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Том Пидкок примет участие в Льеж-Бастонь-Льеж -2021

Том Пидкок продлил весеннюю часть сезона и стартует на Льеж-Бастонь-Льеж-2021

 

 

Том Пидкок примет участие в Льеж-Бастонь-Льеж -2021

 

 

   Том Пидкок (Thomas Pidcock), который собирался завершать весеннюю часть дебютного сезона с командой Ineos Grenadiers после Флеш Валлонь-2021, продлил сезон и выйдет на старт Льеж-Бастонь-Льеж-2021.

 

  21-летний британский велогонщик занял 2-е место на Амстел Голд Рэйс-2021 после того, как судьи проанализировали фотофиниш и присудили победу Вауту Ван Арту (Jumbo-Visma). На второй Арденнской классике Флеш Валлонь Том Пидкок попал в завал за 28 км до финиша, вернулся в гонку и финишировал 6-м.

 

  После Флеш Валлонь-2021 в своём аккаунте в Instagram Том Пидкок написал: «За последние несколько дней многому научился!  Не совсем получилось,  после позднего падения избежал серьёзных повреждений и сумел финишировать 6-м. Неплохо, но не тот результат, за которым ехали. Такая честь быть лидером в группе легенд сегодня».

 

 

 

 

  Вместе с Томом Пидкоком на Льеж-Бастонь-Льеж-2021 стартуют призёр классики 2017 года Михал Квятковски, Ричард Карапас, Тео Геоган Харт, Адам Йейтс, Люк Роу, Михал Голась.

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Тур Альп-2021. Этап 5 (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Посмотрел все этапы тура, не сказать чтоб в восторге ,но в целом все понравилось. Для тех кто едет Джиро этот тур неоценим, в плане подготовки...

    Да и после просмотра тура представление о форме гонщиков готовящихся к Джиро становится понятней...

    Власова и Астану поздравляю с призовым местом.

  • RVL
    Тур Альп-2021. Этап 4 (14)
    RVL-Фото
    да и рухнул сейчас он диллетантски...
  • Astanaforever
    Пельо Бильбао – победитель 4 э ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот фрум лечит менеджеров. .
  • RVL
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (30)
    RVL-Фото

    Цитата: Earl57
    Недавно видела в трансляции одной гонки, как вышеупомянутый Вансевенан разминал спину подобно тому, как это делает Лулу Санчес. Сколько лет Санчесу и сколько Вансевенану...
    не переживайте, это лишь естественный отбор. следить за здороьем гонщиков , безусловно , необходимо. Вы просто не представляете, сколько людей отсеялось даже на юношеском уровне, по причине каких то "физических неудобств". т.е. вами проблема слегка не с той стороны озвучена. если у вас с 10, 12 или 17 лет сколиоз, о поверьте, на 100м километре вы изовьетесь похлеще Санчеса. ну а если не нагружать себя, возможно и до 100 лет без проблем просуществуете)))

  • Earl57
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (30)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Цитата: Sezar
    Ого, 18 летний Марко Бреннер нарисовался и заехал вместе с Вансевенаном. И неплохо в целом проехал.

     
    Интересный фактacute
    Время летит и вот уже 24-х летний Берналь - "старик с больной спиной", да и Ремко - гонец не первый свежести в пелотоне) 

    Недавно тренер из британской академии велоспорта (которая при Бритиш Сайклинг) критиковал тенденцию участия юниоров в гонках с элитой. Говорит, выдержать такие нагрузки могут единицы, а тянутся все. Потому что бешенная конкуренция. И как следствие непомерно высокие нагрузки на растущий организм. За что приходится расплачиваться проблемами со здоровьем. У парней, которым едва за 20-ть, хронические проблемы с коленями, спиной, сердцем. Недавно видела в трансляции одной гонки, как вышеупомянутый Вансевенан разминал спину подобно тому, как это делает Лулу Санчес. Сколько лет Санчесу и сколько Вансевенану...

    На днях была презентация маршрута Джиро U23, которое назначено на 3-12 июня. Маршрут составил бы честь любой многодневки для элиты велопорта. Тур Альп, например, где едут элитные гонщики, готовящиеся к "взрослому" Джиро, не только вдвое короче, но и проще, легче по рельефу. На гонке, которую в просторечии именуют Бэби-Джиро, 10 горных и холмистых этапов. Один по-настоящему спринтерский этап, но не плоский. Еще парочка этапов с заметным рельефом, но спринтерским финишем. И пять чисто горных этапов, где две горы выше 2000 метров и еще несколько подъемов выше 1800 метров, в том числе один финишный. Разделки нет вообще. И не случайно при демонстрации призовых маек первой показали горную. Ну совсем не детская будет гонка.

    А Тур Турции так вообще детская песочница на фоне такого маршрута))

    Боюсь даже представить, какие будут разрывы в генерале.

    К слову, кроме России, которую надо полагать будет представлять Газпром, назвали еще Беларусь. "Минск" наверно.

  • SportSpirit
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (30)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
    Ого, 18 летний Марко Бреннер нарисовался и заехал вместе с Вансевенаном. И неплохо в целом проехал.

     

    Интересный фактacute

    Время летит и вот уже 24-х летний Берналь - "старик с больной спиной", да и Ремко - гонец не первый свежести в пелотоне) 

  • дрокер
    Тур Альп-2021. Этап 4 (14)
    дрокер-Фото

    Посмотрел повтор, у Саши есть проблеммы с прохождением спусков, часто едет мимо апексов. Саймон спускается лучше, Бильбао великолепно. За 600 метров до финиша он поймал большой просвет, еще хорошо, что сумел закрыть.

    До Джиро было бы очень полезно провести пару дней на гоночном треке в седле маломощного мотоцикла/скутера, чтобы понять как проходить повороты с ранним и поздним апексом.

  • Freejazz
    Тур Альп-2021. Этап 4 (14)
    Freejazz-Фото
    Плохо расчитал скорость и при торможении выехал за пределы дороги и упал на малой скорости. Его дальше не показывали, но не видно было, что он прям сразу вскочил. Дальше, я думаю или проблемы с велосипедом или перестраховка - там ещё не очень близко было ехать - Бильбао хватило отыграть около 20 сек.
  • SVS
    Жулиан Алафилипп - трёхкратн ... (6)
    SVS-Фото

    Я этого ждал :). Ведь проиграл британец, а значит - что-то не так :)...

     

    Какая разница, как там камеры поставлены, они работают одинаково для всех. И потому, победителем гонки был ВВА, а все эти "разборки" - в пользу бедных.

     

    Хотя, не удивлюсь, если из-за "неправильно установленных камер" гонку исключат из календаря на год :), организаторов оштрафуют, а победу отдадут британцу. Серьёзно.

  • svan
    Тур Альп-2021. Этап 4 (14)
    svan-Фото
    Как можно столько времени, на торможении и разгоне потерять? (3 мин. на финише проиграл)

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