Жулиан Алафилипп: «Маршрут Амстел Голд Рэйс-2021 похож на чемпионат мира»

Жулиан Алафилипп - капитан велокоманды Deceuninck-Quick Step на Арденнских классиках

Чемпион мира Жулиан Алафилипп, недавно продливший на три года контракт с командой Deceuninck-Quick Step, возглавит команду на Арденнских классиках.

На Амстел Голд Рэйс, которая в прошлом году не проводилась, в 2019 он занял 4-е место, а ещё трижды входил в топ-10. 28-летний французский велогонщик, двукратный победитель Флеш Валлонь и призёр Льеж-Бастонь-Льеж(2015), считает, что Амстел Голд Рэйс подходит ему меньше всего из трёх Арденнских классик. 16 апреля, в пятницу, Жулиан Алафилипп провёл разведку изменённого маршрута Амстел Голд Рэйс-2021 и сравнил кольцевой маршрут этого выпуска с чемпионатом мира.

Жулиан Алафилипп: «Думаю, гонка будет более нервной, чем обычно. Можно её с чемпионатом мира, где тоже круговой маршрут, требующий массы сил и концентрации. Дорожная архитектура потребует внимания, а серия подъёмов не даст нормально восстановиться, осложняя гонку. 12 прохождений Кауберга говорят сами за себя. Но мы фокусируемся на том, что должны делать и как организоваться. Команда, которая возьмёт контроль над гонкой, получит некоторые преимущества. Мы привыкли контролировать, но посмотрим, как пойдёт на этот раз.

Я в хорошей форме, мотивирован на Амстел Голд Рэйс так же, как и на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж. Эти гонки – важные цели моего сезона. Нелегко сохранять форму, но я хорошо восстановился и надеюсь показать высокие результаты.

Флеш Валлонь подходит мне больше, но я мечтаю о победе на Льеж. Из трёх Арденнских классик Амстел Голд Рэйс, наверное, подходит мне меньше всего, но я буду прилагать максимум усилий на всех трёх классиках, где закрою эту часть сезона.

Мори Вансевенан очень мотивирован, он хорошо выступал. Арденнские классики отлично ему подходят, он будет защищённым гонщиком, который сможет воспользоваться шансом.

Если посмотреть, как Том Пидкок выступил на «Стреле Брабанта», думаю, он способен победить. Также считаю, что Ваут ван Арт захочет хорошо выступить на гонке, которой заканчивает весеннюю часть сезона».

Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «У нас сильный состав на воскресенье, команда построена вокруг Жулиана, который, как все знают, любит такой тип гонок и будет нашим лидером. Он нацелен на высокий результат. Маршрут сбалансирован, но совершенно не похож на тот, к которому мы привыкли за прошлые годы. Мы ожидаем напряжённую гонку, похожую на чемпионат мира. Самое важное – всё время оставаться сфокусированными, следить за ситуацией и найти правильный момент для наших атак, особенно при том, что основное действие начнётся до последнего круга».