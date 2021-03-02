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Мадс Педерсен, Матье ван дер Пул, Том Пидкок о классике Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021

Мадс Педерсен - победитель классики Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021

 

 

  25-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен одержал победу на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021. Классика завершилась общим спринтом.  

 

 Но Матье ван дер Пулу (Alpecin-Fenix), который атаковал за 83 км до финиша во время прохождения Канариеберга и вместе с Джонатаном Нарваэсом (Ineos Grenadiers) переложился к отрыву дня через 20 км, не удалось побороться за победу на финише. Отрыв, у которого ещё за 4 км было 20 секунд преимущества, пелотон добрал за 1,6 км до финиша.

 

  26-летний французский велогонщик команды Total Direct Energie Антони Тюржи (Anthony Turgis) и новобранец команды Ineos Grenadiers, 21-летний британский велогонщик Том Пидкок (Thomas Pidcock) поднялись на вторую и третью ступени подиума Кюрне-Брюссель-Кюрне-2021.

 

 

 

Мадс Педерсен – победитель классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2021

 

 

  Мадс Педерсен в интервью Cyclingnews и на сайте команды Trek-Segafredo подвёл итоги гонки:

 

  «Я понял, что на классиках нельзя полагаться только на чистую мощность. Надо и голову использовать. В прошлом я это не всегда делал, теперь извлёк урок из тех ошибок. Начал учиться понемногу в прошлом году, что принесло результат на Гент-Вевельгем. Нельзя каждый раз бросаться на представляющийся шанс и тратить все силы, потому что в финале будет важно, осталась ли ещё мощность.

 

  После вчерашней гонки отфинишировать и показать результат – просто отлично. Что можно сказать? Всегда говорят ноги, а не глупые оправдания. Думаю, сегодня мы всё сделали правильно. Конечно, были мотивированы выступить лучше после вчерашнего никуда не годного результата. В таком случае всегда лучше говорить выступлением в гонке.

 

  Вообще-то, я сидел на колесе Матье (ван дер Пула), когда он атаковал. Но было ещё довольно рано уезжать, поэтому я не хотел следовать за ним. Потом, когда на Кваремонте атаковала группа, я был на хорошей позиции, но не настолько хорошей, чтобы поехать с ними. Для нас ситуация была выгодная – Яспер (Стёйвен) был в первой группе и  мог хорошо спринтовать, его шансы тоже были высоки. Поэтому мы были довольны. Но для меня ситуация улучшилась, когда группы объединились. С этого момента мы должны были готовить спринт для меня.

 

  Мы знали, что перед финальной прямой будет ветер. Конечно, мы не хотели оказаться там сброшенными, поэтому Яспер вывез меня на хорошую позицию, не в самую голову группы, но высоко. А потом осталось ждать. На финишной прямой Яспер отлично рассчитал время.  

 

  Сейчас у меня не топовая форма, мне не хватает пары процентов. На Париж-Ницце эту разницу закрою, и тогда всё будет в порядке. Надеюсь, в следующий раз смогу усидеть за теми, кто атакует на Кваремонте».

 

  Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Сегодня я хотел осложнить гонку, но поехал раньше, чем ожидал. Думал, что присоединюсь к отрыву после Кваремонта вместе с некоторыми сильными гонщиками, но не получилось. Очень трудно ехать к финишу с пятью ребятами, трое из которых были в раннем отрыве. Но, думаю, получилось неплохо. Нам почти удалось».

 

 

 

  Том Пидкок (Ineos Grenadiers): «Весь день чувствовал себя не очень хорошо. Думаю, вчерашняя гонка всё ещё чувствовалась в ногах, поэтому я очень доволен результатом. Третье место в общем спринте? Не моя специальность, но у меня получилось. Я набрал форму чуть быстрее, чем думал. После кросса у меня был перерыв. Переход от кросса на шоссе оказался не таким трудным, как мог быть. Я удержал форму после сезона в велокроссе. Сегодня мне было несложно ехать, потому что Джонни (Нарваэс) был в отрыве, а я делал свою работу, чтобы помочь ему выиграть. Но сегодня результат стал компенсацией за вчерашнюю гонку, где нога у меня шла намного лучше, но я это никак не использовал».

 

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo Kuurne-Brussel-Kuurne

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Комментарии

  • close2you
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (2)
    close2you-Фото

    кроме Кэва )) ну это пока, эксперемент, так сказать... может воскресят и кэва... посмотрим 

  • RVL
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (14)
    RVL-Фото
    Насколько помню речь шла о рубэ.
    Кюрну далековато до этого ада. Скоро увидим)
  • Sezar
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (14)
    Sezar-Фото
    Ремко слегка охудел и уже не так могуч. В хорошем смысле этого слова).
  • Серафим
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (14)
    Серафим-Фото
    Почему не наоборот - Кондрашов комментировал бы двоеборье на открытом чемпионате Норвегии по лыжным видам. А Сергей провел бы велогонку.
    Все равно двоеборье с заранее известным результатом мало кто смотрит. А я включил велогонку, услышал Кондрашова и через пять минут переключил.
    Думаю,уж лучше смотреть на Рибера и слушать Курдюкова, чем Это. Хотя может что-нибудь узнал бы про братьев Яцев.
  • Николай Н.
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (14)
    Николай Н.-Фото

    А мне всё таки жиль Ван дер Пула. Так работал и немного не хватило. Не было в этом отрыве хороших помощников.

  • Ice
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: Sezar
    Ну да. И это не единичный случай. Ремко ровно такой же комплекции и лучше всего едет разделку. И на Мюре рекорды в прошлом году ставил. Странно, зная резы Пидкока на молодежном Рубэ сомневаться в его перспективах на классиках.

    Ремко хоть и мелкий, но в теле, воистину могучий клоп) А Пидкок мелкий и сухой, они все-таки по конституции разные совсем.

  • GTX
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (14)
    GTX-Фото
    Ван дер Пул хорош, работал за троих, всего лишь 2 км не хватило. Атака, а потом протяжка Асгрена зарешала. Не сокомандник, так соотечественник победил )
  • Sezar
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (14)
    Sezar-Фото

    Ну да. И это не единичный случай. Ремко ровно такой же комплекции и лучше всего едет разделку. И на Мюре рекорды в прошлом году ставил. Странно, зная резы Пидкока на молодежном Рубэ сомневаться в его перспективах на классиках.

  • kwwk
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (14)
    kwwk-Фото
    Ему некогда, он на ЧМ по лыжным видам))), а норму рабочего времени никто не отменял
  • Earl57
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    А тем временем Пидкок уже 3-й.

    А говорили что он маленький, куда ему с рослыми и тяжелыми спринтерами и классиками на брусчатке тягаться. А оно воно как. Нарваез типа горняк, а за Ван дер Пулом как прикленный сидел.

    "Лыжелыжники" - это новое слово в комментаторской терминологии))

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