 Том Пидкок - олимпийский чемпион в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио-2020

Azzedine Lagab (Algeria)

Rohan Dennis (Australia)

Richie Porte (Australia)

Patrick Konrad (Austria)

Remco Evenepoel (Belgium)

Wout van Aert (Belgium)

Hugo Houle (Canada)

Daniel Felipe Martinez Poveda (Colombia)

Michael Kukrle (Czech Republic)

Kasper Asgreen (Denmark)

Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea)

Jon Izagirre Insausti (Spain)

Tanel Kangert (Estonia)

Remi Cavagna (France)

Tao Geoghegan Hart (Great Britain)

Geraint Thomas (Great Britain)

Nikias Arndt (Germany)

Maximilian Schachmann (Germany)

Saeid Safarzadeh (Islamic Republic of Iran)

Nicolas Roche (Ireland)

Alberto Bettiol (Italy)

Alexey Lutsenko (Kazakhstan)

Toms Skujins (Latvia)

Tom Dumoulin (Netherlands)

Tobias s. Foss (Norway)

George Bennett (New Zealand)

Patrick Bevin (New Zealand)

Michal Kwiatkowski (Poland)

Joao Almeida (Portugal)

Nelson Oliveira (Portugal)

Aleksandr Vlasov (Russian Olympic)

Stefan de Bod (South Africa)

Primoz Roglic (Slovenia)

Stefan Kueng (Switzerland)

Gino Maeder (Switzerland)

Juraj Sagan (Slovakia)

Lawson Craddock (United States Of America)

Brandon McNulty (United States Of America)