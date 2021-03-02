Мадс Педерсен, Матье ван дер Пул, Том Пидкок о классике Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021

Мадс Педерсен - победитель классики Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021



25-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен одержал победу на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021. Классика завершилась общим спринтом.

Но Матье ван дер Пулу (Alpecin-Fenix), который атаковал за 83 км до финиша во время прохождения Канариеберга и вместе с Джонатаном Нарваэсом (Ineos Grenadiers) переложился к отрыву дня через 20 км, не удалось побороться за победу на финише. Отрыв, у которого ещё за 4 км было 20 секунд преимущества, пелотон добрал за 1,6 км до финиша.

26-летний французский велогонщик команды Total Direct Energie Антони Тюржи (Anthony Turgis) и новобранец команды Ineos Grenadiers, 21-летний британский велогонщик Том Пидкок (Thomas Pidcock) поднялись на вторую и третью ступени подиума Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021.

Мадс Педерсен в интервью Cyclingnews и на сайте команды Trek-Segafredo подвёл итоги гонки:

«Я понял, что на классиках нельзя полагаться только на чистую мощность. Надо и голову использовать. В прошлом я это не всегда делал, теперь извлёк урок из тех ошибок. Начал учиться понемногу в прошлом году, что принесло результат на Гент-Вевельгем. Нельзя каждый раз бросаться на представляющийся шанс и тратить все силы, потому что в финале будет важно, осталась ли ещё мощность.

После вчерашней гонки отфинишировать и показать результат – просто отлично. Что можно сказать? Всегда говорят ноги, а не глупые оправдания. Думаю, сегодня мы всё сделали правильно. Конечно, были мотивированы выступить лучше после вчерашнего никуда не годного результата. В таком случае всегда лучше говорить выступлением в гонке.

Вообще-то, я сидел на колесе Матье (ван дер Пула), когда он атаковал. Но было ещё довольно рано уезжать, поэтому я не хотел следовать за ним. Потом, когда на Кваремонте атаковала группа, я был на хорошей позиции, но не настолько хорошей, чтобы поехать с ними. Для нас ситуация была выгодная – Яспер (Стёйвен) был в первой группе и мог хорошо спринтовать, его шансы тоже были высоки. Поэтому мы были довольны. Но для меня ситуация улучшилась, когда группы объединились. С этого момента мы должны были готовить спринт для меня.

Мы знали, что перед финальной прямой будет ветер. Конечно, мы не хотели оказаться там сброшенными, поэтому Яспер вывез меня на хорошую позицию, не в самую голову группы, но высоко. А потом осталось ждать. На финишной прямой Яспер отлично рассчитал время.

Сейчас у меня не топовая форма, мне не хватает пары процентов. На Париж-Ницце эту разницу закрою, и тогда всё будет в порядке. Надеюсь, в следующий раз смогу усидеть за теми, кто атакует на Кваремонте».

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Сегодня я хотел осложнить гонку, но поехал раньше, чем ожидал. Думал, что присоединюсь к отрыву после Кваремонта вместе с некоторыми сильными гонщиками, но не получилось. Очень трудно ехать к финишу с пятью ребятами, трое из которых были в раннем отрыве. Но, думаю, получилось неплохо. Нам почти удалось».

Том Пидкок (Ineos Grenadiers): «Весь день чувствовал себя не очень хорошо. Думаю, вчерашняя гонка всё ещё чувствовалась в ногах, поэтому я очень доволен результатом. Третье место в общем спринте? Не моя специальность, но у меня получилось. Я набрал форму чуть быстрее, чем думал. После кросса у меня был перерыв. Переход от кросса на шоссе оказался не таким трудным, как мог быть. Я удержал форму после сезона в велокроссе. Сегодня мне было несложно ехать, потому что Джонни (Нарваэс) был в отрыве, а я делал свою работу, чтобы помочь ему выиграть. Но сегодня результат стал компенсацией за вчерашнюю гонку, где нога у меня шла намного лучше, но я это никак не использовал».