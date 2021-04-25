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Том Пидкок не стартует на Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Том Пидкок не примет участие в Льеж-Бастонь-Льеж-2021

 

  Том Пидкок (Thomas Pidcock) отказался от старта на Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Призёр Амстел Голд Рэйс-2021 был заявлен в предварительном составе команды Ineos Grenadiers на финальную Арденнскую классику. Но 21-летний британец завершит первую часть сезона, как планировалось, после Флеш Валлонь, так как ещё чувствует последствия падения на этой классике.

 

  В Твиттере команда Ineos Grenadiers сообщила:  «Плохие новости для болельщиков Тома. Он пропустит Льеж-Бастонь-Льеж, так как до сих пор ощущает последствия падения на Флеш Валлонь в среду. Хорошие новости – он отдохнёт и будет готов к своей первой в сезоне гонке на маунтинбайке, которая пройдёт в следующие выходные в Швейцарии».

 

Эдди Данбар (Eddie Dunbar) заменит Тома Пидкока на Льеж-Бастонь-Льеж-2021.

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Теги к статье: Том Пидкок

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Комментарии

  • RVL
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (6)
    RVL-Фото
    Серая лошадка...решил не светиться
  • AzaKonta
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (6)
    AzaKonta-Фото
    Почему Луценко нет в претендентах?)
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (6)
    EL-Fenomeno-Фото
    Если ОАЭ колесят, то моя ставка Тадей, а возможно даже и Хирши (план Бэ, как любит говорить Курдюков). Рогла вМотивирован вернуть должок Жулиану за недавнюю ФВ, так что вот он и подиум нарисовался) ЛБЛ - самая любимая арденская классика, может из-за того что как и Фландрия (или Рубэ) смотрится на одном дыхании; интересная классика ибо события которые влияют на ход гонки (иногда даже на итоговый результат) могут происходить задолго ещё до финиша. Кстати, женская ЛБЛ (141 км.) тоже LIVE на E1 ?
  • uran
    Саймон Йейтс – победитель Тура ... (2)
    uran-Фото
    Серьезно Саймон готов, и едет умно. Но сейчас столько новых имён выстреливают без авансов, что победа на таких недельках никакого предварительного положительного прогноза не даёт.
  • Earl57
    Том Пидкок примет участие в Ль ... (2)
    Earl57-Фото

    Не поедет Пидкок ЛБЛ. Сказали что у него все еще последствия падения на Флешь Валонь. Поэтому решили, что  он отдохнет и в следущее воскресенье поедет МТБ в Швейцарии.

  • Серафим
    Александр Власов – третий в ит ... (2)
    Серафим-Фото
    Все претензии и предложения теперь к Яне Зель. Если состав противоречит программе оптимизации - то пардоньте, подвиньтесь.
  • Sezar
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (6)
    Sezar-Фото

    Смотрю я на промежуточные результаты опроса и думаю: если бы здесь был тотализатор, то ставящий постоянно на "другого" просто бы озолотился)

  • nibali
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (6)
    nibali-Фото
    Жаль Нибали не будет (((((
  • Sezar
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (6)
    Sezar-Фото

    Самая любимая классика. С крутейшим составомbomb

  • Sezar
    Том Пидкок примет участие в Ль ... (2)
    Sezar-Фото

    Да и помимо падения Пидкоку очень тяжело выиграть именно ФВ - самую специализированную классику. Он суперуниверсал почти во всем, но здесь нужно просто быть пуритообразным панчером. И все. А вот на Льеже шансов больше, если форма не начнет спадать.

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7 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
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