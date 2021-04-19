Жулиан Алафилипп - трёхкратный победитель классики Флеш Валлонь

Жулиан Алафилипп, Примож Роглич, Алехандро Вальверде о Флеш Валлонь-2021

28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп одержал третью победу в радужной майке чемпиона мира и третью на классике Флеш Валлонь. В последний раз в ранге действующего чемпиона мира Флеш Валлонь в 2010 году выиграл Кэдел Эванс.

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Ранние отрывы и атаки были нейтрализованы перед финальным, третьим прохождением Мюр де Уи. Как и в прошлые годы, решающим стал последний километр дистанции Флеш Валлонь.

31-летний словенский велогонщик Примож Роглич (Jumbo-Visma), дебютировавший на Флеш Валлонь, атаковал первым за 370 м до финиша.

Но Жулиан Алафилипп, знавший, как распределять силы, добрал Роглича за 100 м, а затем обошёл его на последних 50 метрах и одержал третью победу на Флеш Валлонь. Примож Роглич финишировал вторым.

Четырёхкратный победитель Флеш Валлонь, 40-летний испанский велогонщик Алехандро Вальверде (Movistar) замкнул тройку призёров.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Жулиан Алафилипп: «Мотивирован был предельно, хотел сегодня показать, что меня не расслабляют успехи, поэтому выкладываюсь по полной, когда это важно. Я мало выигрывал с начала сезона, но это не мешало мне выступать с удовольствием. Я очень хотел снова поднять руки в победном жесте. То, что выиграл на такой великой гонке больше, чем через месяц после победы на Тиррено-Адриатико, делает эту победу ещё более красивой.

Всегда есть сомнения, конечно, перед стартом я не был на 100% уверен в победе. Но я был очень мотивирован, потому что эта гонка мне идеально подходит, даже если я не в стопроцентной форме.

Я готовился к Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж тоже моя цель. Хорошо, что выиграл сегодня. Что бы ни случилось в воскресенье, я уже доволен своими Арденнскими классиками. Я старался как можно лучше распределить силы и не атаковать слишком рано. Я правильно оценил Роглича. Увидел, что он атаковал, выкладываясь очень и очень мощно, почувствовал, что нет необходимости сразу за ним ехать. Когда после градиент уменьшился, я приложил максимум усилий в конце и продолжил продавливать до финиша.

Не обязательно знать Мюр, потому что сегодня мы проходили его трижды. Поэтому каждый мог понять до финиша, какой это подъём. Но, думаю, расчёт усилий очень важен.

Команда сегодня великолепно, без устали работала, защищая меня. Я очень горжусь ребятами, полностью на них полагаюсь. Благодаря им оказался на правильной позиции. Миккель вывез меня к подножию Мюр, а потом я уже знал, что надо делать. На таком крутом подъёме разница создаётся силой ног. Было нелегко, когда Роглич атаковал, а Вальверде сел мне на колесо. Они оба очень сильные гонщики. Но мне удалось их обойти. Победа в этой майке вызывает потрясающие чувства, в то же время даёт огромный прилив уверенности. Я очень счастлив».

Примож Роглич: «Жулиан был сильнейшим на подъёме. Он заслужил победу. Финальный подъём очень трудный и тяжёлый, но из тех, что мне подходят. Я был на хорошей позиции и ускорился. Когда чувствуешь, что нога в порядке, просто атакуешь. Именно так я и сделал. К сожалению, меня догнали перед финишем. Такова гонка.

С нетерпением жду Льеж-Бастонь-Льеж. Моя форма в порядке, хочу снова показать, что могу. Надеюсь, ещё раз поборюсь за подиум».

Алехандро Вальверде: «Прежде всего, хочу поблагодарить команду, они отлично работали. В конце было много опасных гонщиков, а потом я оказался на плохой позиции, знал, что мне надо выехать, но пришлось продираться, что стоило больших усилий. И я финишировал третьим. Доволен, но, считаю, сил хватало на более высокий результат.

Должен поздравить Жулиана и Приможа, они очень сильные. Это правда, мне пришлось приложить много сил, чтобы добрать их. Сегодняшний результат даёт мне большую уверенность. Мы знаем, что я в порядке. Льеж – другая гонка, там всё не сводится только к позициям. Там нужна форма, и она у меня есть».