезона в велокроссе.

 

 

Том Пидкок начнёт выступать в велокоманде Ineos Grenadiers с февраля 2021 года

 

Том Пидкок начнёт выступать в велокоманде Ineos Grenadiers с февраля 2021 года

 

  В 2020 году Том Пидкок выиграл андеровскую версию Джиро д’Италия (Baby Giro/Giro Ciclistico d'Italia), где помимо общего зачёта одержал победу на трёх этапах и в горной классификации. В подкасте Lanterne Rouge Cycling он рассказал, что в 2021 году планирует принять участие в Страде Бьянке, в июне вернуться в маунтинбайк и принять участие в Олимпийских играх. Также Пидкок хочет принять участие в Вуэльте Испании и чемпионате мира по велоспорту на шоссе.

 

 Том Пидкок: «Я закончу велокросс 31 января, потом в феврале перейду в Ineos. Должен был начать в марте, но теперь мы поменяли дату на февраль. В маунтинбайке проеду велогонку Mediterranean Epic, потом Вольта Альгарве и уик-энд классик (Kuurne-Brusselles-Kuurne и Omloop Het Nieuwsblad).

 

  У меня не будет большого перерыва, сразу переключусь на шоссе – так мы решили с тренером. После первых гонок  старт на Страде Бьянке. Но, надеюсь, в июне у меня будет большой блок маунтинбайка, потом, надеюсь, Олимпиада. А затем я хочу проехать Вуэльту Испании и чемпионат мира на шоссе.

 

  Мне бы хотелось принять участие в Гранд-туре. Не собираюсь ехать как лидер, но я могу помогать команде. Я рад быть помощником. В таком случае не будет давления, а выступать, не испытывая прессинга, легче. Мне нравится иногда работать на других.

 

  В этом году не собираюсь участвовать в Париж-Рубэ, но в следующем хотелось бы. Конечно, если выиграю, стану первым победителем с весом до 60 кг. Это одна из моих целей. Смогу ли выиграть…у меня просто нет той чистой мощности больших ребят, но я хочу попробовать. Это одна из моих любимых гонок, особенно, когда все болельщикам позволят вернуться на дорогу».

 

  Сейчас Том Пидкок продолжает заниматься велокроссом, готовится к чемпионату мира по велокроссу, который пройдёт 31 января. Он считает, что его нынешний режим тренировок и велокросс будут полезны и для шоссе: «На тренировках просто невозможно повторить условия гонки по велокроссу. Сейчас они очень быстрые. Даже если бы я занимался велокроссом ради шоссе, это лучшая тренировка, чтобы сохранить взрывную мощность и скорость. Потом надо только добавить выносливость, и ты получаешь базу шоссейного велогонщика».

 

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:26 | Регистрация: 3.07.2011

    Еще один. Из "тех самых". Медленно торопится. И команду здраво выбрал, даже без учета денег.

  2. RVL

    Сегодня, 00:13 | Регистрация: 30.08.2012

    кто это писал?

    Почитайте каждый абзац.

    Он возьмёт все  о чем написано..

  3. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 13:12 | Регистрация: 8.05.2013

    Однако, молодые люди пошли... Это мол просто вопрос времени - когда я возьму Рубэ, ну и хочу покататься на Вуэльте, ну может соблагоизволю заглянуть на ЧМ на шоссе. Пожалуй пойдёт, так уж и быть ... Я, конечно, не эксперт, но 50-70 км велокросса или 100-120 км "детской" Джиро, это не совсем то же самое, что 250 км Рубэ (даже, когда 150 из них едут в пол силы) или Фландрии, или 200-240 км этапы Туров. Да, и вообще, надо хоть что-нибудь у взрослых урвать, а потом такие заявы делать. Но ничего 2-3 грандтура и он слегка успокоится... А так, конечно, удачи!

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 13:58 | Регистрация: 27.08.2018

      Ван Арт и ВДП пришли из велокросса и опасения были такие-же - дескать 1 час гонки, это не шоссейная дистанция. Рубэ и Фландрию оба проехали очень нестыдно. Дистанцию чемпионата мира проехали нестыдно (это о дистанции). ВВА проехал гранд-туры, Страде Бьянки, МСР также и сами знаем как. У Пидкока правильные мысли о том, как легкий гонщик будет себя чувствовать на жесткой брусчатке, а то, что он проедет дистанцию сомнений как раз меньше. (Хотя у меня, в отличие от Ольги, всегда были опасения за его выносливость).

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Tour de la Provence

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UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Марк Кэвендиш: «Могу внести вк ... (21)
    Адриен-Фото

    Ну вот , и в большой велоспорт пришли "рента-драйверы"... Если это станет системой - считайте, всё, шаг к исчезновению настоящей спортивной составляющей уже сделан. Это когда настоящим талантам, перспективным небогатым ребятам путь в большой спорт будет закрыт... Конечно, бывшие достижения Кэвендиша вроде как оправдывают его покупку места в суперкоманде. Но ведь - вполне вероятно - этим он перекрыл дорогу какому-нибудь неизвестному, но очень способному спортсмену...

  • Freejazz
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (4)
    Freejazz-Фото
    Ван Арт и ВДП пришли из велокросса и опасения были такие-же - дескать 1 час гонки, это не шоссейная дистанция. Рубэ и Фландрию оба проехали очень нестыдно. Дистанцию чемпионата мира проехали нестыдно (это о дистанции). ВВА проехал гранд-туры, Страде Бьянки, МСР также и сами знаем как. У Пидкока правильные мысли о том, как легкий гонщик будет себя чувствовать на жесткой брусчатке, а то, что он проедет дистанцию сомнений как раз меньше. (Хотя у меня, в отличие от Ольги, всегда были опасения за его выносливость).
  • Cyrill
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (4)
    Cyrill-Фото

    Однако, молодые люди пошли... Это мол просто вопрос времени - когда я возьму Рубэ, ну и хочу покататься на Вуэльте, ну может соблагоизволю заглянуть на ЧМ на шоссе. Пожалуй пойдёт, так уж и быть ... Я, конечно, не эксперт, но 50-70 км велокросса или 100-120 км "детской" Джиро, это не совсем то же самое, что 250 км Рубэ (даже, когда 150 из них едут в пол силы) или Фландрии, или 200-240 км этапы Туров. Да, и вообще, надо хоть что-нибудь у взрослых урвать, а потом такие заявы делать. Но ничего 2-3 грандтура и он слегка успокоится... А так, конечно, удачи!

  • Earl57
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (15)
    Earl57-Фото
    А кто-то видел Ремко на ГТ? Алмейда то ездил. Что касается неделек, то всего через месяц Алмейда сойдется на Алгавре с Пидкоком и Чикконе. А в августе они встретятся на Вуэльте. Вот там и можно будет увидеть, кто чего может. Реально увидеть, а не делать предположения.
  • RVL
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (4)
    RVL-Фото

    кто это писал?

    Почитайте каждый абзац.

    Он возьмёт все  о чем написано..

  • RVL
    Марк Кэвендиш: «Могу внести вк ... (21)
    RVL-Фото

    кэВ бренд? Саган ещё не бренд, хинкепи делать пытался бренд?
    Кто стал брендом -Лэнс . Репутация каждому свое.

    Конта ещё старается...

  • RVL
    Марк Кэвендиш: «Могу внести вк ... (21)
    RVL-Фото
    ситуация такая что ни один букмекер на кэва не поставит. Остальное лирика
  • Sezar
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (4)
    Sezar-Фото

    Еще один. Из "тех самых". Медленно торопится. И команду здраво выбрал, даже без учета денег.

  • Sezar
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (15)
    Sezar-Фото

    Ну он же не знает как Ремко чувствует себя на Грантурах:). На недельках они несравнимы. Не вижу причин почему на Грантуре должно быть иначе. Если удастся справиться с травмой кнчн.

  • Ice
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (15)
    Ice-Фото

    Цитата: Sezar
    Вот это досадно. Хороший горный грегари был бы для Ремко. Думаю Жоан еще не готов к подвигам и не факт, что в Эмиратах он поднимет свою капитализацию быстрее, чем в Квиках. Экспонента таки растет медленнее чем гипербола:). В любом случае у парня холодная голова и судьба Ару его минует.

    Хочет ли Алмейда быть грегари для Ремко - большой вопрос. Как-то мельком видел интервью, там Алмейда аккуратно намекал, что на грантурах он чувствует себя никак не слабее Ремко. А с таким отношением вряд ли что-то путное сложится.

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