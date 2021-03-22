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Тренер Тома Пидкока: "Ему нужна свобода действий в велогонке"

Тренер Тома Пидкока о его способностях и перспективах

 

 

  21-летний новобранец велокоманды Ineos Grenadiers Том Пидкок (Thomas Pidcock) прибавил к своему календарю гонок Тур Фландрии, а для начала проверит себя  на «мини-Туре Фландрии», классике Е3 Saxo Bank. 

 

  На двух из четырёх пройденных в этом сезоне классик Том Пидкок занял 3-е и 5-е место (на Кюрне-Брюссель-Кюрне и Страде Бьянке), на 300-километровом Монументе Милан-Сан-Ремо-2021 финишировал 15-м.

 

  Курт Богартс (Kurt Bogaerts), тренер Тома Пидкока, в интервью Cyclingnews рассказал о сильных сторонах своего подопечного.

 

 

 Курт Богартс, тренер Тома Пидкока: «Мы знали, что его огромный талант сочетается с умением упорно работать. А когда к этим факторам добавляется ещё и удовольствие от работы, понимаешь, что всё получится. Однако когда выходишь на более высокий уровень, требуется понять, где находишься. То, что уже есть результаты, уникально.

 

  Вообще-то, даже не знаю, как точно его описать, нельзя поместить его в одну категорию. Он может быть силён в гонках разных стилей.

 

  После открывшего сезон классик уик-энда мы проанализировали,  насколько он способен выступать во фламандских классиках. С его небольшим весом он не слишком подходит на эти гонки. Но мы увидели, что он уже может справляться с брусчаткой.

 

  На Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо мы хотели идти шаг за шагом, но по итогам этих гонок увидели только положительные знаки. Он вписался в гонки, не устал, был активен. Когда видишь такой результат, то появляется возможность проверить его и на следующих велогонках.

 

  Изначально мы думали, что ему понадобится специальный тренировочный блок для Арденн, но он в такой хорошей форме, что ему почти нет надобности тренироваться специально, он может использовать эти гонки.

 

  Мы даём ему свободу действий. Естественно, что ребята хотят его поддержать,  но мы должны проявлять осторожность, не ставить его на роль лидера. Мы хотели использовать этот сезон для разведки разных гонок, чтобы проанализировать, как они пройдут. Теперь мы стартуем с теми же ожиданиями, что и на открывающих классиках. Для него приключение продолжается.

 

  Очень важно сохранять фокус на долгосрочной перспективе. Легко потерять фокус, видя только краткосрочные задачи. А потом, через пару лет, давление вырастет, и гонщику становится неудобно.

 

  Физически Том по типу гонщика больше похож на Жулиана Алафилиппа, учитывая  его вес и способности проходить подъёмы. Но психологически он больше похож на Матье ван дер Пула, он любит гонки. Вы видели это на Милан-Сан-Ремо. Да, спуск он прошёл не на лучшей позиции, чтобы контратаковать после атаки Стёйвена. Но он показал, что ищет возможности для победы, а не просто едет на надёжный результат.

 

  Нам нет необходимости ограничивать его, это не сработает. Ему нужна эта свобода, возможность вести гонку по интуиции. Тому нужно быть свободным, чтобы сохранять свою идентичность. Это ключ к долгой и счастливой карьере».

 

  На ближайшее время планы Тома Пидкока – пройти от брусчатки к Арданнам через тренировочный лагерь в Андорре. Он проедет «Стрелу Брабанта», Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь, а решение об участии в Льеж-Бастонь-Льеж будет принято в ближайшее время.

 

  «Как долго он сможет удерживать форму, неизвестно. Мы помним, что он пришёл на шоссе после сезона в велокроссе, и что летом у него маунтинбайк. Не хотим его перегружать. Если пропустить Льеж, у него будет больше времени хорошо подготовиться к сезону в маунтинбайке.

 

  Том очень крут. Многие молодые гонщики сами себе всё осложняют, но только не он. Результаты – сочетание физической силы и умения принимать решения. Мы даём ему информацию из технички, но что делать в гонке, решает он сам. У него есть этот инстинкт. Он обладает всеми составляющими. Скажем так, у него правильные основы для ведения велогонки».

 

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers

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Комментарии

  • close2you
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 4 (2)
    close2you-Фото
    Ахаха)) тут же было 12 комментариев))
  • AzaKonta
    Oxyclean Classic Brugge-De Pan ... (1)
    AzaKonta-Фото
    Женская Астана существует?
  • kwwk
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 4 (2)
    kwwk-Фото

    Чавито взял свой этап, правда с благославения трехголового дракона Инеос, с чем его можно и поздравить. Инеос видать уже точно замахивается на полный генерал. Думаю что ближайшие этапы они отдадут отрыву.

  • Ice
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    Ice-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    А кто то недавно говорил здесь, что ИНЭОС готовится и выкладывается/валит только на ТдФ, однако неправда) А Карапаз да, бойко начинал, а потом каг бэ иссяк, но там у них просто моща: Йейтс, Тосмас, Порт, и, собственно, Карапаз.
    Что касается Вальверде, то приятно удивило (и доказало в который раз его величие), что ветеран первым начинал на горе, держался (хоть и выпадал), но в итоге заехал в "призы".
    Отдельный реверанс Ванхоуке Чавесу, Кинтане и Куссу, зачем только колумбиец (тот что Наиро) и американец сбавили (?) могли бы с Адамом и поБодаться до конца.
    Цитата: Walther
    Ну что, есть шанс увидеть финальный подиум из представителей только одной команды...

    Баба-Яга BikeExchange против)
    Цитата: Николай Н.
    Да Вальвера заслуживает уважения. В таком возрасте и так хорош. Кинтано попытался с Вальверо поработать, но потом пропал куда-то. Закарина совсем не было видно. Этот этап всех поставил по местам.

    Завтра ещё один горный этап с финишем в крутую.
    Николай вы опять за свое...ну, с "Кинтано" то понятно, а с чего ваш когда то "Вальвердо" стал в этом сезоне "Вальверо" ! У вас клавиши на клавиатуре западают или может залипают? Кстати, Ильнур обиделся на вас, что вы его "Закарино" не написали mail1

    Там вначале был Вальвера, я с ходу даже как-то и не понял, что за Валера на гонке так божил)))

  • floyd
    Классики Париж-Рубэ-2021, E3 S ... (7)
    floyd-Фото

    жалко, уже совсем почти перестал смотреть вело, но рубэ не пропускаю никогда.

  • rude_rider
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    rude_rider-Фото
    Смотреть пока что на фрума просто мука. Надеюсь раскатится к туру. Чемпионы так не сдуваются.
  • ANDREW_STROGINO
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    Те кто давно смотрят гонки, узнают гонщиков по общему абрису... Так вот ТОМАСА я не узнал... Что за гонец, думаю, на Томаса очень похож лицом, а тело и ноги - как бамбуковые палки... Но это оказался Томас! Как он так тренировался, просто интересно...

    А вот про пять пулеметов - это точно. Где-то были закопаны....Скаем...

     

  • DIM
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    DIM-Фото
    Все приехали на охоту с одним ружьём, а ИНЕОС привёз с собой пять пулемётов :)
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    velodoctor-Фото

    Что это за состав у инеоса, я честно иногда офигеваю. 5 гонщиков могут быть капитанами и бороться за подиум или победу. 

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    RVL-Фото

    Николай, не обращайте внимания! 

    Ваши комментарии интересно читать, несмотря на нюансы

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