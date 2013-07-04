 Фотофиниш определил победителя Амстел Голд Рэйс-2021

Ваут ван Арт, Том Пидкок, Максимилиан Шахман на подиуме Амстел Голд Рэйс-2021

219 км, 38 подъёмов и почти 2800 м набора высоты – таким был маршрут классики Амстел Голд Рэйс-2021. Из многочисленных атак успешным стало ускорение 21-летнего британского велогонщика команды Ineos Grenadiers Тома Пидкока за 17,6 км до финиша, на которое сразу отреагировал 26-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), а затем через несколько сотен метров их догнал 27-летний немецкий велогонщик Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe).

За 10 км до финиша преимущество тройки лидеров составляло 15 секунд. Примерно таким же оно оставалось на финальных километрах. Максимилиан Шахман, попавший в завал за 50 км до финиша и потративший силы на возвращение в пелотон, попытался уехать от своих попутчиков, атаковав за 2 км до финиша. Но Ваут ван Арт и Том Пидкок были внимательны и не отпустили его.

В итоге был разыгран спринт, а победителя Амстел Голд Рэйс-2021 пришлось ждать ещё несколько минут, так как Том Пидкок и Ваут ван Арт одновременно пересекли финишную черту. В итоге фотофиниш определил, что бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma на миллиметр опередил молодого соперника. Преимущество Ваута Ван Арта составило четыре тысячных секунды.

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Даже не осмеливался поверить. Последние метры спринтовал с закрытыми глазами. Только перед подиумной церемонией жюри мне сказало, что я выиграл. По ради мне сказали, что я выиграл, а через несколько мгновений я увидел картинку на большом экране, и тогда снова начал сомневаться. Ждал, пока судьи не пришли в комнату для переодеваний и не сказали, что точно выиграл. Никогда прежде такого не переживал.

Единственное, что я понял после «Стрелы Брабанта», что никогда нельзя недооценивать его (Том Пидкока). Но в среду я сам плохо спринтовал. Сегодня спринт был другим, на более высокой скорости, поэтому я знал, что это плюс для меня. Но когда видишь, как близко мы финишировали, понимаешь, что он серьёзный соперник, он очень сильный для такого маленького парня.

Во время последнего прохождения Кауберга ситуация была не идеальной. С тремя гонщиками Ineos было тяжело сражаться. Но я думаю, что не будь у Приможа проблемы с велосипедом, мы были боролись с ним вдвоём, что, конечно, было бы для нас выгоднее. До того момента мы всё время контролировали гонку.

В начале гонки все смотрели на нас, и мы взяли на себя ответственность. Как всегда, команда выступила великолепно. Перед финалом я мог положиться на Йонаса, Приможа, Сэма. Они отвечали почти на все атаки. Досадно, что у Приможа возникла механическая проблема. Команда сегодня боролась за победу.

Я горжусь этой победой и тем, как выступил на классиках. Почти в каждой гонке я боролся за победу, всё время был на пике формы. Очень счастлив, что ухожу на отдых с победой. Сейчас на некоторое время отставлю велосипед в сторону».

Том Пидкок (Ineos Grenadiers): «Мне надо было начать спринт первым, потому что я был быстрее. Отсюда извлеку важный урок. Я дал Вауту небольшой просвет, но на финиш мы приехали очень близко. Мне надо было сидеть у него на колесе.

Я хорошо проехал гонку. Думаю, был сильнейшим, и доволен, что так чувствовал себя. Но расстраивает, что разница была такой маленькой. Ваут думал, что он выиграл, и я всё время думал, что остался вторым. По крайней мере, не было мысли, что победил. С фотофинишем не поспоришь. Разочарован, но в то же время доволен, как провёл гонку. Сегодня у нас была очень сильная команда, ехали отлично.

С каждой гонкой я расту. На «Стреле Брабанта» думал, что Ваут был сильнее, а сегодня считаю, что сильнейшим был я. У меня остались силы для спринта, очень приятно, когда ты один из сильнейших ребят в гонке.

За несколько кругов до финиша я радовался, что сидел за Рогличем. Мне просто надо было подождать чуть дольше. Я немного потратился, но это только в сравнении с Ваутом. В следующий раз буду осторожнее».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe): «Я знал, что в этой группе придётся нелегко, потому что мы были довольно далеко от финиша. Конечно, я попытался что-то предпринять, атаковал за 1500 м до финиша, потому что считал, что так у меня будет больше шансов. Но, к сожалению, не совсем сработало, так как Ван Арт немедленно сел мне на колесо. Однако гонка была отличная, хотя без болельщиков на дороге ощущалась по-другому. Я рад и благодарен, что мы смогли её проехать».