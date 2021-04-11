 Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

Первая победа Тома Пидкока в профессиональном шоссейном велоспорте

Том Пидкок (Thomas Pidcock) одержал первую в карьере победу в профессиональном шоссейном велоспорте. 21-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers выиграл классику «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne), опередив в финальном спринте Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Маттео Трентина (UAE Team Emirates).

Photo (c) @BettiniPhoto/UAE Team Emirates

31-летний итальянский велогонщик Маттео Трентин первым атаковал из группы лидеров за 26 км до финиша и в одиночку набрал около 20 секунд преимущества. За 16 км до финиша атаковал Том Пидкок, за которым сразу последовал Ваут ван Арт. Вдвоём они через 2 км догнали Маттео Трентина и продолжили работать втроём до финиша, где разыграли спринт.

Том Пидкок: «Хорошо одержать победу. На нескольких гонках я финишировал высоко, и приятно, что высокие места без побед не стали трендом. Я подошёл к старту в хорошей форме, у меня была полная неделя тренировок без перерывов.

Я понимал, что спринт в конце такой гонки не похож на стандартный, поэтому всегда надо включаться в такие спринты с уверенностью. Знал, что Трентин потратился, когда уехал в одиночку, поэтому подумал, что главный соперник - Ван Арт.

Ваут каждый раз проводил такие мощные смены, что когда я в свою очередь выходил вперёд, показывал те же ватты, что и сидя у него на колесе. Он тянул очень мощно, но, возможно, в конце даже слишком мощно. Я нервничал, когда сзади начали догонять, но выжидал и выжидал. Ваут поехал, и я оказался немного заперт, но потом я догнал Ваута, а он немного выдохся, и обошёл его.

В гонках мне надо было найти ногу, понять, где я. В таких гонках самое главное – позиция. Раньше мне удавалось корректировать плохую позицию за счёт того, что в молодёжных категориях я был сильнее. Но позиция – это очень важно. Хочу поблагодарить Люка Роу и команду за то, что проделали отличную работу.

Я точно поеду Амстел Голд и Флеш Валлонь. Думаю, с некоторыми другими ребятами у нас всё время будет несколько вариантов. Тяжело выступать стабильно, потому что уровень очень высок. Может, на следующих гонках я не буду на финише в лидирующей группе. Посмотрим».

Ваут ван Арт: «Было трудно контролировать гонку. В начале все на нас оглядывались. На кругах наша команда потеряла хватку, мы позволили другим командам застать нас врасплох. Мне удалось уехать с Томом и Маттео, благодаря чему появился хороший шанс. Том был силён, но я надеялся опередить его в спринте. Начал рано, но ноги быстро стали тяжёлыми. Сегодня выиграл сильнейший, и им был Пидкок. Всегда расстраивает, если в конце был близко к победе, но в остальном я проехал сегодня так хорошо, как только было возможно».

Маттео Трентин: «На последнем круге у меня был достаточный просвет, и темп был хорошим, но трудно держать преимущество, когда позади слаженно работает группа. Когда я увидел догоняющих меня Ван Арта и Пидкока, решил немного сбросить скорость и постараться восстановиться, потому что подумал, что получится победный отрыв. Так и вышло. Сегодня чувствовал себя хорошо, но в конце ноги устали, и выиграл сильнейший. С нетерпением жду возвращения на эти дороги на чемпионате мира в этом году».