Том Пидкок примет участие в Льеж-Бастонь-Льеж -2021

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 16:10
Том Пидкок продлил весеннюю часть сезона и стартует на Льеж-Бастонь-Льеж-2021
Том Пидкок (Thomas Pidcock), который собирался завершать весеннюю часть дебютного сезона с командой Ineos Grenadiers после Флеш Валлонь-2021, продлил сезон и выйдет на старт Льеж-Бастонь-Льеж-2021.
21-летний британский велогонщик занял 2-е место на Амстел Голд Рэйс-2021 после того, как судьи проанализировали фотофиниш и присудили победу Вауту Ван Арту (Jumbo-Visma). На второй Арденнской классике Флеш Валлонь Том Пидкок попал в завал за 28 км до финиша, вернулся в гонку и финишировал 6-м.
После Флеш Валлонь-2021 в своём аккаунте в Instagram Том Пидкок написал: «За последние несколько дней многому научился! Не совсем получилось, после позднего падения избежал серьёзных повреждений и сумел финишировать 6-м. Неплохо, но не тот результат, за которым ехали. Такая честь быть лидером в группе легенд сегодня».
Вместе с Томом Пидкоком на Льеж-Бастонь-Льеж-2021 стартуют призёр классики 2017 года Михал Квятковски, Ричард Карапас, Тео Геоган Харт, Адам Йейтс, Люк Роу, Михал Голась.
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