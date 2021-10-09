Сонни Кольбрелли - победитель Париж-Рубэ-2021

Сонни Кольбрелли о победе на дебютном Париж-Рубэ

Чемпион Европы и Италии, 31-летний велогонщик команды Bahrain Victorious Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli), впервые в карьере стартовав на классике - Монументе Париж-Рубэ, одержал победу. Долгожданный после отмены одного выпуска и переноса даты 118-й выпуск Париж-Рубэ осложнила осенняя погода. Брусчатка "Северного Ада", которая и в «сухие» выпуски прореживала пелотон, на этот раз оказалась особенно беспощадной из-за дождя, луж и грязи. Из 174 стартовавших в Компьене на велодроме в Рубэ финишировали 96 гонщиков.

Ранняя попытка уехать в отрыв, предпринятые Эдвардом Тёнсом (Trek-Segafredo), Маттео Трентином (UAE Team Emitates) и Максом Кантером (DSM) не удалась. Через 47 км сформировался большой отрыв из 30 гонщиков, в числе которых был и будущий призёр классики, 22-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Флориан Вермеерс (Florian Vermeersch).

На 27-м секторе за 144 км до финиша из большого отрыва уехали четверо – Флориан Вермеерс, Люк Роу (Ineos Grenadiers), Нильс Экхофф (DSM) и Макс Валшайд (Qhubeka-NextHassh), а на 24-м секторе впереди остались Вермеерс и Экхофф, которые перед Аренбергским лесом опережали пелотон на 1:50.

На 19-м секторе, в Аренбергском лесу, пелотон порвался, Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) атаковал, и за ним поехали Сонни Кольбрелли, Маттео Йоргенсон (Movistar) и Гийом Буаван (Israel Start-Up Nation). Но после прохождения сектора группа, возглавляемая Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma) добрала беглецов. В это время ранний отрыв находился в полуминуте от группы Ван Арта/Ван дер Пула.

За 83 км до финиша Сонни Кольбрелли атаковал и уехал вместе с чемпионом Канады Гийомом Буаваном (Guillaume Boivin), Гарри Суини (Harry Sweeny) из Lotto Soudal, а затем в эту группу переложился Матье ван дер Пул.

За 57 км до финиша группа Кольбрелли и Ван дер Пула добрала часть гонщиков раннего отрыва. Когда из группы лидеров на 12-м секторе атаковал Джанни Москон (Ineos Grenadiers), группа Матье ван дер Пула и Кольбрелли находилась от него в полутора минутах. Прокол, падение и усталость помешали итальянскому гонщику команды Ineos Grenadiers удержаться впереди, не смог он остаться и в группе Матье ван дер Пула, когда его добрали за 16,2 км до финиша на секторе Каррефур-де-л’Арбр.

Сонни Кольбрелли и Флориан Вермеерс атаковали, но их попытки уехать не увенчались успехом, и на велодроме в Рубэ Матье ван дер Пул, Сонни Кольбрелли и Флориан Вермеерс разыграли спринт, в котором чемпион Европы опередил своих соперников.

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Сонни Кольбрелли: «Это моё первое участие в Париж-Рубэ, не могу поверить, что выиграл гонку. Этим утром даже не думал о победе. Стартовал без прессинга ожиданий. Просто хотел насладиться гонкой, о которой всегда мечтал. С каждым километром чувствовал себя всё лучше. Мне очень хотелось использовать свой шанс. Я атаковал, возможно, немного рано, но по прошлым выпускам понял, что надо пробовать. Я хорошо сработался с Ван дер Пулом, и мне повезло, что у меня не случилось ни прокола, ни другой механической проблемы. Ехать по грязи было тяжело, пару раз чуть не упал, но ехал очень внимательно и удержался.

Потом выложился по полной, чтобы взять победу. У меня нет слов. Не могу поверить, что выиграл Рубэ. День эпический – дождь со старта, мы атаковали за 90 км после Аренбергского леса, потом единственной тактикой для меня было усидеть за Матье ван дер Пулом. Я немного опасался, что к нам переложится группа Ван Арта. После 250 километров даже горняк может быть быстрым в спринте. Я опасался Ван дер Пула. Понимал, что Вермеерс молодой и многообещающий гонщик. Он начал спринт, но мне удалось его опередить в самом конце.

Посвящаю победу семье, команде и болельщикам. Этот сезон получился у меня фантастическим.

Мы видели, как, например, Грег Ван Авермат выиграл Монумент после 30. Я хотел следовать этому примеру. Зрелым гонщиком я стал в 30 лет, в этом возрасте достиг своего «положения» в велоспорте. Надеюсь удерживать этот уровень ещё несколько лет.

В этом году изменился мой настрой. Мне помогал психолог, что-то во мне изменилось. Поэтому всё прошло так хорошо в этом сезоне.

В прошлые годы не принимал участие в Париж-Рубэ, потому что моей главной целью всегда была Амстел Голд Рэйс. Я боялся, что после Рубэ слишком устану и не успею восстановиться. Но всегда хотел принять участие в Париж-Рубэ».

Роджер Хэммонд (Roger Hammond), главный тренер команды Bahrain Victorious: «Нет слов, чтобы описать, насколько это фантастическое достижение для Сонни. Он потрясающе выступил, что получилось благодаря большой работе многих людей в команде. Надо быть готовым к такой гонке как Рубэ, позаботиться обо всех деталях и быть готовым к неожиданностям. Каждый в команде, включая персонал, всё сделали как планировалось, идеально. Из командной технички мы с Рольфом Альдагом давали советы Сонни, особенно по поводу спринта, потому что на Рубэ спринт никогда не бывает обычным. Но он был уверен в своих силах и одержал главную победу».