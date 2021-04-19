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Жулиан Алафилипп - трёхкратный победитель классики Флеш Валлонь

Жулиан Алафилипп, Примож Роглич, Алехандро Вальверде о Флеш Валлонь-2021

 

 

  28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step  Жулиан Алафилипп одержал третью победу в радужной майке чемпиона мира и третью на классике Флеш Валлонь. В последний раз в ранге действующего чемпиона мира Флеш Валлонь в 2010 году выиграл Кэдел Эванс.

 

 

Жулиан Алафилипп - трёхкратный победитель классики Флеш Валлонь

Жулиан Алафилипп - трёхкратный победитель классики Флеш Валлонь

 

Жулиан Алафилипп - трёхкратный победитель классики Флеш Валлонь

 

Photo ©A.S.O. / A.Vialatte

 

 

  Ранние отрывы и атаки были нейтрализованы перед финальным, третьим прохождением Мюр де Уи. Как и в прошлые годы, решающим  стал последний километр дистанции Флеш  Валлонь.

 

31-летний словенский велогонщик Примож Роглич (Jumbo-Visma), дебютировавший на Флеш Валлонь, атаковал первым за 370 м до финиша.

 

 Но Жулиан Алафилипп, знавший, как распределять силы, добрал Роглича за 100 м, а затем обошёл его на последних 50 метрах и одержал третью победу на Флеш Валлонь. Примож Роглич финишировал вторым.

 

Четырёхкратный победитель Флеш Валлонь, 40-летний испанский велогонщик Алехандро Вальверде (Movistar) замкнул тройку призёров.

 

Жулиан Алафилипп - трёхкратный победитель классики Флеш Валлонь

 

Жулиан Алафилипп - трёхкратный победитель классики Флеш Валлонь

 

Жулиан Алафилипп - трёхкратный победитель классики Флеш Валлонь

Жулиан Алафилипп - трёхкратный победитель классики Флеш Валлонь

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

 

  Жулиан  Алафилипп: «Мотивирован был предельно, хотел сегодня показать, что меня не расслабляют успехи, поэтому выкладываюсь по полной, когда это важно. Я мало выигрывал с начала сезона, но это не мешало мне выступать с удовольствием. Я очень хотел снова поднять руки в победном жесте. То, что выиграл на такой великой гонке больше, чем через месяц после победы на Тиррено-Адриатико, делает эту победу ещё более красивой.

 

  Всегда есть сомнения, конечно, перед стартом я не был на 100% уверен в победе. Но я был очень мотивирован, потому что эта гонка мне идеально подходит, даже если я не в стопроцентной форме.

 

  Я готовился к Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж тоже моя цель. Хорошо, что выиграл сегодня. Что бы ни случилось в воскресенье, я уже доволен своими Арденнскими классиками. Я старался как можно лучше распределить силы и не атаковать слишком рано. Я правильно оценил Роглича. Увидел, что он атаковал, выкладываясь очень и очень мощно, почувствовал, что нет необходимости сразу за ним ехать. Когда после градиент уменьшился, я приложил максимум усилий в конце и продолжил продавливать до финиша.

 

  Не обязательно знать Мюр, потому что сегодня мы проходили его трижды. Поэтому каждый мог понять до финиша, какой это подъём. Но, думаю, расчёт усилий очень важен.

 

 Команда сегодня великолепно, без устали работала, защищая меня. Я очень горжусь ребятами, полностью на них полагаюсь. Благодаря им оказался на правильной позиции. Миккель вывез меня к подножию Мюр, а потом я уже знал, что надо делать. На таком крутом подъёме разница создаётся силой ног. Было нелегко, когда Роглич атаковал, а Вальверде сел мне на колесо. Они оба очень сильные гонщики. Но мне удалось их обойти. Победа в этой майке вызывает потрясающие чувства, в то же время даёт огромный прилив уверенности. Я очень счастлив».

 

  Примож Роглич: «Жулиан был сильнейшим на подъёме. Он заслужил победу. Финальный подъём очень трудный и тяжёлый, но из тех, что мне подходят. Я был на хорошей позиции и ускорился. Когда чувствуешь, что нога в порядке, просто атакуешь. Именно так я и сделал. К сожалению, меня догнали перед финишем. Такова гонка.

 

С нетерпением жду Льеж-Бастонь-Льеж. Моя форма в порядке, хочу снова показать, что могу. Надеюсь, ещё раз поборюсь за подиум».

 

 

Жулиан Алафилипп - трёхкратный победитель классики Флеш Валлонь

 

  Алехандро Вальверде: «Прежде всего, хочу поблагодарить команду, они отлично работали. В конце было много опасных гонщиков, а потом я оказался на плохой позиции, знал, что мне надо выехать, но пришлось продираться, что стоило больших усилий. И я финишировал третьим. Доволен, но, считаю, сил хватало на более высокий результат.

 

  Должен поздравить Жулиана и Приможа, они очень сильные. Это правда, мне пришлось приложить много сил, чтобы добрать их. Сегодняшний результат даёт мне большую уверенность. Мы знаем, что я в порядке. Льеж – другая гонка, там всё не сводится только к позициям. Там нужна форма, и она у меня есть».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step Флеш Валлонь La Fleche Wallonne классика велогонка Мирового тура Арденнская классика

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Комментарии

  • Earl57
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (18)
    Earl57-Фото
    Поэкономился для чего? Он тоже перерыв в шоссе делает и переключается на МТБ, готовясь к Токио. Перед олимпиадой у него по плану только недельная гонка в самом конце июня. Тур Австрии категории (2.Pro).
    И только осенью ЧМ и возможно Рубэ.
  • BaTman
    Тур Альп-2021. Этап 3 (2)
    BaTman-Фото

     Расскажите что было, почему Власов в 49 секундах и только удалился от подиума ? 

  • BaTman
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (18)
    BaTman-Фото
    Уважуха конечно, но как по мне смысл за 10ку бороться нет, лучше бы просто поэкономился и доехал для галки.
    Хотя представляю себя в пылу борьбы, может и тоже догонять бы полез.
  • BaTman
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (18)
    BaTman-Фото
    Ещё какой, что он, что Кочегар. Вообще не представляю план тренировок у них, это же надо в такой форме быть в конце апреля и при этом основная цель в июле. То что мы видим это очень круто.
  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (18)
    EL-Fenomeno-Фото
    Шоу то в этом году ФВ так быстро закончилась. Пришёл с работы думаю хоть последних 10км. зацеплю...ага...только на интервью победителя и повторы успел) Пришлось смотреть хоть хайлайты, но я и так почти угадал в своем превью:
    Цитата: EL-Fenomeno
    В опроснике проГолосовал за Вальверде, он любит Уй, а Мур его)) Но думаю сейчас для Алехандро разве что подиум реален, а победит скорей всего Рогла. Для Примо Амстел вышел неудачным из-за замены велосипелда, так что словенец вдвойне мотивирован.
    А вообще то ФВ показывает, что к последнему и решающему прохождению МУРа все фавориты приходят вместе (если не падали и/или форс-мажор), так что по умолчанию у всех капитанов шансы выиграть равны, главное выбрать правильную позицию ну и финишный рывок (свой и соперника) не проспать.
    Вот именно он (финишный рывок) всё и решил: Рогла пошёл мощно и почти до конца, но ЖуЖу додавил его где то за 60-70 метров до линии (мне жаль). Признаюсь, что именно в победу Алафилиппа не верил, значит тот его жест пальчиком после финиша был и в мою сторону)) а Алехандро великолепен, отдельные конграты ветерану за его 3 место !
  • Николай Н.
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (18)
    Николай Н.-Фото

    Снова поединок на финише Роглич - Алафилиппо, но в этот раз в пользу Алафилиппа. Дедуля тоже хорош, бронза это не плоха.

  • Earl57
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (18)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Кто там говорил, что Алафилипп все?))) Рановато списывать такого товарища. У Пидкока по ходу с рывком в крутяк пока не очень. С его то фактурой должен залетать как ветер.

    Пидкок вообще то в завал попал за 28 км до финиша. Упал, ушибся, повредил и менял велотуфлю, догонял пеолотон, потом пробирался в первые ряды. И еще 6-м финишировал...

  • uran
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (18)
    uran-Фото
    Цитата: Makus
    Гонка последней горки, зачем 4 с половиной часа ехали!!!?)
    Ну точно, зачем эти 200+ км. Поставили всех за 300 метров д финиша и айда)) Вальверде жжет, подиумы собирает только поднаси.
  • SportSpirit
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (18)
    SportSpirit-Фото

    Роглич мощнейший кусок в гору выдал! Задним числом, конечно, просится сказать, что рановато пошел) Но это было драйвово! 

  • RVL
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (18)
    RVL-Фото

    Ой , и не говорите, тут стока экспертов))
    Чисто по фактуре могут списать в гарнир))

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

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