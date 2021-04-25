Том Пидкок не стартует на Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Том Пидкок не примет участие в Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Том Пидкок (Thomas Pidcock) отказался от старта на Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Призёр Амстел Голд Рэйс-2021 был заявлен в предварительном составе команды Ineos Grenadiers на финальную Арденнскую классику. Но 21-летний британец завершит первую часть сезона, как планировалось, после Флеш Валлонь, так как ещё чувствует последствия падения на этой классике.

В Твиттере команда Ineos Grenadiers сообщила: «Плохие новости для болельщиков Тома. Он пропустит Льеж-Бастонь-Льеж, так как до сих пор ощущает последствия падения на Флеш Валлонь в среду. Хорошие новости – он отдохнёт и будет готов к своей первой в сезоне гонке на маунтинбайке, которая пройдёт в следующие выходные в Швейцарии».

Эдди Данбар (Eddie Dunbar) заменит Тома Пидкока на Льеж-Бастонь-Льеж-2021.