Тренер Тома Пидкока: "Ему нужна свобода действий в велогонке"

Тренер Тома Пидкока о его способностях и перспективах



21-летний новобранец велокоманды Ineos Grenadiers Том Пидкок (Thomas Pidcock) прибавил к своему календарю гонок Тур Фландрии, а для начала проверит себя на «мини-Туре Фландрии», классике Е3 Saxo Bank.

На двух из четырёх пройденных в этом сезоне классик Том Пидкок занял 3-е и 5-е место (на Кюрне-Брюссель-Кюрне и Страде Бьянке), на 300-километровом Монументе Милан-Сан-Ремо-2021 финишировал 15-м.

Курт Богартс (Kurt Bogaerts), тренер Тома Пидкока, в интервью Cyclingnews рассказал о сильных сторонах своего подопечного.

Курт Богартс, тренер Тома Пидкока: «Мы знали, что его огромный талант сочетается с умением упорно работать. А когда к этим факторам добавляется ещё и удовольствие от работы, понимаешь, что всё получится. Однако когда выходишь на более высокий уровень, требуется понять, где находишься. То, что уже есть результаты, уникально.

Вообще-то, даже не знаю, как точно его описать, нельзя поместить его в одну категорию. Он может быть силён в гонках разных стилей.

После открывшего сезон классик уик-энда мы проанализировали, насколько он способен выступать во фламандских классиках. С его небольшим весом он не слишком подходит на эти гонки. Но мы увидели, что он уже может справляться с брусчаткой.

На Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо мы хотели идти шаг за шагом, но по итогам этих гонок увидели только положительные знаки. Он вписался в гонки, не устал, был активен. Когда видишь такой результат, то появляется возможность проверить его и на следующих велогонках.

Изначально мы думали, что ему понадобится специальный тренировочный блок для Арденн, но он в такой хорошей форме, что ему почти нет надобности тренироваться специально, он может использовать эти гонки.

Мы даём ему свободу действий. Естественно, что ребята хотят его поддержать, но мы должны проявлять осторожность, не ставить его на роль лидера. Мы хотели использовать этот сезон для разведки разных гонок, чтобы проанализировать, как они пройдут. Теперь мы стартуем с теми же ожиданиями, что и на открывающих классиках. Для него приключение продолжается.

Очень важно сохранять фокус на долгосрочной перспективе. Легко потерять фокус, видя только краткосрочные задачи. А потом, через пару лет, давление вырастет, и гонщику становится неудобно.

Физически Том по типу гонщика больше похож на Жулиана Алафилиппа, учитывая его вес и способности проходить подъёмы. Но психологически он больше похож на Матье ван дер Пула, он любит гонки. Вы видели это на Милан-Сан-Ремо. Да, спуск он прошёл не на лучшей позиции, чтобы контратаковать после атаки Стёйвена. Но он показал, что ищет возможности для победы, а не просто едет на надёжный результат.

Нам нет необходимости ограничивать его, это не сработает. Ему нужна эта свобода, возможность вести гонку по интуиции. Тому нужно быть свободным, чтобы сохранять свою идентичность. Это ключ к долгой и счастливой карьере».

На ближайшее время планы Тома Пидкока – пройти от брусчатки к Арданнам через тренировочный лагерь в Андорре. Он проедет «Стрелу Брабанта», Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь, а решение об участии в Льеж-Бастонь-Льеж будет принято в ближайшее время.

«Как долго он сможет удерживать форму, неизвестно. Мы помним, что он пришёл на шоссе после сезона в велокроссе, и что летом у него маунтинбайк. Не хотим его перегружать. Если пропустить Льеж, у него будет больше времени хорошо подготовиться к сезону в маунтинбайке.

Том очень крут. Многие молодые гонщики сами себе всё осложняют, но только не он. Результаты – сочетание физической силы и умения принимать решения. Мы даём ему информацию из технички, но что делать в гонке, решает он сам. У него есть этот инстинкт. Он обладает всеми составляющими. Скажем так, у него правильные основы для ведения велогонки».