VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жулиан Алафилипп: «Маршрут Амстел Голд Рэйс-2021 похож на чемпионат мира»

Жулиан Алафилипп  - капитан велокоманды Deceuninck-Quick Step на Арденнских классиках

 

  Чемпион мира Жулиан Алафилипп, недавно продливший на три года контракт с командой Deceuninck-Quick Step, возглавит команду на Арденнских классиках.

 

  На Амстел Голд Рэйс, которая в прошлом году не проводилась, в 2019 он занял 4-е место, а ещё трижды входил в топ-10. 28-летний французский велогонщик, двукратный победитель Флеш Валлонь и призёр Льеж-Бастонь-Льеж(2015), считает, что Амстел Голд Рэйс подходит ему меньше всего из трёх Арденнских классик. 16 апреля, в пятницу, Жулиан Алафилипп провёл разведку изменённого маршрута Амстел Голд Рэйс-2021 и сравнил кольцевой маршрут этого выпуска с чемпионатом мира.

 

Жулиан Алафилипп: «Маршрут Амстел Голд Рэйс-2021 похож на чемпионат мира»

 

   Жулиан Алафилипп: «Думаю, гонка будет более нервной, чем обычно. Можно её   с чемпионатом мира, где тоже круговой маршрут, требующий массы сил и концентрации. Дорожная архитектура потребует внимания, а серия подъёмов не даст нормально восстановиться, осложняя гонку. 12 прохождений Кауберга говорят сами за себя. Но мы фокусируемся на том, что должны делать и как организоваться. Команда, которая возьмёт контроль над гонкой, получит некоторые преимущества. Мы привыкли контролировать, но посмотрим, как пойдёт на этот раз.

 

  Я в хорошей форме, мотивирован на Амстел Голд Рэйс так же, как и на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж. Эти гонки – важные цели моего сезона. Нелегко сохранять форму, но я хорошо восстановился и надеюсь показать высокие результаты.

 

  Флеш Валлонь подходит мне больше, но я мечтаю о победе на Льеж. Из трёх Арденнских классик Амстел Голд Рэйс, наверное, подходит мне меньше всего, но я буду прилагать максимум усилий на всех трёх классиках, где закрою эту часть сезона.

 

  Мори Вансевенан очень мотивирован, он хорошо выступал. Арденнские классики отлично ему подходят, он будет защищённым гонщиком, который сможет воспользоваться шансом.

 

  Если посмотреть, как Том Пидкок выступил на «Стреле Брабанта», думаю, он способен победить. Также считаю, что Ваут ван Арт захочет хорошо выступить на гонке, которой заканчивает весеннюю часть сезона».

 

  Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «У нас сильный состав на воскресенье, команда построена вокруг Жулиана, который, как все знают, любит такой тип гонок и будет нашим лидером. Он нацелен на высокий результат. Маршрут сбалансирован, но совершенно не похож на тот, к которому мы привыкли за прошлые годы. Мы ожидаем напряжённую гонку, похожую на чемпионат мира. Самое важное – всё время оставаться сфокусированными, следить за ситуацией и найти правильный момент для наших атак, особенно при том, что основное действие начнётся до последнего круга».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step Амстел Голд Рэйс Amstel Gold Race классика велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Сможет ли Жулиан Алафилипп выиграть в 2021 году все три Арденнских классики?


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

11 - 18 апреля 2021

Presidential Cycling Tour of Turkey

14 - 18 апреля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

18 апреля 2021

Amstel Gold Race

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Какой из Гранд-туров ждёте больше всего?

Комментарии

  • Gerasim
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 4 (5)
    Gerasim-Фото
    Для него что второе, что третье проигрыш
  • sergeipauk
    Тур Турции-2021. Этап 7 (4)
    sergeipauk-Фото

    Цитата: Camel
    Второй день подряд наблюдаю, что Кэвендишу нужен идеальный развоз и желательно, чтобы другие команды при этом остановились на санитарную паузу.
    Его 150-я победа нужна не здесь, где участвуют ребята из ДЮСШ (кроме Грайпеля, конечно, и Филипсена), а где-нибудь в противостоянии с элитой. А его тройная победа на этой гонке выглядит как-то неубедительно и грустно.



    Вербдюд, ты ишак. Хоть когда сам выигрывал у ребят из ДЮСШ? Советуешь развозить Кэва при санитарной паузе. ПОЗОРНИК.

  • Николай Н.
    Тур Турции-2021. Этап 7 (4)
    Николай Н.-Фото

    Ну почему ни тот уровень, Кавендиш на достойном уровне борется с довольно сильными спринтерами.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 4 (5)
    Николай Н.-Фото

    И всё же Маса жалко, он бы был на втором месте, а так третий.

  • GTX
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 4 (5)
    GTX-Фото
    Цитата: Серафим
      Странно, всем известный комментатор сказал, что Дегенкольб выиграл Париж-Рубе уже после аварии. Посмею сказать, что П-Р Джонни выиграл в апреле 2015, а в аварию вместе с командой попал в январе 2016-го.
    так и было, при том дубль Сан-Ремо+Рубе
  • BaTman
    Тур Турции-2021. Этап 7 (4)
    BaTman-Фото

     Человек ищет деньги и спонсоров что бы гоняться, больше уважения и меньше критики достойны такие люди.  

      С дивана пол пелотона не убедительно выглядит, но когда смотришь на среднюю за 40 и на свою страву, то как то большего уважния к ним пропитываешься ))) 

  • Серафим
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 4 (5)
    Серафим-Фото

      Странно, всем известный комментатор сказал, что Дегенкольб выиграл Париж-Рубе уже после аварии. Посмею сказать, что П-Р Джонни выиграл в апреле 2015, а в аварию вместе с командой попал в январе 2016-го.

  • старт-шоссе 82
    Амстел Голд Рэйс-2021. Превью (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ну наиболее привлекательные шансы у Ван Арта, Роглича, Пидкока и Алафилипа. Мне интересно будет посмотреть на Сёрена Краг Андерсена, я в этом году его еще не видел.

    Фульс и Хирши - в этом году что-то блекло.

    Авермат и Трентин - близко

    Годю - не совсем его 

    Магнус К - только если будет общий спринт

    Луценко - скорее всего засветится, но не более

    по всем остальным =все может быть= , я буду болеть все равно за Фульса.

    Вопрос : едут ли Каспер и Яспер?

  • Camel
    Амстел Голд Рэйс-2021. Превью (4)
    Camel-Фото

    С Мохоричем на место претендента можно и воздержаться.

  • Gerasim
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 4 (5)
    Gerasim-Фото

    Рад за Кюнга, заслужил. Мас...слабак, проиграл бы и без прокола на последних метрах. При таком составе гонки Мовистар облажались.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 апреля

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Alejandro Ropero (Eolo - Kometa Cycling Team)

18 апреля

Anthony Roux (Groupama - FDJ)

Edward Anderson (Alpecin-Fenix)

Gleb Brussenskiy (Astana – Premier Tech)

Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen - Baloise)

Roger Adria (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2021 (83)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)