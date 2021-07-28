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Том Пидкок - олимпийский чемпион в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио-2020

Том Пидкок - олимпийский чемпион игр в Токио-2020 в маунтибайке (кросс-кантри)

 

 

 

  21-летний британский велогонщик Томас Пидкок (Thomas Pidcock) одержал победу на соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио-2020. Дистанцию в 28,25 км  - семь кругов – Том Пидкок преодолел за 1 час 25 минут 14 секунд, на 20 секунд опередив швейцарского гонщика Матиаса Флюкигера (Mathias Flückiger) и на 34 секунды испанского гонщика Давида Валеро Серрано (David Valero Serrano).

 

Том Пидкок - олимпийский чемпион в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио-2020

 

 Том Пидкок - олимпийский чемпион в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио-2020

 

Том Пидкок - олимпийский чемпион в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио-2020

 

Том Пидкок - олимпийский чемпион в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио-2020

 

Том Пидкок - олимпийский чемпион в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио-2020

 

 

Олимпийский чемпион 2016 года Нино Шуртер (Nino Schurter) финишировал 4-м. Шуртер участвует в четвёртых Олимпийски играх в карьере и впервые не попал на подиум.

 

 

  На первом круге упал один из претендентов на победу, нидерландский гонщик Матье ван дер Пул. Он вернулся в гонку после падения, но отстав на полторы минуты, сошёл на 5-м круге.

 

  После первого круга Нино Шуртер вышел вперёд и возглавил небольшую группу. На втором круге Пидкок, которому через 4 дня исполнится 22 года, обошёл пару швейцарских гонщиков (Шуртера и Флюкигера) во время прохождения зоны питания. Затем Флюкигер догнал и обошёл Пидкока на коротком подъёме. Через 30 минут после старта впереди сформировалась группа лидеров – Флюкигер, Пидкок, Антон Купер (Новая Зеландия) и Виктор Корецки (Франция). Французский гонщик постепенно терял скорость и выпал.

 

Пидкок предпринял атаку перед сектором с валунами, который ранее выбил из гонки Матье ван дер Пула. На 3-м круге Томас Пидкок снова прибавил скорость на подъёме, Шуртер шёл вторым. На 4-м круге молодой уроженец Йоркшира снова взвинтил скорость, растянув группу лидеров. У него на колесе остался Флюкигер, а Шуртер потерял позиции.

 

На 5-м круге, почти через час гонки, Флюкигер закрыл просвет и проигрывал Пидкоку всего 5 секунд, но на подъёме снова отстал на 11 секунд. После этого Томас Пидкок, выступающий на шоссе за команду Ineos Grenadiers, поехал в одиночку. На 6-м круге к Куперу и Шуртеру присоединился Ондржей Цинк (Чехия), но в секторе, проложенном в лесу чешский гонщик получил прокол, упал и прекратил борьбу.

 

Томас Пидкок, недавно восстановившийся после перелома ключицы, полученного во время падения на тренировке, первым пересёк финиш с преимуществом в 20 секунд.

 

Маттиас Флюкигер (Швейцария) удержал вторую позицию и взял серебряную медаль.

 

Бронзовую медаль выиграл испанский велогонщик Давид Валеро Серрано, уступивший Томасу Пидкоку 34 секунды, а ближайшего преследователя, Нино Шуртера Серрано обошёл на 8 секунд.

 

  Томас Пидкок: «Мне было очень трудно приехать сюда после падения и перелома ключицы. Просто невероятно. Олимпийскую гонку не сравнить ни с какой другой. Ты представляешь здесь свою страну,  за тебя болеют все соотечественники, независимо от того, какой спорт они любят.

 

Я тренировался очень много, знал, что форма отличная, но всегда есть сомнения, когда не выступал в гонках. Как только стартовали, я знал, что займу хорошее место.

 

Я всегда еду лучше, когда могу себя контролировать. Выбираю свою траекторию и скорость. Когда мы стартовали, я был в порядке, вся нервозность ушла, я сконцентрировался на гонке. Рад, что такое случается раз в четыре года, потому что сресс чертовски большой.

 

Знаю, что моя мама и девушка плачут дома. Жаль, что они не могли сюда приехать, но увижусь с ними, когда вернусь».

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры маунтинбайк кросс-кантри

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Комментарии

  • Earl57
    Олимпийские игры-2020. Маунтин ... (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: BaTman
    Я думал он на спеша в маунтин байке. Вроде он в рекламе грэвила от спеша снимался. Какие то у него свободные рекламные обязательства, на чём хочет, на том и катается.

    Инеос покупает для него ВМС и комплектующие. Велосипед выкрашен в черный цвет, без опознавательных знаков. Хотя не скрывают, что это ВМС.

    На спеше Пидкок ездил когда в Тринити был. То есть до 1 февраля этого года.

  • HalidS
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (110)
    HalidS-Фото
    Спасибо, теперь я буду знать
  • BaTman
    Олимпийские игры-2020. Маунтин ... (23)
    BaTman-Фото
    Я думал он на спеша в маунтин байке. Вроде он в рекламе грэвила от спеша снимался. Какие то у него свободные рекламные обязательства, на чём хочет, на том и катается.
  • Nathan
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (110)
    Nathan-Фото
    Цитата: HalidS
    нигде не нашел стартовый протокол, везде список публикуется
    В любом случае, спасибо.
  • Earl57
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (110)
    Earl57-Фото
    Потому что стартовый протокол публикуют вечером накануне старта. То есть будет во второй половине дня 27 июля.
  • HalidS
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (110)
    HalidS-Фото
    нигде не нашел стартовый протокол, везде список публикуется
  • NOTaFED
    Анна Кизенхофер – олимпийская ... (21)
    NOTaFED-Фото

    Вот интересно. Вдоль трассы никого от голладцев не было чтоли?

  • Earl57
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (110)
    Earl57-Фото
    Это список участников в алфавите стран. Не стартовый протокол.
  • HalidS
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (110)
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    Stefan Kueng (Switzerland)
    Gino Maeder (Switzerland)
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  • HalidS
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (110)
    HalidS-Фото
    https://www.procyclingstats.com/race/olympic-games-itt/2021/startlist

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