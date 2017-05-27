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Спортивный директор Ineos Grenadiers о возможностях Тома Пидкока на классиках

Сервус Кнавен о возможностях Тома Пидкока на классиках

 

 

  21-летний британский велогонщик Том Пидкок (Thomas Pidcock) начал выступать в велокоманде Ineos Grenadiers в феврале и уже принёс команде победу и два подиума на классиках.

 

  Классикой Флеш Валлонь Том Пидкок завершит весеннюю часть сезона. Спортивный директор команды Ineos Grenadiers Сервус Кнавен (Servais Knaven), который в своё время выиграл Париж-Рубэ-2001, в интервью Nieuwsblad сказал, что  финальный подъём Флеш Валлонь идеально подходит Тому Пидкоку. По мнению Кнавена, Том Пидкок быстро учится на своих ошибках и постарается не допустить фотофиниша как на Амстел Голд Рэйс-2021.

 

 

  Сервус Кнавен, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Мы знали, что Том хорош, но, безусловно, не ожидали этих результатов на двух последних классиках.

 

После «Амстела» он сразу сказал: «Я ошибся. Как только Ван Арт ускорился, я на мгновение оглянулся». Такого с Томом больше не случится. Он с жадностью учится, поэтому так быстро прогрессирует. И потому, что он настолько хорош, Том получает гораздо больше шансов, чем любой другой 21-летний гонщик.

 

  На Амстел Голд Рэйс в финале до него атаковали и уезжали вперёд Михал Квятковски и Ричард Карапас. Мы знали, что он способен на большее не только на классиках, просто классики – идеальные гонки для того, чтобы открыть его возможности шоссейного велогонщика.

 

  Париж-Рубэ, вообще-то, нет в его календаре в этом году, но было бы интересно проверить его в октябре и в этой гонке. Когда я выиграл Париж-Рубэ, я весил 69 кг. Вес Тома на 10 кг меньше. Он может, так сказать, стать самым лёгким победителем Рубэ в истории.

 

  Подъём на Флеш Валлонь подходит ему лучше всего. Сейчас идёт открытие его возможностей. Но его вес будет там преимуществом, как и протяжённость подъёма и требуемые усилия – они идеальны для Тома».

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 01:28 | Регистрация: 27.05.2017

    Рьяно взяли Тома форсировать. Или ему так легко даются классики? Если и дальше будет прогрессировать в наборе силы и выносливости боюсь представить как он поедет.

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Комментарии

  • uran
    Спортивный директор Ineos Gren ... (1)
    uran-Фото
    Рьяно взяли Тома форсировать. Или ему так легко даются классики? Если и дальше будет прогрессировать в наборе силы и выносливости боюсь представить как он поедет.
  • uran
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    uran-Фото
    Цитата: Earl57
    Почему Сиваков не стал работать вместе с Саймоном? Не потянул его темп? Финишей в гору больше не будет, 45 сек отобрать у Йейтса будет проблематично.
    Саймон в одну протяжку скинул Пашу, поэтому и не работали. Но Павел хорош, много работал и вторым приехать, конечно потратился изрядно. Не зря инеос диски не использует :p
  • VeloVelo
    Флеш Валлонь-2021. Превью (5)
    VeloVelo-Фото

    Что такое погги?

  • Серафим
    Флеш Валлонь-2021. Превью (5)
    Серафим-Фото

      Если бы ставил, то наверно поставил бы на Пидкока.  И где-то рядом Роглич.  Но ставить не буду, потому что колеса круглые, а асфальт шершавый.

  • Sezar
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    Sezar-Фото

    Неплохая заявка на РМ у Саймона. Да и Павел замахнулся в район подиума.

  • BaTman
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    BaTman-Фото

     Двое из России в 5-ке, очень приятно. Надеюсь на итоговый подиум Павла. Надеюсь команды не станут придумывать комбинаций, а постораются Пашу привезти на второе место, а Власова на 3-ие. Астане это может.  

  • flugegeheimen
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    flugegeheimen-Фото

    Ух ты! Наши ребята молодцы, да и к Саймону я с симпатией отношусь

  • velodoctor
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    velodoctor-Фото

    Отличный этап, мого атак. 

  • salomon
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    salomon-Фото
    Сиваков и Власов Джиро поедут ?
  • motte
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    motte-Фото

    Честно,  рад за Мартина. 

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