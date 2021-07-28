 Том Пидкок - олимпийский чемпион в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио-2020

Том Пидкок - олимпийский чемпион игр в Токио-2020 в маунтибайке (кросс-кантри)

21-летний британский велогонщик Томас Пидкок (Thomas Pidcock) одержал победу на соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио-2020. Дистанцию в 28,25 км - семь кругов – Том Пидкок преодолел за 1 час 25 минут 14 секунд, на 20 секунд опередив швейцарского гонщика Матиаса Флюкигера (Mathias Flückiger) и на 34 секунды испанского гонщика Давида Валеро Серрано (David Valero Serrano).

Олимпийский чемпион 2016 года Нино Шуртер (Nino Schurter) финишировал 4-м. Шуртер участвует в четвёртых Олимпийски играх в карьере и впервые не попал на подиум.

На первом круге упал один из претендентов на победу, нидерландский гонщик Матье ван дер Пул. Он вернулся в гонку после падения, но отстав на полторы минуты, сошёл на 5-м круге.

После первого круга Нино Шуртер вышел вперёд и возглавил небольшую группу. На втором круге Пидкок, которому через 4 дня исполнится 22 года, обошёл пару швейцарских гонщиков (Шуртера и Флюкигера) во время прохождения зоны питания. Затем Флюкигер догнал и обошёл Пидкока на коротком подъёме. Через 30 минут после старта впереди сформировалась группа лидеров – Флюкигер, Пидкок, Антон Купер (Новая Зеландия) и Виктор Корецки (Франция). Французский гонщик постепенно терял скорость и выпал.

Пидкок предпринял атаку перед сектором с валунами, который ранее выбил из гонки Матье ван дер Пула. На 3-м круге Томас Пидкок снова прибавил скорость на подъёме, Шуртер шёл вторым. На 4-м круге молодой уроженец Йоркшира снова взвинтил скорость, растянув группу лидеров. У него на колесе остался Флюкигер, а Шуртер потерял позиции.

На 5-м круге, почти через час гонки, Флюкигер закрыл просвет и проигрывал Пидкоку всего 5 секунд, но на подъёме снова отстал на 11 секунд. После этого Томас Пидкок, выступающий на шоссе за команду Ineos Grenadiers, поехал в одиночку. На 6-м круге к Куперу и Шуртеру присоединился Ондржей Цинк (Чехия), но в секторе, проложенном в лесу чешский гонщик получил прокол, упал и прекратил борьбу.

Томас Пидкок, недавно восстановившийся после перелома ключицы, полученного во время падения на тренировке, первым пересёк финиш с преимуществом в 20 секунд.

Маттиас Флюкигер (Швейцария) удержал вторую позицию и взял серебряную медаль.

Бронзовую медаль выиграл испанский велогонщик Давид Валеро Серрано, уступивший Томасу Пидкоку 34 секунды, а ближайшего преследователя, Нино Шуртера Серрано обошёл на 8 секунд.

Томас Пидкок: «Мне было очень трудно приехать сюда после падения и перелома ключицы. Просто невероятно. Олимпийскую гонку не сравнить ни с какой другой. Ты представляешь здесь свою страну, за тебя болеют все соотечественники, независимо от того, какой спорт они любят.

Я тренировался очень много, знал, что форма отличная, но всегда есть сомнения, когда не выступал в гонках. Как только стартовали, я знал, что займу хорошее место.

Я всегда еду лучше, когда могу себя контролировать. Выбираю свою траекторию и скорость. Когда мы стартовали, я был в порядке, вся нервозность ушла, я сконцентрировался на гонке. Рад, что такое случается раз в четыре года, потому что сресс чертовски большой.

Знаю, что моя мама и девушка плачут дома. Жаль, что они не могли сюда приехать, но увижусь с ними, когда вернусь».