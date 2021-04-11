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Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

Первая победа Тома Пидкока в профессиональном шоссейном велоспорте

 

 

  Том Пидкок (Thomas Pidcock) одержал первую в карьере победу в профессиональном шоссейном велоспорте. 21-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers выиграл классику «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne), опередив в финальном спринте Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Маттео Трентина (UAE Team Emirates).

 

Photo (c) @BettiniPhoto/UAE Team Emirates

 

  31-летний итальянский велогонщик Маттео Трентин первым атаковал из группы лидеров за 26 км до финиша и в одиночку набрал около 20 секунд преимущества. За 16 км до финиша атаковал Том Пидкок, за которым сразу последовал Ваут ван Арт. Вдвоём они через 2 км догнали Маттео Трентина и продолжили работать втроём до финиша, где разыграли спринт.

 

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

 

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

 

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

 

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

 

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

 

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

 

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

 

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

 

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

 

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

 

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

 Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

Том Пидкок – победитель Brabantse Pijl-2021

 

  Том Пидкок: «Хорошо одержать победу. На нескольких гонках я финишировал высоко, и приятно, что высокие места без побед не стали трендом. Я подошёл к старту в хорошей форме, у меня была полная неделя тренировок без перерывов.

 

  Я понимал, что спринт в конце такой гонки не похож на стандартный, поэтому всегда надо включаться в такие спринты с уверенностью. Знал, что Трентин потратился, когда уехал в одиночку, поэтому подумал, что главный соперник  - Ван Арт.

 

  Ваут каждый раз проводил такие мощные смены, что когда я в свою очередь выходил вперёд, показывал те же ватты, что и сидя у него на колесе. Он тянул очень мощно, но, возможно, в конце даже слишком мощно. Я нервничал, когда сзади начали догонять, но выжидал и выжидал. Ваут поехал, и я оказался немного заперт, но потом я догнал Ваута, а он немного выдохся, и обошёл его.

 

  В гонках мне надо было найти ногу, понять, где я. В таких гонках самое главное – позиция. Раньше мне удавалось корректировать плохую позицию за счёт того, что в молодёжных категориях я был сильнее. Но позиция – это очень важно. Хочу поблагодарить Люка Роу и команду за то, что проделали отличную работу.

 

  Я точно поеду Амстел Голд и Флеш Валлонь. Думаю, с некоторыми другими ребятами у нас всё время будет несколько вариантов. Тяжело выступать стабильно, потому что уровень очень высок. Может, на следующих гонках я не буду на финише в лидирующей группе. Посмотрим».

 

  Ваут ван Арт: «Было трудно контролировать гонку. В начале все на нас оглядывались. На кругах наша команда потеряла хватку, мы позволили другим командам застать нас врасплох. Мне удалось уехать с Томом и Маттео, благодаря чему появился хороший шанс. Том был силён, но я надеялся опередить его в спринте. Начал рано, но ноги быстро стали тяжёлыми. Сегодня выиграл сильнейший, и им был Пидкок. Всегда расстраивает, если в конце был близко к победе, но в остальном я проехал сегодня так хорошо, как только было возможно».

 

  Маттео Трентин: «На последнем круге у меня был достаточный просвет, и темп был хорошим, но трудно держать преимущество, когда позади слаженно работает группа. Когда я увидел догоняющих меня Ван Арта и Пидкока, решил немного сбросить скорость и постараться восстановиться, потому что подумал, что получится победный отрыв. Так и вышло. Сегодня чувствовал себя хорошо, но в конце ноги устали, и выиграл сильнейший. С нетерпением жду возвращения на эти дороги на чемпионате мира в этом году».

 

 

Результаты De Brabantse Pijl-2021

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers Стрела Брабанта Brabantse Pijl классика однодневная велогонка

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Турции-2021. Этап 4 (9)
    VeloVelo-Фото

    Жду от Мамыкина чего-то интересного завтра.

     

  • Brodyazhnik
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 1 (4)
    Brodyazhnik-Фото
    Даже страшно переспросить падение кого?
  • salomon
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    salomon-Фото
    Пидкок бесспорно талантливый пацан, однако... подождём... Брабантсе - представительная гонка по составу, но по статусу всё таки - не монумент. Так что... Будем ждать побед малыша Пидкока на великих гонках.
  • EL-Fenomeno
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот так: тройка догоняла, тройка отъехала (Трентин попытался в одиночку - не пустили), тройка и разыграла "медали". Коснефрой там уже не секунд 7-8 подъехал к ним, а потом куда то пропал) Либо иссяк, либо те ввалили по настоящему.

    Цитата: BlAr
    Что-то Ван Арт совсем не ВАУт. Скорее его отправили в аут.

    Мне кажется ВВА уже перепахался за эту весну, хотя был спокоен как удав, и я думал, что на финише уделает всех "на изи", так сказать, но Трентин сдлася раньше времени (тот его рывок раньше наверное аукнулся), ну а Пидкок решил, ПЛЕВАТЬ, бронза у менет уже есть (КБК-2021), хочу золото - вот и состоялась победа №1 на шоссе молодого, юного и перспективного.   
      

  • uran
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    uran-Фото
    Ван Арт совсем никакой на финише, в отличи от Томаса, пару корпусов привез
  • Gottliche_Recht
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 1 (4)
    Gottliche_Recht-Фото
    *сердце
  • trismail
    Винченцо Нибали упал на тренир ... (2)
    trismail-Фото

    пишут про правое запястье, а на фото левое?!

  • EL-Fenomeno
    Тур Турции-2021. Этап 4 (9)
    EL-Fenomeno-Фото
    Озеров когда то сказал знаменитую фразу - "Что творят канадцы..." (с) Вот теперь и я хочу спросить: "что творит МК !?" Можно говорить о второсортности гонки, о соперниках из второго спринтерского эшелона, но извольте победа есть ПОБЕДА. И она считается, принося винеру очки, рейтинг да и деньги тоже. Поэтому для ветерана Кавэндиша у меня сейчас только аплодисменты. Завал жуткий, всем пострадавшим - здоровья и восстановления.
  • RVL
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    RVL-Фото

    Так из них ни кто не вкатывался и не ждал...)

  • Sezar
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    Sezar-Фото

    Ну так он еще малой, а значит прогрессирует быстрее. Скоро обоих кроссменов обставит по уровню и не только на шоссе. Главное, чтобы оставался цел и невредим.

    ЗЫ. Даже не стал вкатываться и ждать второго полугодия. Сразу за дело взялся..good

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