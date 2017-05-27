Спортивный директор Ineos Grenadiers о возможностях Тома Пидкока на классиках

Сервус Кнавен о возможностях Тома Пидкока на классиках

21-летний британский велогонщик Том Пидкок (Thomas Pidcock) начал выступать в велокоманде Ineos Grenadiers в феврале и уже принёс команде победу и два подиума на классиках.

Классикой Флеш Валлонь Том Пидкок завершит весеннюю часть сезона. Спортивный директор команды Ineos Grenadiers Сервус Кнавен (Servais Knaven), который в своё время выиграл Париж-Рубэ-2001, в интервью Nieuwsblad сказал, что финальный подъём Флеш Валлонь идеально подходит Тому Пидкоку. По мнению Кнавена, Том Пидкок быстро учится на своих ошибках и постарается не допустить фотофиниша как на Амстел Голд Рэйс-2021.

Сервус Кнавен, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Мы знали, что Том хорош, но, безусловно, не ожидали этих результатов на двух последних классиках.

После «Амстела» он сразу сказал: «Я ошибся. Как только Ван Арт ускорился, я на мгновение оглянулся». Такого с Томом больше не случится. Он с жадностью учится, поэтому так быстро прогрессирует. И потому, что он настолько хорош, Том получает гораздо больше шансов, чем любой другой 21-летний гонщик.

На Амстел Голд Рэйс в финале до него атаковали и уезжали вперёд Михал Квятковски и Ричард Карапас. Мы знали, что он способен на большее не только на классиках, просто классики – идеальные гонки для того, чтобы открыть его возможности шоссейного велогонщика.

Париж-Рубэ, вообще-то, нет в его календаре в этом году, но было бы интересно проверить его в октябре и в этой гонке. Когда я выиграл Париж-Рубэ, я весил 69 кг. Вес Тома на 10 кг меньше. Он может, так сказать, стать самым лёгким победителем Рубэ в истории.

Подъём на Флеш Валлонь подходит ему лучше всего. Сейчас идёт открытие его возможностей. Но его вес будет там преимуществом, как и протяжённость подъёма и требуемые усилия – они идеальны для Тома».